Челночный дипломат или почтальон: чего добился Макрон от поездок в Москву и Киев

Оптимистичные оценки, которыми президент Франции Эммануэль Макрон описывает свои поездки в Россию и на Украину, расходятся с совершенно противоположными публикациями в СМИ и позицией экспертов. Если сам французский лидер говорит об успехе своего турне, то специалисты констатируют абсолютное отсутствие какого-либо прогресса. Удалось ли Макрону остановить дальнейшую эскалацию конфликта на Юго-Востоке Украины и занять место главного посредника в нем — в материале «Газеты.Ru».

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Москву озвучил российскому коллеге Владимиру Путину некоторые идеи по ситуации на Украине, которые не были согласованы с другими членами НАТО, утверждает газета Daily Mail. Речь идет о предложении Макрона закрепить за Киевом нейтральный статус, который лишит его возможности вступить в Североатлантический альянс.

Но, как обратили внимание источники Daily Mail, неспособность французского президента проконсультироваться с союзниками до переговоров с Путиным может сделать любое соглашение бессмысленным.

«Он [Макрон] занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — сказал источник в британском правительстве. «Плохая песочница. Нам такая игра не нравится». О чем говорили Путин и Макрон Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели пятичасовые переговоры в Москве, в ходе которых обсудили... 08 февраля 02:38

В материале также уточнили, что предложение Макрона о нейтралитете Украины не поддерживают ни Североатлантический альянс, ни Киев.

Впрочем, сам Макрон на встрече с Зеленским отрицал, что когда-либо размышлял о возможной «финляндизации» Украины, — по аналогии с внеблоковым статусом Хельсинки даже во времена холодной войны.

«У Украины был нейтральный статус, но она в одностороннем порядке его отменила. И, разумеется, возвращать его она не будет. И Макрон с Путиным об этом знают. Макрон сказал Путину, что поедет в Киев и поднимет этот вопрос. Киев об этом говорить, конечно, не собирается. На этом все и закончилось.

Это турне Макрона не принесло никаких результатов, да и не должно было принести. Это просто дешевая мистификация», — объяснил «Газете.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Сам Макрон оценивает свои визиты в Москву и Киев довольно оптимистично. После поездки в Россию он заявил, что должен был предотвратить эскалацию конфликта на Украине и открыть новые перспективы — эти задачи, по его словам, выполнены. Макрон считает, что Франция таким образом укрепила доверие к себе.

Противоречивость итогов турне Макрона особенно наглядна на эпизоде с его пресс-конференции в Киеве, на которой он заявил, что Зеленский подтвердил желание выполнять минские соглашения. В Кремле после этого обратили внимание, что от самого Зеленского таких слов не услышали.

«Мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как уверен Владимир Брутер, поездка президента Франции в этом отношении совершенно точно ничего не изменила: Украина никогда не выполняла эти договоренности и не собирается.

«Конечно, Макрон не остановил дальнейшую эскалацию. Да он и не пытался. Это просто его предвыборный пиар. Он просто ничего не сделал и ничего сделать не мог.

И самой эскалации-то на самом деле не происходит, все разговоры об эскалации выдуманы. Россия действительно сосредоточила там силы, но не для нападения, а на случай, если Украина будет атаковать ЛДНР. И все это понимают», — отметил эксперт. «Даже если они говорят о гарантиях, они имеют в виду гарантии против России» Переброска войск США в Румынию, Польшу и Германию стала одной из самых обсуждаемых тем после... 03 февраля 23:12

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов Отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев также полагает, что сейчас рано говорить о выполнении Макроном задач по снятию всех разногласий и деэскалации, которые он перед собой поставил.

Как обратил внимание эксперт в разговоре с «Газетой.Ru», во время своих поездок в Россию и Украину Макрон расставлял совершенно разные акценты. Так, в Москве он говорил, что понял позицию России и согласен с необходимостью обеспечения ее безопасности, диалога на эту тему и учета интересов всех сторон. В Киеве же президент Франции указывал на солидарность с руководством Украины, выступая за ее территориальную целостность.

«Он говорил то, что от него хотели услышать в Москве и в Киеве», — отметил эксперт.

По мнению Павла Тимофеева, теперь Макрону нужно обсудить ситуацию с США, Германией и Евросоюзом в целом. Как полагает эксперт, в этом кроется главная проблема — хватит ли президенту Франции сил, терпения и авторитета для того, чтобы убедить своих собеседников в необходимости перейти к реальным действиям вместо простых заявлений о необходимости соблюдения минских соглашений.

«Главное, к чему пришли Макрон и Путин, — есть конкретные точки соприкосновения. Но чтобы из них что-то родилось, нужна конкретная практическая работа. Сможет и захочет ли Макрон делать это прямо сейчас — самый важный вопрос, но однозначного ответа на него нет. Своему электорату он продемонстрировал, что не пассивно наблюдает за ситуацией, а участвует, выступает, делает правильные заявления. Для французов это в его актив зачтено. Но будет ли это зачтено в актив уже на международном уровне, даст ли этот вояж какой-то импульс к дальнейшей работе, к тому чтобы Россия, Украина и ЕС делали какие-то ходы, — пока вопрос», — сказал он. «Попытка вильнуть хвостиком»: как в России оценивают ответы США и НАТО США и НАТО проигнорировали ключевые для России предложения по безопасности — такой позиции... 02 февраля 21:59

Главный посредник?

СМИ незадолго до этой поездки Макрона писали о больших перспективах, которые она ему сулит. Журнал Politico писал, что французский президент рассчитывал на переговорах 7 февраля достичь «мирного соглашения» по урегулированию ситуации вокруг Украины и за счет этого получить статус лидера объединенного Евросоюза, сопоставимого с положением сверхдержавы. К тому же после ухода с поста канцлера ФРГ Ангелы Меркель пустует место формального лидера «нормандского формата», на которое непременно мог заглядываться Макрон.

«Но сейчас говорить о том, что он в результате своих переговоров с Путиным и Зеленским стал главным посредником в урегулировании конфликта, не стоит», — посоветовал Владимир Брутер.

Как отметил Павел Тимофеев, для Макрона этот образ интересен, но вопрос в том, каким именно посредником он может стать. По мнению эксперта, французскому лидеру вряд ли хочется быть почтальоном, который едет в одно место, общается там и передает информацию в другое.

«Скорее всего, он видит себя посредником, который приезжает в пункт А, договаривается, вырабатывает позиции, а потом едет в пункт Б и там тоже ведет переговоры, пытаясь, исходя из первой позиции, что-то реализовать. В результате этой челночной дипломатии он, грубо говоря, сподвигает стороны на то, чтобы они находили какие-то точки соприкосновения и дальше выходили на какое-то соглашение. Этот образ посредника как мастера челночной дипломатии для Макрона более интересен, но будет ли он действовать именно так, станет ли он таким челночным дипломатом, а не просто почтальоном, Макрону еще предстоит доказать», — отметил он.

Руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН, профессор НИУ ВШЭ Юрий Рубинский уверен, что Макрон претендует на роль подобную той, что сыграл бывший президент Франции Николя Саркози во время конфликта в Южной Осетии в 2008 году. К слову, тогда Франция, как и сейчас, была председателем Совета ЕС. Стороны тогда заключили «план Медведева — Саркози», по которому Россия вернула свои войска на позиции до пятидневной войны.

«Важно учитывать, что Макрону предстоят в апреле президентские выборы, ему важно демонстрировать активность.

Судя по тому, что он пять с половиной часов общался с Путиным, а Шольц одновременно сверял часы с американцами, у них что-то намечается.

Хотя Франции, конечно, есть что обсуждать с Россией и помимо Украины, например, ситуацию в Мали, Буркина-Фасо, где произошли перевороты и появилась ЧВК Вагнера, и иранскую ядерную сделку. Но именно Макрон в первую очередь претендует на роль уполномоченного ЕС в диалоге с Россией», — сказал эксперт.