«Побольнее ударить нашу страну». Что готовят США для дипломатов России

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал журналистам об американском взгляде на отношения с РФ. Он также заявил, что в Вашингтоне так и не отказались от идеи выдворить его из страны. Соединенные Штаты используют эту угрозу как рычаг для торга за российские визы для сотрудников своих дипмиссий.

Высылка дипломатов

«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», — рассказал Антонов журналистам в среду.

Ранее в январе посол заявлял, что США поставили вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам посла США в Москве. «Это означает, что американцы не исключают возможность выбора такого пути развития, который предполагает понижение уровня дипломатического присутствия в Москве и Вашингтоне», — отметил тогда дипломат.

6 февраля дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» рассказал, что до 30 июня еще 28 российских дипломатов будут вынуждены покинуть Соединенные Штаты. США до сих пор угрожают выдворением послу России Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти по-прежнему угрожают ему выдворением... 09 февраля 23:48

Он напомнил, что на прошлой неделе из Вашингтона уже уехали 27 дипломатов. «Было сказано — вам рекомендовано, предписано покинуть США», — рассказал Антонов.

При этом американская сторона угрожала арестами в случае несоблюдения сроков. По мнению Антонова, такие действия властей США — «настоящая высылка».

В октябре 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что США потребовали отъезда еще 55 российских дипломатов и административно-технических работников дипмиссий. По ее словам, с учетом требований о высылке россиян обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится.

Межпартийный консенсус

Во время пресс-конференции в среду посол РФ в США также рассказал, что в Вашингтоне готовят новые антироссийские санкции. Но вопрос, когда их применят, пока остается открытым.

«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны <...> Весь вопрос только в том, когда они будут введены», — пояснил он.

По его словам, в Соединенных Штатах есть межпартийный консенсус в отношении России, и споры идут только о том, как ее больнее ударить. Посол России в США ответил на вопрос о возможной встрече Байдена и Путина Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что новые контакты президентов России и США Владимира... 09 февраля 23:48

«Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», — сказал он.

Посол России в Вашингтоне также отметил, что новые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не исключены, но работа над их организацией пока не ведется.

«Практическая работа на сей счет не ведется, но исключать такого рода контактов нельзя. Они просто востребованы. Все контакты востребованы на любом уровне», – пояснил Антонов.

«Лживые новости»

Посол Антонов также назвал «инсинуациями и лживыми новостями» разговоры о российских планах эскалации вокруг Украины. Он уточнил, что со своей стороны постоянно опровергает подобные обвинения в контактах с американскими властями.

«Никто из российских высших представителей никогда не говорил о том, что Россия собирается напасть на какое-то государство. Все это инсинуации, все это лживые новости. Мы говорим об этом постоянно», — подчеркнул Антонов.

Он рассказал, что накануне у него было несколько подобных встреч. Посол России в США высказался о разрабатываемых Вашингтоном санкциях Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США подготовит санкции против России... 09 февраля 23:48

«Четко и ясно начинаю разговор с улыбкой о том, что ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра Россия не нападет на Украину. «Есть еще вопросы ко мне?» — спрашиваю я и смотрю прямо в лицо своим коллегам. А теперь давайте разговаривать о серьезных вещах», — рассказал дипломат.

Запад неоднократно обвинял Россию в якобы готовящемся вторжении на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.