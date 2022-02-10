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Политика

«Лучше судить 15 лет спустя». В Австрии признали правоту Путина в Мюнхенской речи

Экс-глава австрийского МИД Кнайсль: президент Путин был прав в Мюнхенской речи 2007 года

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что предупреждения президента Владимира Путина о рисках, которые несет однополярная модель современного мира, оказались правдой. Дипломат пересмотрела знаменитое выступление российского президента на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и считает, что «с тех пор все стало еще хуже и сложнее», в том числе из-за бездействия стран Запада.

Президент России Владимир Путин выступал в Мюнхене в 2007 году и подверг жесткой критике идеи однополярного мира, назвав такую модель не только неприемлемой, но и невозможной в современном мире. Он также раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны, а также назвал ОБСЕ «вульгарным инструментом» обеспечения внешнеполитических интересов одной страны.

Речь российского лидера вызвала широкий резонанс, западные политики даже делали заявления о возможности возобновления холодной войны. «Своей единственной речью он сделал больше для объединения США и Европы, чем мы сами смогли бы сделать за десятилетие», — отмечал тогда американский сенатор Линдси Грэхам.

По мнению бывшего министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, все, о чем говорил Путин в Мюнхенской речи 2007 года, оказалось правдой, а ситуация в мире с тех пор накалилась еще больше. «О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — заявила Кнайсль в интервью РИА «Новости».

Экс-министр полагает, что западные страны за прошедшие годы не проявили никакой активности, результатом чего стало усиление напряженности в отношениях с Россией.

«Когда несколько дней назад я еще раз посмотрела это выступление, мне показалось, что оно много разъясняет. Сразу чувствуется, сколько в нем личного, сколько размышлений. Я бы сказала, что на самом деле обо всем, о чем говорил тогда президент Путин, приходится констатировать, что, во-первых, он, к сожалению, был прав, во-вторых, с тех пор все стало еще хуже и сложнее», — заключила Кнайсль.

«Один из наиболее проницательных диагнозов»

Профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень считает, что многие западные комментаторы не поняли сути Мюнхенской речи Путина и даже толком не ознакомились с ней, пребывая в «эйфории однополярного мышления». Выступление было воспринято как «атака Путина на те ценности, которые западный мир завоевал и усилил после окончания холодной войны».

«Тот, кто внимательно тогда прочитал выступление президента Путина, и даже тот, кто может сегодня к нему обратиться, через минуту раздумий и размышлений придет к очевидному выводу, что это был один из наиболее проницательных диагнозов ситуации в международных отношениях, которые оформились со времен окончания холодной войны — на переломе 1980-90-х годов XX века, когда распалась двуполярная система», — подчеркнул Белень.

Главным тезисом выступления российского президента был тезис о нераздельности безопасности и мира на свете, указал эксперт. «За последние 15 лет никто так понятно, как Путин, не акцентировал внимание на том, что международная безопасность и безопасность в глобальном понимании неразделимы. Что это означает? Это означает, что каждый имеет отношение к тому, что является ощущением общей безопасности», — добавил он.

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности, бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик подчеркнул, что Путин в своей речи поднял ряд важных вопросов, «таких, как планируемое размещение американских систем ПРО в Румынии и Болгарии, которые, по его мнению, были направлены не столько против возможных иранских ракет, сколько против России». «Поэтому моя оценка речи президента перед журналистами была очень простой: обе стороны — США, НАТО и Россия — должны сейчас сесть вместе и выработать общие решения», — напомнил он.

Тельчик также рассказал, как ему удалось уговорить Путина приехать в Мюнхен: «Я имел возможность встречаться с ним несколько раз в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. В один из таких случаев я лично пригласил его на Мюнхенскую конференцию по безопасности, председателем которой я был. Он сказал мне, что теперь у него есть два приглашения, одно на бизнес-конференцию в Давос и одно от меня. Что если бы он поехал, то сначала бы поехал ко мне. И он сдержал свое слово».

В этом году без Москвы

Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как «заседание представителей оборонных ведомств» стран-участниц Североатлантического альянса, Россия принимала участие в форуме с 1999 года.

В этом году Мюнхенская конференция пройдет с 18 по 20 февраля в очном формате. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова накануне сообщила, что Россия не примет участия в мероприятии. По словам Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция все больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность, а «интерес в Москве к этому мероприятию заметно упал».

В 2021 году форум не проводился из-за пандемии. В 2019-м и 2020-м Россию представлял глава МИД Сергей Лавров.

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