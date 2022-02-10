Космос, оружие и протесты: о чем говорили Путин и Токаев

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Кремле, 10 февраля 2022 года

Спустя месяц с момента, когда в охваченный протестами Казахстан прибыл контингент российских войск, президент республики наносит ответный визит в Москву. По словам Касым-Жомарта Токаева, прошедшие переговоры с Владимиром Путиным стали самыми важными для двусторонних отношений в последние годы. В Госдуме призывают пока воздержаться от позитивных оценок, указывая на ряд конфликтных для Москвы и Нур-Султана вопросов.

О чем говорили Путин и Токаев

Встреча президентов России и Казахстана длилась более трех часов. По ее завершении Владимир Путин обратился к журналистам, затронув январские события в Казахстане, когда страна столкнулась с беспрецедентными беспорядками. Президент России указал на роль контингента ОДКБ и действий президента Касым-Жомарта Токаева в урегулировании кризиса.

«Благодаря твердой позиции президента Токаева и решительной поддержке России, всех союзников по ОДКБ, удалось в самый короткий срок взять ситуацию под контроль, восстановить закон и вернуть на казахскую землю мир и спокойствие», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил оперативность, с которой были задействованы миротворческие силы. Челночный дипломат или почтальон: чего добился Макрон от поездок в Москву и Киев Оптимистичные оценки, которыми президент Франции Эммануэль Макрон описывает свои поездки в Россию и... 09 февраля 21:22

«Сейчас Касым-Жомарт Кемелевич делает все, чтобы обстановка в стране окончательно нормализовалась», — добавил Путин, подчеркнув, что казахстанское общество поддерживает курс руководства страны на решение скопившихся проблем.

Глава РФ пообещал продолжать поддерживать президента Казахстана, поскольку обе страны «традиционно связаны союзническими и добрососедскими узами». Поддержка в том числе будет касаться и вопросов военного дела, подчеркнул Путин.

«Конечно же, на переговорах речь шла и о дальнейшем укреплении военного и военно-технического сотрудничества. Россия продолжит оказывать Казахстану помощь в подготовке военных специалистов в вузах Минобороны России и других силовых ведомств», — сказал он.

В ходе пресс-конференции Путин затрагивал и более прозаичные аспекты двусторонних отношений. Например, отметил положительную динамику в торговле между Россией и Казахстаном:

«Даже в условиях не отступающей пандемии коронавируса двусторонний товарооборот растет, причем растет устойчивыми темпами и по итогам прошлого года достиг $25,6 млрд».

Президент также упомянул об исправных поставках и производстве российских вакцин «Спутник-V» и «Спутник-лайт» на территории Казахстана.

В заключение российский лидер обратил внимание, что позиции стран совпадают по большинству глобальных проблем. Москва и Нур-Султан успешно развивают интеграционное взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Точка зрения Токаева

Президент Казахстана со своей стороны выразил «сердечную» признательность своему российскому визави за приглашение и подчеркнул, что переговоры были насыщенными и интересными. Лидер Казахстана также поблагодарил Путина и партнеров по ОДКБ за поддержку в отражении «террористической атаки» на страну в январе.

«﻿Я думаю, что нынешние переговоры без всякого преувеличения были очень важными, если не самыми важными за последние годы между Казахстаном и Российской Федерацией», — заявил президент Казахстана.

Политик отметил «общность истории и ментальную близость» двух стран, описав российско-казахстанское сотрудничество как «образцовое». «Главные в ЕС по диалогу с Россией»: почему «Веймарский треугольник» возродился именно сейчас Главы Франции, Германии и Польши провели встречу, на которой обсуждали ситуацию на Украине, и снова... 09 февраля 22:03

Сами переговоры, по словам Токаева, затронули практически все аспекты сотрудничества между Россией и Казахстаном, включая совместное освоение космоса и развитие цифровизации.

«Российская Федерация играет исключительно важную роль в обеспечении стабильности и безопасности в нашем регионе», — заявил президент Токаев.

Политик выразил поддержку позиции Москвы в отношении неделимости и безопасности в евразийском пространстве. Токаев также считает, что именно этот принцип зафиксирован в декларации, подписанной на астанинском форуме ОБСЕ в 2010 году. Поэтому строить собственную систему безопасности, нанося ущерб безопасности других государств, в современном мире невозможно и нерационально, объяснил казахстанский лидер.

«Мы за то, чтобы переговоры проводились не ради переговоров, а для достижения результатов. Худой мир лучше, чем добрая ссора», — резюмировал президент республики.

Путин и Токаев договорились о расширении сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане. Казахстанский центр международных программ подписал меморандумы о взаимопонимании с МГТУ им. Н.Э. Баумана, «МИСИС», НИЯУ «МИФИ», МФТИ, НИУ ИТМО и Российским государственным университетом нефти и газа имени И.М. Губкина.

Помимо этого, по результатам встречи «Роскосмос» договорился с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана об обмене данными со спутников зондирования. Всего лидеры подписали 11 документов.

Зачем понадобилась встреча

Позиции Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева во многом совпадают, сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Казахстан является нашим стратегическим и историческим партнером. В отношениях двух стран были разные перипетии. Но сейчас на первый план выходит ряд экономических вопросов, которые надо срочно решать. На протяжении многих лет мы выстраивали партнерские торгово-экономические отношения — так вот все это надо сохранить, особенно после недавних беспорядков в Казахстане.

Надо сделать так, чтобы помочь соседям, чтобы этих беспорядков больше не было», — заявил Чепа.

По словам политика, сегодняшняя встреча сигнализирует о приверженности двух стран идее сохранения партнерских отношений. «Помнят о советских войсках»: почему в Словакии не все довольны соглашением с США Парламент Словакии одобрил спорное военное соглашение руководства республики с США. Договор дает... 09 февраля 22:31

«Даже если бы эта встреча не состоялась, страны все равно оставались бы партнерами. К счастью, такие встречи проходят постоянно. Все идет своим чередом», — заключил Чепа.

Российская Федерация является главной страной в плане долгосрочного партнерства для Казахстана. Именно с Москвой Нур-Султан будет выстраивать экономические, политические, социальные, культурные отношения, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Проблемы из-за январских беспорядков заставили политическую верхушку Казахстана пересмотреть подход к внутренней политике. Но что бы там ни происходило, страна должна дружественно относится к России. А Москва в свою очередь должна быть другом Казахстану». — сказала Цеков.

Противоречия никуда не делись

Несмотря на позитивный фон встречи двух президентов, не стоит делать далеко идущих выводов насчет позиции Казахстана по ряду вопросов, беспокоящих Россию, считает первый зампред думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Речь идет в первую очередь о многовекторной политике Нур-Султана, ориентированной сразу на несколько региональных центров силы, а также о положении русскоязычной диаспоры в стране.

«Я бы не делал далеко идущих выводов насчет многовекторности. Они не скажут ничего подобного публично. Но коррективы во внутренней и внешней политике вносятся. Насколько далеко зайдут казахстанские власти — еще только предстоит увидеть», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Затулин.

Он указал, что Казахстан все еще не обозначил четкой позиции по евразийской интеграции.

«Сам Назарбаев был глашатаем евразийской интеграции, но в то же время Казахстан выступал в роли «тормозного башмака», когда дело касалось интеграционных инициатив — они выступали против создания межпарламентской ассамблеи Евразийского экономического союза. Все инициативы разбивались об их вето. Это говорит об осторожности, которую руководство Казахстана проявляло, когда дело касалось интеграционных процессов», — сказал Затулин.

Депутат также подчеркнул, что Казахстан все еще не решил вопрос с административным давлением на русский язык в некоторых регионах страны, что также вызывает озабоченность. «Под Трюдо зашаталось кресло»: восстание дальнобойщиков в Канаде обратило премьера в бегство Вот уже третью неделю в Канаде бушует общенациональный протест. Все началось с акции местных... 08 февраля 20:15

«На словах местные власти подчеркивали необходимость сохранения русского языка. Но на деле происходило административное вытеснение. Принимались решения, которые не нравились части русскоязычного населению. Делалось это демонстративно, чтобы показать: Казахстан не собирается далеко идти в интеграции. Они показывают, что не хотят «слиться» с Россией и другими странами, где используется кириллица», — объяснил депутат.

Затулин выразил надежду, что сейчас ситуация может начать меняться, хотя говорить о глобальном пересмотре Казахстаном своей внутренней и внешней политики все еще рано.

«Надо смотреть, какую модель будут развивать внутри страны, — государство казахов или многонациональное государство. Это далеко не завершенные процессы. Одних только событий января недостаточно для такого переворота в Казахстане», — резюмировал Затулин.

Сенатор Цеков считает, что противоречия, связанные с отношением к русскоязычному населению в Казахстане, рано или поздно должны быть разрешены.

«У местных элит было желание написать историю Казахстана с нуля и все перевернуть: отказаться, например, от российского и советского прошлого Казахстана. Но время идет. Верхушка Казахстана набирается опыта. Они анализируют ошибки, которые ранее допускались во внутренней политике Казахстана», — допустил Цеков.

«Россия для Казахстана — страна №1. А многовекторность — всего лишь болезнь роста, характерная для стран, недавно получивших независимость. Сейчас очевидно, что многие зарубежные партнеры Казахстана не были дружественно настроены по отношению к ним», — заключил сенатор.