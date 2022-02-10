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Политика

«Мать всех санкций» в тупике. В США не могут договориться о мерах против России

В сенате США признали «тупиковую» ситуацию при рассмотрении новых санкций против РФ

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Anna Moneymaker/Getty Images
Автор «матери всех санкций» против РФ, глава комитета сената США по иностранным делам Боб Менендес рассказал, что разработка законопроекта зашла в тупик. Теперь конгрессмены ищут другие ограничения для России в случае ее вторжения на Украину.

«Другие возможности»

«Думаю, мы зашли в тупик», — сказал Менендес в ответ на вопрос корреспондента CNN о ходе рассмотрения законопроекта.

Он пояснил, что разногласия конгрессменов касаются «вторичных санкций в отношении банка и «Северного потока — 2». Менендес добавил, что конгрессмены теперь «рассматривают другие возможности».

Ранее группа демократов во главе с Менендесом внесла на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий введение санкций против руководства РФ в случае ее нападения на Украину. Санкции должны были затронуть проект российского газопровода «Северный поток — 2». Идентичный документ был также внесен на рассмотрение палаты представителей конгресса.

Накануне стало известно, что конгрессу США не хватило времени для рассмотрения законопроекта о санкциях до ухода на каникулы, которые завершатся 28 февраля.

«Мать всех санкций»

По словам Менендеса, «мать всех санкций» должна будет иметь разрушительные последствия для российской экономики и народа.

«Я хочу быть предельно ясен перед теми, кто наблюдает за этими слушаниями в Москве, Киеве, других местах: российское вторжение приведет в действие разрушительные экономические санкции, подобных которым мы никогда не видели прежде», — приводит слова сенатора РИА «Новости».

Менендес также выступал за включение санкций против РФ в проект оборонного бюджета США, однако этот пункт не вошел в окончательную редакцию, и теперь он намерен искать новые возможности для их кодификации.

«То, что обсуждается, на максимальном конце спектра, мать всех санкций, как я это назвал. Я надеюсь, мы обеими партиями сможем вскоре найти законодательный путь, чтобы этого достичь. Если Путин вторгнется на Украину, последствия будут разрушительны не только для российской экономики, но и для российского народа», — подчеркнул парламентарий.

Ранее СМИ сообщили, что положение о санкциях против 35 россиян исключили из оборонного бюджета Соединенных Штатов. Также были исключены положения о введении санкций против газопровода «Северный поток — 2» и запрет на приобретение гражданами США суверенных долговых обязательств России. Ограничения могли затронуть «окружение Путина» и энергетические компании, а также предполагать отключение России от SWIFT.

Псевдореальность депутатов США

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Адальби Шхагошев считает, что Сенат США находится в тупике по поводу новых санкций из-за их потенциальной неэффективности.

«Эффективность бюджета такова с учетом дополнительных доходов, что санкции не будут иметь никакого эффекта», — цитирует парламентария РИА «Новости».

По его словам, власти США могли бы об этом узнать, например, из исследования компании Bloomberg, аналитики которой утверждают, что в нынешнем году российский бюджет может получить от 65 до 80 миллиардов долларов дополнительно от продажи нефти. По мнению экспертов, это обеспечит «больший буфер на случай кризиса из-за санкций».

«Таким образом, «аналитика Bloomberg завела и сенат в тупик», — считает Шхагошев.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя «тупик» в принятии решений сената, заявил, что американские политики могли бы потратить силы не на рестрикции, а налаживание диалога с РФ.

«Мать всех санкций» судя по всему пала жертвой распрей отцов американского популизма. Сенаторы в США, которые столь громогласно грозились принять законопроект о рестрикциях в отношении России в случае ее мифического, а поэтому так и никак не наступающего «вторжения» на Украину, не смогли договориться о его финальной версии», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, «силы, затраченные на разработку законопроекта, можно было бы использовать с гораздо большей пользой». Например, направить их «на размораживание межпарламентского диалога и обсуждение российских предложений по гарантиям безопасности».

«Но нет, сенаторы и конгрессмены предпочитают жить в своей псевдореальности», — констатировал парламентарий.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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