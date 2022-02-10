«Не переходил на личности». Слова Путина об Украине вызвали возмущение в США

Фраза «терпи, моя красавица», сказанная в отношении Украины, не имела «личного измерения», заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, он не переходил на личности никогда за годы своей работы. Глава государства объяснил, что его слова нужно понимать в контексте необходимости выполнять минские соглашения. В США заявили, что «возмущены шуткой об изнасиловании».

Президент РФ Владимир Путин объяснил свои слова «нравится, не нравится – терпи, моя красавица», привлекшие большое внимание СМИ и зарубежных политиков. Об этом он заявил в ответ на вопрос репортера Life.ru во время брифинга после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения», — сказал глава государства.

По словам Путина, он произнес эту фразу в контексте темы Украины и минских договоренностей 7 февраля, по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Кремле.

Путин напомнил во время пресс-конференции слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что тому «ни один пункт не нравится» из минских соглашений. «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал тогда российский президент.

В США слова Путина восприняли негативно – пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что Вашингтон будет возмущен любыми шутками на тему изнасилований. Один из корреспондентов сказал Псаки во время брифинга, что «многие русскоговорящие истолковали фразу президента [РФ] об Украине как шутку про изнасилование».

«Я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, безусловно, вызовет возмущение у всех в администрации США независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника»,

— сказала представитель президента США.

Она добавила, что Штаты всегда открыто выражали свою обеспокоенность «воинственной риторикой» российского лидера.

close 100% Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил двумя днями ранее, что Украина действительно «красавица» — об этом он сказал после встречи с французским лидером Макроном, прилетевшим в Киев из Москвы.

«Безусловно, есть вещи, с которыми не поспоришь с президентом России. Украина действительно красавица. По поводу «моя» — это уже перебор небольшой», — сказал он. Зеленский добавил, что Украина еще и «терпелива, потому что это мудрость».

«Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем, а ведем себя очень достойно», — считает украинский глава. Телеканал CNN объяснил использование Путиным фразы о красавице Журналист американского телеканала CNN Натан Ходж попытался пояснить, почему президент России Владимир... 10 февраля 13:49

Киевский политолог Михаил Погребинский впоследствии заявил, что если президент Украины пытался пошутить, то весьма нелепо. Свое мнение политолог высказал в эфире канала «Первый казацкий» на YouTube.

«Перевел стрелки, что вроде Путин имел в виду Украину, что она тоже красавица, только не твоя, а моя. Ну понес всякую ахинею в ответ и выглядел как дурак просто, самый элементарный», — оценил слова Зеленского эксперт.

Погребинский добавил, что президент Украины напрасно решил пошутить, забыв об основном смысле слов Путина – обязанности Украины выполнять минские соглашения.

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению минских соглашений. Он добавил, что Киев заявил о своей приверженности к сохранению перемирия в Донбассе. Французский лидер при этом назвал минские договоренности «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине». «Москва и Париж не могли заключить никаких сделок». В Кремле опровергли публикацию FT В Кремле назвали неверной информацию о том, что президенты России и Франции заключили сделку... 08 февраля 15:53

«С президентом Франции мы договорились о том, что он позвонит после серии своих консультаций не только в Киеве, но с европейскими странами, с американскими партнерами. Но, как я понимаю, они (переговоры) еще не закончились, пока такого разговора не состоялось», — сказал президент РФ Владимир Путин 10 февраля.