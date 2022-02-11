«Расценим не иначе, как акт агрессии». Москва пообещала жесткий ответ на санкции Лондона

Закон, расширяющий антироссийские санкции, приняли власти Великобритании. Под ограничения может теперь попасть лицо, уличенное в «получении выгоды от правительства РФ или поддерживающее его». Прежде человек мог попасть под санкции британского королевства против России, занимаясь «дестабилизацией Украины» и подрывая ее территориальную целостность. Санкции могут ввести и против российских компаний «для стимула прекратить дестабилизацию».

Великобритания приняла 10 февраля закон, значительно расширивший режим санкций против России. Об этом сообщается в официальном вестнике правовой информации королевства.

Теперь лицо, вовлеченное в «получении выгоды от правительства России или поддерживающее правительство России», также может попасть под санкции.

До настоящего момента поводом для санкций была только причастность к «дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности, суверенитета или независимости».

Новый закон позволяет ввести санкции против российских компаний из стратегических секторов – для того, чтобы власти РФ задумались о прекращении «дестабилизации» Украины.

Попасть под ограничения могут теперь также директора организаций, аффилированных с правительством России. Конкретных санкций новый закон не вводит.

В термин «правительство» в данном случае включаются администрация президента РФ, кабмин, армия и силовые структуры, а также Центробанк. Кроме того, мишенью для санкций теперь могут стать предприятия, где государство РФ является акционером-миноритарием, а также финансируемые из госфондов организации.

К стратегическим секторам Лондон относит финансовый, IT-сектор, транспорт, цифровые технологии, химпром, строительные организации и департаменты, энергетику и добычу ресурсов.

Газета Guardian сообщает, что правительственным юристам было трудно сформулировать положения закона, являющиеся беспрецедентными.

«Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», — сообщал британский МИД.

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Лондон введет такие санкции только в случае «вторжения» России на Украину.

«Мы не хотим этого, не хотим вводить санкции, мы бы предпочли иметь хорошие отношения с Россией», — сказала она. Трасс указала, что британская сторона обеспокоена якобы наращиванием РФ военного присутствия у российско-украинской границы.

«Мы не будем этого делать, если не будет вторжения», — заверила она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что поводы Великобритании к новым санкциям против РФ носят искусственный характер.

«Все, что идет после слова «санкции» в виде объяснений, уже никого не интересует, потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», — подчеркнула дипломат.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров в российской столице заявил главе Форин-офиса Лиз Трасс, что введение Лондоном санкций против Москвы будет встречено жестко.

«Возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии.

Наш ответ будет выверенным и жестким», — подчеркнул глава МИД РФ.

Москва отрицает обвинения в подготовке «вторжения» на Украину. В Киеве тоже не видят оснований для серьезного беспокойства.