«Двое суток на ответ». Киев выдвинул Москве ультиматум

Киев направил Москве запрос о предоставлении в течение 48 часов разъяснений о «военной деятельности» на границе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил, что страна применила механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу. Если Россия откажется отвечать или предоставит недостаточно данных, Украина инициирует встречу стран — участниц ОБСЕ.

Министерство иностранных дел Украины направило России запрос с требованием предоставить детальные разъяснения касательно военной деятельности у границ Украины и в Крыму. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба у себя в Twitter. «У Украины есть свои красные линии». Кулеба пояснил позицию Киева Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба указал, что Киев надеется на встрече в «нормандском... 08 февраля 15:45

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму», — заявил Кулеба.

Он указал, что Москва должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, сообщить даты ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований, типы военной техники и вооружений, участвующих в действиях.

По словам главы МИД Украины, у России есть 48 часов для предоставления требуемой информации.

Кулеба пообещал, что если в течение двух суток Россия не ответит или предоставит недостаточную информацию, Киев обратится к государствам-участникам Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности для созыва чрезвычайной встречи.

«Мы продолжим использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины», — подчеркнул глава украинского дипведомства.

Основания для ультиматума

Кулеба ссылается на Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности, принятый ОБСЕ в ноябре 2011 года. Он предусматривает, в частности, инспекции стран — членов ОБСЕ определенных районов, соединений и воинских частей для контроля военной деятельности. «Приготовления к наступлению в Донбассе идут полным ходом, их не скрыть» Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Он... 10 февраля 20:11

Согласно документу, государства-участники должны консультироваться и сотрудничать друг с другом в отношении «любой необычной и незапланированной деятельности их военных сил вне мест их обычного расположения», которая является существенной в военном отношении, и в отношении которой государство- участник выражает озабоченность, связанную с его безопасностью.

Сторона, которой адресован запрос, должна в течение 48 часов дать ответ и предоставить любую имеющую отношение к вопросу информацию для объяснения соответствующей деятельности и устранения озабоченности.

В противном случае государства — участники Венского документа могут созвать чрезвычайную встречу.

В документе отмечается, что военная деятельность подлежит уведомлению, если в ней участвуют по крайней мере 9 тыс. человек, включая поддерживающие войска, 250 боевых танков или 500 боевых бронированных машин или 250 самоходных и буксируемых артиллерийских орудий, минометов и реактивных систем залпового огня (калибра 100 мм и выше).

Как отреагировали в Москве

Позднее источник в МИД РФ подтвердил РИА «Новости» получение Москвой запроса от Киева по каналам ОБСЕ о разъяснении по военной деятельности. «Обсуждать тут нечего». В МИД России прокомментировали ответ ЕС и НАТО В письменной реакции НАТО и ЕС относительно понимания и реализации на практике принципа неделимости... 11 февраля 17:52

Собеседник агентства пояснил, что на Смоленской площади не считают этот запрос обоснованным. Кроме того, «запрос Киева содержит неприемлемую терминологию в отношении российского Крыма», подчеркнул он.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России не следует реагировать на заявления главы МИД Украины.

«Лавров правильно сказал — то, что творит сейчас Кулеба, напоминает геббельсовскую пропаганду. Во-первых, кто он такой, чтобы требовать от России чего-то? Это первое. Пусть требует что-то со своих подчиненных по министерству. Россия не та страна, которая будет отвечать на хамские требования», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» сенатор Владимир Джабаров.

Он также назвал украинского министра «нерукопожатным» для российских политиков.

«Я считаю, что господин Кулеба после того, что он заявил про нашего президента, вообще нерукопожатный для российских представителей власти. Поэтому пусть сам развлекается со своими заявлениями и радует своих поклонников, нас его заявления вообще не волнуют. Это мое личное мнение, но я бы даже не стал реагировать на его заявления. Для меня Кулеба — политик уже прошлого, потому что в будущем в Украине я его не вижу, поскольку после того, что он натворил за эти месяцы, честно говоря, я не думаю, что с ним кто-то из уважающих себя людей сядет за стол переговоров», — заключил член Совфеда. Сенатор Джабаров считает, что Россия не должна реагировать на «хамские требования» Кулебы Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе... 11 февраля 22:06

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица обратился к генеральному секретарю организации и всем ее странам-членам с призывом осудить действия России по блокаде судоходных участков Черного и Азовского морей из-за военных учений. Он заявил о недопустимости подобных «агрессивных действий РФ, являющихся частью ее гибридной войны против Украины».

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский назвал скопление российских войск у границ психологическим давлением.

В декабре президент России Владимир Путин заявлял, что российские войска дислоцированы на территории страны и никому не угрожают.