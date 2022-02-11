Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев. С таким утверждением выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он призвал всех американцев уехать из Украины в ближайшие часы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан утверждает, что Россия якобы может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины уже во время Олимпийских игр, проходящих в Пекине. МИД России нашел в украинском ультиматуме «неприемлемую терминологию» МИД России готовит ответ на требование внешнеполитического ведомства Украины детально разъяснить действия... 12 февраля 00:20

«Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады», — заявил он в пятницу, 11 февраля, на брифинге в Белом доме.

В то же время США, по его словам, не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

При этом Салливан предположил, что Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

«Существует высокая вероятность того, что вторжение будет включать захват значительной территории Украины и захват крупных городов, включая столицу», — цитирует его ТАСС. Расписание Олимпиады-2022 на 12 февраля В девятый день Олимпийских игр — 2022 в Пекине будет разыграно шесть комплектов медалей. 11 февраля 23:17

Агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявляет, что Россия может напасть на Украину 15 февраля.

МИД РФ уже заявил, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины. «Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Новые силы в Европе...

Он добавил, что вопрос о возможной отправке новых сил США в Европу затрагивался во время телефонной беседы американского лидера Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга с участием глав европейских стран, однако решения на данный счет не принимались. В Евросоюзе рассказали о готовящихся антироссийских санкциях Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала лидеров западных стран о разрабатываемых... 12 февраля 00:20

«Что касается сил, приведенных в повышенную готовность на случай, если будет принято решение НАТО отправить их в Европу, то у президента была возможность обсудить это сегодня с генеральным секретарем НАТО.

Никакого решения в этом отношении не было принято, но эти силы остаются в повышенной готовности, если такой запрос от НАТО поступит», — пояснил Салливан.

...и новые санкции

Представитель американской администрации также заявил, что США и европейские страны достигли значительной степени единства по санкциям в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину.

«В тесной координации с европейскими партнерами мы ясно заявляем России, что готовы заниматься дипломатией на основе наших ценностей и принципа взаимности. Байден планирует созвониться с Путиным Президент США Джо Байден намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об... 12 февраля 00:20

Но мы также готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия.

Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции. Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», — проинформировал Салливан.

Гарантии безопасности

Вместе с тем США готовы взаимодействовать с Россией и продолжать переговоры по вопросам европейской безопасности. «Если Россия действительно стремится к дипломатическим результатам, мы готовы это делать. Мы представили конкретные предложения.

Мы готовы взаимодействовать и обсуждать принципы и параметры европейской безопасности с европейскими партнерами и Россией», — отметил помощник президента США. Британия эвакуирует дипломатов из Киева Великобритания эвакуирует сотрудников посольства из Киева, сообщает Sky News . 12 февраля 00:20

Байден хочет провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, однако Белый дом пока не может объявить о каких-то конкретных сроках.

«Я ожидал бы, что президент Байден проведет телефонный разговор с президентом Путиным. Но мне нечего объявить вам на этот счет прямо сейчас», — сказал Салливан.

Представитель Кремля Дмитрий Песков позже сообщил, что разговор двух президентов состоится вечером 12 февраля.

Также ожидается, что в субботу могут пройти телефонные переговоры российского лидера и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщают французские СМИ.

Покинуть Украину

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал высоким риск нападения России на Украину. Он заявил, что страны НАТО готовы к любому сценарию. «НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам», — подчеркнул действующий глава альянса. США сократят количество дипсотрудников на Украине Белый дом планирует отозвать своих наблюдателей из миссии ОБСЕ на Украине и сократить количество... 12 февраля 00:20

На этом фоне США идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну, заявил Салливан на том же брифинге в Белом доме.

«Мы продолжаем сокращать численность нашего персонала в посольстве в Киеве. Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну.

На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее — в течение ближайших 24-48 часов», — сказал он.

Байден ранее призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас». В США рассказали о возможном нападении России на Украину во время Олимпиады Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может напасть на Украину в любой момент... 12 февраля 00:20

Вслед за этим заявлением британские власти начали эвакуацию сотрудников посольства из Киева. Подданным королевства рекомендовали воздерживаться от любых поездок в Украину, а тем, кто уже находится там, посоветовали уезжать, «пока они могут» и пока «доступны коммерческие средства». В связи с «этой возросшей угрозой» Форин-офис разъяснил, что дипмиссия в Киеве останется открытой, но не сможет оказать личную консульскую помощь.

11 февраля МИД Норвегии призвал своих граждан покинуть Украину «в связи с серьезной и непредсказуемой ситуацией». Власти Южной Кореи решили запретить своим гражданам поездки на Украину с 13 февраля и также призвали граждан покинуть страну в срочном порядке. Эвакуацию семей дипломатов из Киева также начал Израиль. Власти Нидерландов и Латвии порекомендовали своим гражданам уезжать из Украины.

Добавим, что XXIV Зимние Олимпийские игры проходят в Пекине, а также частично — в Чжанцзякоу и Яньцине. Планируется, что соревнования завершатся в следующее воскресенье, 20 февраля 2022 года.