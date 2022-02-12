Президент Туркменистана пообещал «дать дорогу молодым». Власть может перейти к его сыну

Уже через месяц жители Туркменистана, по всей видимости, будут выбирать нового президента. Возглавлявший страну в течение 15 лет Гурбангулы Бердымухамедов объявил, что «хочет дать дорогу молодым». Наиболее вероятным преемником считается его собственный сын — Сердар Бердымухамедов. По мнению политологов, Аркадаг решил провести контролируемый транзит власти, чтобы избежать ситуаций, произошедших недавно в Узбекистане и Казахстане.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов (носит официальный титул «Аркадаг» — «покровитель») заявил, что уже два года назад достиг возраста пророка — 63-х лет, а потому намерен уступить свой пост «молодому поколению». При этом он оставляет за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны. Блеск и роскошь «Отважного туркмена» На этой неделе в Ашхабаде прошел парад, на котором глава государства Гурбангулы Бердымухамедов... 03 октября 18:23

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область», — цитирует Аркадага Государственное информационное агентство Туркменистана.

Бердымухамедов заявил, что народ страны трижды избирал его на высший государственный пост (в 2007, 2012 и 2017 годах — прим. «Газеты.Ru»), выразив таким образом «огромное доверие». «Вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана. Одновременно я исполняю обязанности председателя кабинета министров, председателя Государственного совета безопасности, верховного главнокомандующего вооруженными силами и председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша», — напомнил он.

На выборах в 2007 году, по данным ЦИК страны, за Бердымухамедова отдали голос 97% избирателей. Явка была заявлена на уровне 97,27%.

Кто преемник

Центризбирком страны уже начал подготовку к внеочередным президентским выборам, сообщил помощник председателя туркменского ЦИК Безирген Караев. Они назначены на 12 марта. «Великие тюрки»: как Турция объединяет Среднюю Азию Турция стремится увеличить свое влияние в Средней Азии, свидетельством чего стал прошедший накануне саммит... 01 апреля 21:31

По закону выборы должны были пройти в 2024 году — президент в Туркменистане избирается сроком на семь лет. Кандидатом на должность главы государства может стать гражданин Туркменистана, родившийся в стране, не моложе 40 лет, владеющий государственным языком и в течение предшествующих 15 лет постоянно проживавший на территории государства.

Ровно год назад Бердымухамедов назначил своего единственного сына, 39-летнего Сердара, вице-премьером, подтвердив тем самым слухи о том, что Аркадаг надеется передать власть наследнику. Ранее Бердымухамедов-младший занимал пост министра промышленности и строительного производства. Он выпускник Дипломатической академии МИД России, несколько лет после выпуска проработал в Женеве ​​советником постоянного представительства Туркменистана при отделении ООН. Позже был депутатом Меджлиса. Осенью 2017 года президент наградил сына медалью им. Мяликглы Бердымухамедова (деда Сердара) за заслуги перед отечеством.

«По слухам, у Бердымухамедова проблемы со здоровьем. Для всех стало неожиданным, когда в 2016 году президент Узбекистана Ислам Каримов умер, и транзит власти происходил уже без его участия, и то, что мы наблюдали в январе 2022 года в Казахстане, стало побудительным фактором для Бердымухамедова, чтобы транзит власти можно было контролировать, пока у него есть на это силы», — объясняет решение президента уйти досрочно научный сотрудник Московского центра Карнеги Темур Умаров.

По его мнению, Сердар Бердымухамедов пока является единственным возможным кандидатом в президенты. «Сын появлялся в новостях, видимо, больше, чем раньше. И это был один из главных признаков того, что он и видится как следующий президент», — резюмирует политолог.

Глава туркменской службы Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов) (в России признано СМИ-иноагентом - прим. «Газеты.Ru») Фаррух Юсупов отмечает, что Бердымухамедову-младшему уже организовывают поездки в регионы в качестве преемника. «Налицо признаки того, что транзит власти происходит. Но уже давно ожидается, что Бердымухамедов все-таки сделает какой-то решительный шаг и обозначит место своего сына в иерархии власти. Что он даст ему не вторую роль, а первую — которая будет равнозначной тому уровню, что он сам занимает», — говорит журналист. По стопам Ниязова: в Туркмении создадут двухпалатный парламент Народный Совет Туркменистана одобрил проект Конституционного закона, согласно которому в республике появится... 25 сентября 15:55

Как пишут СМИ, любимцем президента считается не сын Сердар, а внук Керим, и именно его действующий президент хотел бы видеть продолжателем династии. Сейчас Керим учится за границей и до президентской возрастной планки в 40 лет времени остается еще очень много.

Бердымухамедов нередко появляется на публике с внуком: вместе они посещают избирательные участки, катаются на лошадях и читают рэп. Будучи ребенком, Керим исполнял на дне рождения деда оду Туркменистану вместе с Дженнифер Лопес и Филиппом Киркоровым. «Мы гордимся тобой, наша любимая родина! Ты стала такой замечательной при нашем защитнике», — пел мальчик. Позже он стал писать музыку на стихи Бердымухамедова. В 2017 году президент Туркменистана и его внук исполнили песню «Помню», а через год — «Спортивный Узбекистан». В прошлом году дед и внук представили композицию «Мой белый город — Ашхабад». Стихотворение политик написал, «вдохновившись рождением жеребенка по имени Ашхабад».

«Смерть Харамдагу»

Бывший стоматолог Бердымухамедов возглавил Туркменистан в 2007 году после смерти первого президента страны Сапармурата Ниязова (носил титул «Туркменбаши», «глава туркмен»). Первым делом он репрессировал властную верхушку и приступил к развенчанию культа личности прежнего главы. Позолоченный памятник вождю переместили из центра Ашхабада на окраину, а из школьной программы убрали обязательное изучение книги Ниязова «Рухнама» («Книга души»), составляющей основу туркменской идеологии в изложении политика. Позже Бердымухамедов написал собственную серию книг с рассказами о лошадях, музыке, местной кухне, чае, коврах и других непременных составляющих жизни в Туркменистане. В 2015 году на проспекте Багтыярлык появился конный монумент «Аркадаг» работы скульптора Сарагта Бабаева, также изображения Бердымухамедова размещены на тысячах плакатов и транспарантов.

Параллельно с формированием культа личности второго президента росло и народное недовольство, а в последние годы Бердымухамедов все чаще становился объектом насмешек. В Сети потешались над его попытками заниматься скандинавской ходьбой, дрифтить на спортивной BMW и кататься верхом на коне по центру Ашхабада.

В стране при этом продолжается продовольственный кризис, растет социально-экономическая напряженность. В магазинах, ранее субсидируемых государством, резко выросли цены на продукты. В нескольких торговых точках продают два вида хлеба — дорогой по 2,5 маната ($0,72), который всегда есть в наличии, и дешевый по 0,6 маната ($0,17), за которым выстраиваются очереди. В одни руки продают не больше двух буханок. Цены на субсидированные до этого сахар и растительное масло взлетели до рыночных.

На денежных купюрах жители страны стали оставлять надписи «Харамдаг» или «Смерть Харамдагу». Слово «Харамдаг» состоит из корня «харам» (грех) и окончания, созвучного титулу вождя «Аркадаг».

Число таких меченых банкнот растет, писал портал turkmen.news.

Накануне британский исследовательский центр Economist Group Unit опубликовал ежегодный «Индекс демократии». Туркменистан набрал низший балл за последние 15 лет и оказался на 161-м месте из 167, обогнав только Афганистан, Мьянму, Северную Корею, Конго, ЦАР и Сирию. Составители рейтинга поставили стране 0 баллов по показателю «Избирательный процесс и плюрализм», по показателю «Гражданские свободы» — 0,29 балла.