Все больше стран просят граждан избегать посещения Украины. В списке 20 государств

Россия оптимизирует штат сотрудников дипломатических учреждений на Украине, — по словам представителя МИД Марии Захаровой, в Москве опасаются провокаций с украинской стороны. Сразу несколько стран уже заявили об эвакуации сотрудников своих дипмиссий. Также все больше государств призывают граждан покинуть территорию Украины или не посещать ее из-за угрозы военных действий.

Министерство иностранных дел России решило оптимизировать штат своих загранучреждений на Украине из-за риска провокаций со стороны Киева или третьих сторон. Об этом написала официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале. «Англосаксы что-то готовят». Лавров посоветовал российским дипломатам покинуть Украину Россия допускает возможность частичной эвакуации дипломатов с Украины в связи с аналогичными... 10 февраля 16:04

«Наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности», — заявила она.

По словам Захаровой, Россия приняла решение об оптимизации штатов своих дипломатических учреждений на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны Киева и других игроков.

«Обращаем внимание на то, что наши посольство и консульства продолжат выполнение своих основных функций», — указала представитель МИД.

Российских дипломатов эвакуируют?

Ранее агентство РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщило, что сотрудники посольства России в Киеве начали покидать Украину. «Приготовления к наступлению в Донбассе идут полным ходом, их не скрыть» Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Он... 10 февраля 20:11

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и посольство», — рассказал собеседник агентства.

Он выразил мнение, что Москва на фоне официальных объявлений эвакуации дипломатов западных стран могла пойти тем же путем.

«Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с [главой МИД] Великобритании Элизабет Трасс», — напомнил он.

Во время пресс-конференции 10 февраля глава российского дипведомства допустил возможность временной эвакуации персонала дипломатических учреждений, поскольку так поступают западные страны.

Посольство РФ в Киеве заявило, что работает «в обычном режиме», а в настоящее время «оптимизирует штатное расписание».

«Мы продолжаем свою работу», — заявил представитель дипмиссии в беседе с ТАСС. Ранее в посольстве в Киеве сообщали, что изучают вопрос о временной эвакуации неосновного персонала диппредставительства.

Захарова в свою очередь напомнила, что «слухи о якобы осуществленной эвакуации российских дипломатов появились в ряде западных изданий, в частности, в The New York Times почти месяц назад».

По ее словам, «целью этих вбросов было создание информационного прикрытия для начала эвакуации США, Великобританией, Австралией, Канадой и другими странами дипломатов и их семей из своих посольств на Украине».

Какие страны вывозят своих дипломатов?

В конце января некоторых сотрудников диппредставительства США на Украине эвакуировали в качестве «меры предосторожности» из-за готовящегося «вторжения».

О планах эвакуировать персонал посольств также заявили Великобритания, Германия и Австралия. Многие страны — Канада, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Власти Швейцарии и Швеции призвали граждан отложить поездки на Украину в туристических целях, а также быть готовыми в срочном порядке покинуть страну при необходимости. МИД Испании готов эвакуировать персонал своего посольства в случае необходимости, сообщает ТАСС. Такой же позиции придерживается Австрия.

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12 февраля МИД Бельгии «настоятельно рекомендовал» подданным страны уехать с украинской территории, к аналогичным действиям своих граждан призвали власти Кувейта.

Британский МИД также посоветовал подданным страны воздержаться от поездок на Украину, а находящимся там гражданам уехать в связи с угрозой «военных действий».

«Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой, — написала посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Twitter. — Посольство продолжает работу».

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 11 февраля о дальнейшем сокращении численности персонала посольства США на Украине и призвал всех американцев немедленно уехать из страны. Дипмиссия подтвердила эту информацию.

«Сегодня Госдеп приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность серьезных военных действий», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Также об эвакуации персонала посольства в Киеве сообщил Израиль.

Киев готовится к войне

Мэрия Киева создала комиссии по эвакуации в каждом районе и разработала план эвакуации, а также подготовила инфраструктуру города к возможной чрезвычайной ситуации. Как США, НАТО и Зеленский успокаивали украинцев, россиян и мир Президент Украины Владимир Зеленский 28 января заявил, что оснований ожидать нападения России... 28 января 22:20

«Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера. <...> Поэтому наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения», — сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Киеве втрое увеличили число укрытий. В городе построено 4,5 тыс. подземных паркингов и переходов, углубленных станций метро и подвалов, которые могут стать местами для убежищ.

Кличко рассказал, что киевские власти разворачивают силы территориальной бригады для обороны города. Администрация также договорилась о дополнительном производстве электроэнергии на ТЭЦ, создала запасы топлива и установила электрогенераторы. Энергии хватит на 10 дней. Критически важные предприятия обеспечили бесперебойной связью.

Кличко ранее заявлял, что Киев не хочет верить в возможность эскалации конфликта.

«Никто не хочет крови, никто не хочет противостояния. Но есть хорошая пословица: «Хочешь мира — готовься к войне», — отметил мэр.