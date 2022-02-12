«Если у вас есть информация о вторжении, дайте нам ее»

В информационном пространстве слишком много сведений на тему предполагаемого «вторжения» российских войск на территорию Украины, считает Владимир Зеленский. Президент республики попросил всех, кто располагает сведениями, поделиться ими.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставлять информацию о якобы планируемом на 16 февраля «вторжении» России, если таковая имеется. Глава республики отметил в беседе с журналистами, что в информационном пространстве слишком много сведений на тему предполагаемого «вторжения». «Вторжение будет включать захват значительной территории Украины» Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны... 12 февраля 07:44

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о 100-процентном вторжении Российской Федерации на Украину, начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал украинский лидер.

Он также констатировал, что информации на эту тему в публичной плоскости слишком много.

«Я считаю, что на сегодня в информационном пространстве есть много информации о глубокой полномасштабной войне со стороны РФ, даже уже называют соответствующие даты. Мы понимаем все риски, понимаем, что эти риски есть», — приводит его слова ТАСС.

Зеленский добавил, что Украине необходимо быть готовой к любым шагам «с любой границы». МИД Украины призвал сохранять спокойствие на фоне сообщений о «вторжении» России Спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал «сохранять спокойствие» и «консолидироваться... 12 февраля 18:24

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, будто бы Россия может предпринять «агрессивные шаги» в отношении Украины уже во время Олимпийских игр.

«Как мы ранее говорили, мы находимся на том этапе, когда вторжение может начаться в любой момент. Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады», — заявил он, добавив, что США не утверждают, что РФ приняла окончательное решение о применении силы против Украины.

Салливан также предположил, что Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев.

В свою очередь, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники заявило, что Россия может напасть на Украину 15 февраля. Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить информацию о возможном нападении... 12 февраля 18:24

В субботу стало известно, что Россия оптимизирует штат сотрудников дипломатических учреждений на Украине. Сразу несколько стран уже заявили об эвакуации сотрудников своих дипмиссий. Также все больше государств призывают граждан покинуть территорию Украины или не посещать ее из-за угрозы военных действий.

Нагнетание напряженности вокруг Украины

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном «вторжении» России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.