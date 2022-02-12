«Всплыть немедленно!» Российские военные отогнали подлодку США от Курил

Российские военные обнаружили атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния». Основным вооружением подводных лодок этого типа являются торпеды. Корабли предназначены для борьбы с другими подлодками. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет также оборудование для специальных операций.
Данную иностранную подлодку засекли на российской территории в 10:40 мск в районе плановых учений Тихоокеанского флота у острова Уруп Курильской гряды.
«Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!», — указало Минобороны.
Однако американцы проигнорировали это предупреждение. Тогда российский фрегат «Маршал Шапошников» в соответствии с положенной инструкцией применил против противника «соответствующие средства». Источник газеты «Известия» из Минобороны подчеркнул, что российские силы действовали решительно и эффективно.
После этого иностранная подлодка на максимальной скорости покинула российские воды. Минобороны уточнило, что при этом военные США использовали самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.
Источник «Известий» сообщил, что экипаж подлодки должен был следить за учениями российского Тихоокеанского флота. Как отметил собеседник газеты, американцы не успели получить какие-либо сведения. Их раскрыли до того, как подлодка успела приступить к шпионажу.
После инцидента российские корабли продолжили учения. «Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации», — резюмировало Минобороны.
Из-за случившегося Минобороны вызвало американского военного атташе. Ему вручили ноту о недопущении таких действий. В Минобороны отметили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, а провокационные действия американского корабля создали угрозу национальной безопасности России.
В начале февраля около 20 боевых кораблей и судов обеспечения российского Тихоокеанского флота вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей. Экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда.
В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.
Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.