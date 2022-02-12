«Всплыть немедленно!» Российские военные отогнали подлодку США от Курил

Российские специалисты заметили военную подлодку США, которая тайно нарушила границу и плавала в районе Курильских островов. Американцы покинули территориальные воды России только после того, как против них применили спецсредства. Источник в Минобороны рассказал, что подлодка должна была шпионить за учениями Тихоокеанского флота.

Российские военные обнаружили атомную подлодку ВМС США класса «Вирджиния». Основным вооружением подводных лодок этого типа являются торпеды. Корабли предназначены для борьбы с другими подлодками. Кроме стандартного вооружения, лодка имеет также оборудование для специальных операций.

Данную иностранную подлодку засекли на российской территории в 10:40 мск в районе плановых учений Тихоокеанского флота у острова Уруп Курильской гряды.

«Экипажу субмарины на русском и английском языках в режиме звукоподводной связи передали сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!», — указало Минобороны.

Однако американцы проигнорировали это предупреждение. Тогда российский фрегат «Маршал Шапошников» в соответствии с положенной инструкцией применил против противника «соответствующие средства». Источник газеты «Известия» из Минобороны подчеркнул, что российские силы действовали решительно и эффективно. Нарушение границы: российский корабль пригрозил «Маккейну» тараном Американский эсминец John McCain на 2 км углубился за линию морской границы России, но большой российский... 24 ноября 17:36

После этого иностранная подлодка на максимальной скорости покинула российские воды. Минобороны уточнило, что при этом военные США использовали самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля.

Источник «Известий» сообщил, что экипаж подлодки должен был следить за учениями российского Тихоокеанского флота. Как отметил собеседник газеты, американцы не успели получить какие-либо сведения. Их раскрыли до того, как подлодка успела приступить к шпионажу.

После инцидента российские корабли продолжили учения. «Отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжает плановые учения в том числе осуществляет контроль подводной среды в целях воспрещения нарушения государственной границы Российской Федерации», — резюмировало Минобороны.

Из-за случившегося Минобороны вызвало американского военного атташе. Ему вручили ноту о недопущении таких действий. В Минобороны отметили, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права, а провокационные действия американского корабля создали угрозу национальной безопасности России. Американский военный самолет нарушил воздушные границы Венесуэлы Военно-транспортный самолет ВВС США С-17 вторгся в воздушное пространство Венесуэлы, сообщает ТАСС со... 24 июля 00:46

В начале февраля около 20 боевых кораблей и судов обеспечения российского Тихоокеанского флота вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей. Экипажи кораблей отрабатывают совместное маневрирование, взаимодействие с морской авиацией, противовоздушную оборону отряда.

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2022 год в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов проводится серия военно-морских учений под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова.

Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.