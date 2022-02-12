«Пока вдохновители майданов не доведут Украину до коллапса, они не успокоятся»

США уже два месяца заявляют о том, что Россия якобы собирается напасть на Украину. В то же время президент Украины Владимир Зеленский и представители силового блока говорят, что такой информацией не располагают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Западные государства и некоторые СМИ реализуют глобальную информационную кампанию вокруг предполагаемого «вторжения» России на Украину. С таким утверждением выступила в субботу, 12 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, призвавшего поделиться дополнительной информацией о «100-процентном вторжении РФ на Украину», начиная с 16 февраля.

«Вы такое вообще видели когда-нибудь? США два месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападет Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже два месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными.

Кроме Bloomberg, Der Spiegel и неназванных американских источников, такой информации нет ни у кого. Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся. Уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя очередную глобальную провокационную кампанию», — заключила Захарова.

Накануне журналист агентства Bloomberg распространил информацию о том, что Россия якобы может напасть на Украину 15 февраля.

В тот же день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что РФ будто бы может предпринять «агрессивные шаги» в отношении Украины во время Олимпийских игр.

«Я не стану комментировать детали имеющейся у нас разведывательной информации, но я хочу четко дать понять, что оно может начаться во время Олимпиады, несмотря на множество предположений о том, что она может произойти только после окончания Олимпиады», — пояснил он, предположив, что Россия в случае потенциального вторжения на Украину может захватить крупные города этой страны, включая Киев. Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину 16 февраля Соединенные Штаты уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя глобальную... 12 февраля 22:43

В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал высоким риск нападения России на Украину. Он заявил, что страны НАТО готовы к любому сценарию.

«НАТО остается открытой к диалогу, гарантируя защиту всем союзникам», — подчеркнул действующий глава альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информацию о готовящемся вторжении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия, пишет ТАСС.