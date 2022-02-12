«Считаем санкции тупиком». Премьер Венгрии призвал к сотрудничеству с Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны уступают ее рынок Китаю. Санкции в отношении РФ он считает тупиком.

Закрываясь от сотрудничества с Россией, Евросоюз совершает стратегическую ошибку и уступает экономические возможности Китаю. С таким утверждением выступил в субботу, 12 февраля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Боррель: Россия лучше подготовилась к санкциям Запада, чем ЕС — к перебоям с газом Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в своем блоге написал, что Россия повысила свою... 12 февраля 22:18

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России — тупиком.

Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель. Мы являемся членами ЕС и НАТО, но при этом сотрудничаем с Россией. Пример Венгрии доказывает, что это возможно», — заявил глава правительства в своей ежегодной речи.

В свою очередь, министр иностранных дел республики Петер Сийярто ранее пояснял, что Венгрия не налагала вето на введение санкций против России, чтобы не нарушать единство в Европе, но они оказались провалом.

Венгрия взяла курс на присоединение к общеевропейским структурам в конце 1980-х годов. В 2004-м страна вступила в Европейский союз. С декабря 2007 года Венгрия вошла в состав стран Шенгенского соглашения.

Санкции в отношении РФ

В Брюсселе сообщали, что ЕС может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины. В Белом доме не смогли определиться, готова ли Россия «нападать» на Украину Власти США не определились, готова ли Россия к эскалации ситуации на российско-украинской границе... 12 февраля 21:40

О том, что США и европейские страны достигли значительной степени единства по санкциям в отношении России в случае ее гипотетического вторжения на Украину, заявил накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В тесной координации с европейскими партнерами мы ясно заявляем России, что готовы заниматься дипломатией на основе наших ценностей и принципа взаимности. Но мы также готовы решительно ответить вместе с нашими союзниками и партнерами, если Россия предпримет военные действия. Наш ответ будет включать жесткие экономические санкции.

Одинаковые пакеты будут введены Евросоюзом, Великобританией, Канадой и другими странами», — отметил он.

Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать. Орбан назвал санкции ЕС против России «тупиком» Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз, закрываясь от сотрудничества с Россией... 12 февраля 22:18

Москва не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ прежде отмечали, что заявления Запада о «российской агрессии» и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно, напоминает РИА «Новости».

Как россияне воспринимают санкции

Восприятие санкций не подверглось значительным изменениям за последние два года, констатируют социологи. По данным последних соцопросов, санкции совершенно не беспокоят 35% россиян. В два раза — до 41% — возросла доля респондентов, считающих, что рестрикции Запада затрагивают только узкий круг людей, отвечающих за российскую политику в отношении Украины.

Санкции не слишком беспокоят 31% респондентов, довольно беспокоят — 19%, а очень беспокоят — 13%.

До 46% уменьшилось число опрошенных, полагающих, что рестрикции напрямую влияют на широкие слои населения.