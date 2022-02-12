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Политика

Макрон поговорил с Зеленским после беседы с Путиным. Обсуждали, что делать с Донбассом

Зеленский и Макрон обсудили, как урегулировать конфликт в Донбассе

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Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский

Gleb Garanich/Reuters
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон созвонились после телефонной беседы последнего с российским лидером Владимиром Путиным. Сообщается, что стороны обсудили вопросы безопасности и активизацию переговоров «нормандской четверки».

В субботу президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью на территории страны в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Как написал 12 февраля глава республики в своем аккаунте в Twitter, они также рассмотрели пути активизации переговоров в «нормандском формате» и в рамках контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Продолжили диалог с Эммануэлем Макроном. Поблагодарил его за визит на Украину. Говорили о ситуации с безопасностью и путях активизации мирного процесса в рамках «нормандской четверки» и контактной группы», — указал Зеленский.

Стороны также обменялись мнениями относительно последних международных переговоров. Ранее в субботу Макрон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

В свою очередь, Елисейский дворец сообщил, что Макрон и Зеленский в ходе беседы выразили желание продолжить диалог в «нормандском формате» для выполнения минских соглашений и урегулирования в Донбассе.

«Президенты двух стран желают продолжить диалог в «нормандском формате» для выполнения минских договоренностей и прочного урегулирования в Донбассе», — говорится в релизе.

Зеленский позднее побеседовал по телефону с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а Макрон — с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Разговор состоялся в рамках тесной координации между Францией и Германией перед поездкой Шольца на Украину и Россию в начале следующей недели», — проинформировали в администрации французского президента. Там добавили, что обмен мнениями подтвердил полное совпадение позиций Парижа и Берлина.

«Особенно это касается будущих этапов дискуссий в «нормандском формате», а также необходимости формулирования параметров коллективной безопасности в Европе», — сообщил Елисейский дворец.

Напомним, 7 февраля Макрон посетил Москву, а затем — Киев и Берлин.

«Нормандская четверка»

«Нормандский формат» — группа руководителей четырех стран (Германии, России, Украины и Франции) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Его начало было положено на встрече глав Германии, Франции, России и Украины 6 июня 2014 года в Шато-де-Бенувиль в Нормандии (Франция) во время празднования 70-й годовщины высадки союзников (1944). По словам тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда, приступить к миротворческой миссии он решил после событий в Крыму и начала войны на востоке Украины. Олланд направил президенту России Владимиру Путину приглашение принять участие в праздничной церемонии и заручился поддержкой канцлера Германии Ангелы Меркель, которая согласилась поддержать его миротворческую миссию. Олланд пригласил в Нормандию и Петра Порошенко, который был избран президентом Украины 25 мая.

Самая продолжительная встреча лидеров четырех государств состоялась 11-12 февраля 2015 года в Минске. На переговорах, продлившихся 17 часов, был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Последняя встреча лидеров всех четырех стран состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. В ней участвовали Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон. Они подтвердили приверженность минским соглашениям по Донбассу, договорились провести обмен пленными по формуле «всех на всех», выступили за внесение «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство, выразили заинтересованность в согласовании всех правовых аспектов особого статуса Донбасса с целью обеспечения его функционирования на постоянной основе. Кроме того, была достигнута договоренность о новом саммите в «нормандском формате» спустя четыре месяца. Однако до сих пор такую встречу не провели.

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