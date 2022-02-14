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Политика

«Просим о встрече»: Киев потребовал в течение 48 часов обсудить военные действия России

МИД Украины попросил о встрече с РФ и странами-участницами Венского документа

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Igor Golovniov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images
Киев уже двое суток пытается узнать данные о действиях российской армии в приграничной с Украиной зоне. 11 февраля украинский МИД запросил доклад с подробной информацией, а 13 февраля дипломаты попросили собрать участников Венского документа 2011 года, в том числе и Россию. Переговоры должны пройти в течение двух суток.

В течение 48 часов Украина ожидает встречи с Россией и другими странами-участницами Венского документа 2011 года. Киев намерен прояснить ситуацию с передвижением войск вдоль границы с Украиной. Об этом написал на своей странице в Twitter украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В посте он подчеркнул, что Москва не дала ответ по запросу в рамках Венского документа, поэтому Киев переходит к дальнейшим действиям. «Мы просим о встрече с Россией и всеми государствами-участниками в течение 48 часов для обсуждения ее усиления и передислокации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», – написал Кулеба.

Министр также считает, что Россия «должна выполнить свое обязательство по военной транспарентности, чтобы снизить напряженность и повысить безопасность для всех», если она всерьез относится к «неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ».

Двумя днями ранее Кулеба заявил, что Киев активирует Венский документ. «Мы официально применили механизм уменьшения опасности согласно разделу III Венского документа», – написал он в Twitter.

Таким образом Киев обратился к России и потребовал предоставить в течение двух суток объяснения своей «военной деятельности» у украинских границ и в Крыму. Украинские власти хотят получить информацию о точных районах проведения учений, датах военных мероприятий, а также данные о военных формированиях, используемой технике и вооружениях.

Кулеба предупредил, что если Россия не предоставит Украине запрошенную информацию или Киев посчитает, что данные «недостаточные или ненадлежащие», то украинские политики обратятся к странам Венского документа для созыва переговоров.

Источник РИА «Новости» в российском МИДе подтвердил, что дипломаты получили запрос Киева по каналам связи ОБСЕ. Но Москва считает предоставление таких данных необоснованными, так как военная деятельность России «не является необычной и не дает оснований для запуска механизма».

По словам собеседника агентства, в министерстве полагают, что Киев пытается таким образом отвлечь внимание от «собственной существенной необычной военной активности» и ежедневных обстрелов Донбасса. Источник РИА «Новости» заявил, что Москва даст ответ на этот запрос.

Во встрече, о которой попросил Киев, могут участвовать не только Россия и Украина, но и другие страны Венского документа от 2011 года. К нему присоединились более 50 государств, в том числе США, Великобритания, Германия, Франция.

Собрание может пройти в любом месте, которое должны были выбрать сообща. Если договориться не удалось, то переговоры могут быть организованы в Вене в Центре по предотвращению конфликтов. Вести встречу будет Польша (как председатель ОБСЕ).

Венский документ, подписанный в 2011 году, предполагает, что страны будут предпринимать меры по укреплению безопасности и доверия между участниками соглашения. Они обмениваются данными о военных силах, учениях, основных системах вооружений и т.д. Консультации могут быть проведены при «необычной военной деятельности», опасных инцидентах.

С 10 по 20 февраля Россия и Белоруссия проводят проверку ВС Союзного государства. До 9 февраля проходила дислокация и группировка войск на территорию республики. А с 10 февраля начались учения «Союзная решимость – 2022».

В военном мероприятии участвуют части ВС Белоруссии, а также ВКС и ВДВ России. Для учений Россия отправила истребители, системы ПВО большой и малой дальности. После проверки готовности вооруженных сил российские войска будут отправлены обратно.

Это мероприятие вызвало беспокойство у балтийских стран. Незадолго до Украины Венский документ активировали Литва, Латвия и Эстония. Они запросили информацию о военных действиях в соседней стране.

«Призываем Белоруссию уважать международные обязательства и предоставить информацию о масштабах и характере учений», – говорится в сообщении литовского МИДа.

Россия неоднократно утверждала, что количество войск и вооружений не превышает планку Венского документа 2011 года.

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