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Политика

«Фактически лежат на полу». Что рассказал Песков об отношениях России и Запада

В Кремле рассказали о доработке внешнеполитической концепции России

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Павел Бедняков/РИА «Новости»
Пресс-секретарь президента РФ заявил, что отношения России и США «фактически лежат на полу». К единственному плюсу во взаимодействии между государствами он отнес диалог между лидерами стран.

«Можно говорить только о минусе»

«Здесь, наверное, можно в позитив записать то, что как бы ни было тяжело в других направлениях, но все-таки есть определенные каналы для диалога. В диалоге находятся главы государств, идут диалоги по другим направлениям. Это – плюс. Это – плюс, потому что вы знаете, буквально пару лет назад и диалог-то у нас был на нуле, как таковых контактов не было. Но в остальном, к сожалению, в двусторонних отношениях можно говорить только о минусе. Мы находимся на очень, очень низкой точке. Они фактически лежат на полу», — сказал Песков РИА «Новости».

По его словам, все «не очень хорошо» складывается и в плане диалога с Западом о разоружении. Он отметил «очевидность» того, что Россию ждут «многолетние тяжелые позиционные противостояния в ходе переговоров, результативность которых под вопросом».

Песков также рассказал, как США реагируют на проекты Москвы по гарантиям безопасности.

«Как в 2007 году, так и в 2022 году он (Путин – «Газета.Ru») прямо поставил вопрос о проектах тех двух документов, которые были переданы в Вашингтон и в НАТО. Прямых ответов мы не получили. Более того, мы констатируем попытку сконцентрироваться на второстепенных деталях. И попытку избежать упоминания вот этих критически важных для нас проблем», — рассказал пресс-секретарь президента.

У него также «нет никаких сомнений, что президент Путин будет и далее последователен в своей позиции».

«И будет настаивать на том, чтобы те вопросы, которые фактически являются для нас экзистенциональными вопросами, не оставались без внимания и не игнорировались», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее РФ направила США и НАТО проекты, в которых потребовала отказаться от дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины или иных постсоветских стран. Кроме того, российская сторона предложила НАТО не размещать дополнительные военные контингенты и вооружения за пределами стран, в которых они были на май 1997-го. Россия также ждала, среди прочего, от Запада обязательств не размещать вооружения и силы в тех районах, где это будет восприниматься другой стороной как угроза национальной безопасности.

Переговоры пока не увенчались успехом. Более того, Запад обвинил РФ в якобы готовящемся вторжении России в Украину и усилил свой военный контингент в регионе.

Столп, «который всегда хромал в ЕС»

Песков добавил, что внешнеполитическую концепцию РФ доработают с учетом нынешней международной обстановки.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны», — заявил пресс-секретарь президента.

Он также отметил, что США настойчивы в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, указывать им. При этом в Кремле надеются, что здравый смысл в ЕС победит, и европейцы будут думать в первую очередь о своих интересах.

«Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», — заметил Песков.

Он убежден, что это — «один из столпов, который всегда хромал в ЕС», и «европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль Евросоюза в мировых делах».

«Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и, если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что сложившаяся ситуация сильно контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах.

«Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — заключил пресс-секретарь президента РФ.

«Насильно мил не будешь»

Накануне Песков заявил РИА «Новости», что Россия заинтересована в сотрудничестве с США и Европой.

«Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что это «абсолютно нормальная практика, когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге». «И это происходит у всех государств, в том числе и у России», — пояснил Песков.

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