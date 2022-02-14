«Мы — гибкие». На Украине допустили отказ от членства в НАТО

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что страна может отказаться от стремления вступить в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией. Официальные лица на Украине не оценили идею дипломата, отметив, что курс на членство в североатлантическом альянсе и ЕС закреплен в конституции страны. Позже посол и вовсе отказался от своих слов.

«Мы гибкие»

«Мы гибкие, мы пытаемся найти лучший способ решения проблемы. Если нам придется пойти на серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно», — так в эфире радио «Би-би-си» Пристайко ответил на вопрос ведущего о том, рассматривают ли киевские власти возможность отказа от вступления в НАТО.

По словам дипломата, Украина пытается «найти лучший выход» и может вынужденно пойти на такой шаг, учитывая «имеющуюся угрозу». Тем самым он допустил отказ от цели, прописанной в конституции страны.

«Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть», — признал глава украинской дипмиссии.

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В декабре 2014 года Верховная рада Украины внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. А в феврале 2019 года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Сейчас Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Мы поддержим это»

Лондон откликнулся на заявление украинского посла. Замглавы британского министерства обороны Джеймс Хиппи заявил, что «любые дипломатические решения не должны ставить под угрозу суверенитет Украины».

«Но, если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством», — сказал Хиппи телеканалу Sky News.

Он также надеется на «победу дипломатии» в ситуации с эскалацией напряженности на украинской границе.

Слова вырваны из контекста?

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко все же считает, что слова посла были вырваны из контекста.

"We are trying to find the best way out."



Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.



It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.



— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

«В то же время посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или другого альянса безопасности. Поэтому ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Бесспорно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс», — цитирует Николенко «РБК-Украина».

Он отметил, что угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной насущной задачей.

«Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов… При этом ни одно решение не может быть принято вопреки конституции Украины», — подчеркнул представитель украинского МИДа.

В свою очередь пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров считает, что Пристайко нужно дать возможность объяснить, что он имел в виду, заявив о возможности отказа страны от вступления в НАТО. В партии Порошенко призвали уволить украинского посла после его слов о членстве в НАТО Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность»... 14 февраля 12:51

«Посол использовал слово «гибкость». Я думаю, стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду», — приводит его слова агентство Reuters.

Никифоров напомнил, что с закреплением в конституции курса на вступление в НАТО и ЕС «полностью согласны» власти и общество.

Позже Пристайко отказался от своих слов, заявив, что Украина не будет пересматривать планы на вступление в НАТО ради предотвращения войны с Россией, сообщает Reuters.

Немедленный отзыв посла

Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Фриз уверена, что посла в Великобритании необходимо уволить.

«Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко должен быть немедленно отозван, лишен должности и уволен из рядов МИД после заявления <...> о вероятности отказа Украины от членства в НАТО. Курс вступления в НАТО и ЕС закреплен в конституции Украины и не может быть предметом дискуссии отдельных дипломатов», — написала Фриз на своей странице в Facebook.

Она настаивает, что властям необходимо немедленно получить ответ, является ли заявление Пристайко его собственной инициативой «или это директива офиса президента». В Великобритании заявили, что поддержат возможное решение Украины не вступать в НАТО Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон поддержит возможное решение Украины... 14 февраля 12:51

«Уверена, что даже гипотетическое предположение отказа Украины от членства в НАТО является признаком сотрудничества со страной-агрессором, демонстрацией слабости и предательством национальных интересов Украины», — убеждена Фриз.

А временный поверенный в делах Украины в Австралии Владимир Шалькивский считает, что отказ от членства в НАТО «было бы крайне сложно реализовать».

«Членство в НАТО прописано в нашей конституции, и любые правки потребовали бы подавляющего большинства в парламенте, большинства из двух третей», — пояснил он в беседе с газетой Australian Financial Review. Также Шалькивский не думает, что большинство населения поддержит подобное решение.

«Не Ветхий завет»

Сенатор Алексей Пушков предположил, что на Западе начинают осознавать последствия от возможного вступления Украины в Североатлантический альянс. В своем Telegram-канале российский политик также отметил, что конституцию Украины вновь можно изменить, «как ее недавно поменяли», «это не Ветхий Завет».

«Возможно, это (заявление Пристайко – «Газета.Ru») маневры украинского МИД, возможно, очередная оговорка, но, в любом случае, она отражает новую тенденцию: на Западе все чаще хотят услышать именно это от Украины. Не случайно в Европе начинают обсуждать идею нейтрального статуса Украины, о чем прежде не было и речи. Замглавы Минобороны Британии заявил, что западный альянс «поддержит любое решение Украины», включая отказ от вступления в НАТО. Дискурс явно изменился», — констатировал Пушков.