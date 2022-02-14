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Политика

«Покажем, чему нас учат на ОБЖ»: американцы и россияне начали войну в TikTok

Американцы и россияне выкладывают в TikTok видео с угрозами в адрес стран друг друга

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TikTok
Противостояние России и США нашло отражение в творчестве американских и российских тиктокеров, которые выкладывают видео с угрозами в адрес стран друг друга. Агрессивный тренд был запущен пользователями из США, но россияне не заставили долго ждать ответа и перехватили инициативу.

Политические дискуссии и рассуждения о вероятности новой войны с участием России нашли новую площадку. Короткие ролики на эту тему начали выкладывать пользователи TikTok, причем они моментально превратились в настоящее противостояние американских и российских тиктокеров.

Началось все с того, что пользователи американского сегмента TikTok начали выкладывать ролики, на которых видно только их лицо и текст поверх видео. Его примерное содержание: «Дайте мне Four Loko (алкогольный напиток. — «Газета.Ru»), упаковку манго-подов, коробку медовых булочек, адский плейлист, винтовку, rav 4 (Toyota. — «Газета.Ru»), и я покончу с Россией к обеду». Вот как на этом видео.

@ricko_mode2 Bro tbh i just wanna go home #fyp #ww3 #ww3memes #russia Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Или: «Дайте мне примерно пять бутылок водки, самый крутой топ, который вы можете найти, плейлист только с Megan Thee Stallion, карманный нож и одну-единственную сигарету, и я смогу разобраться со всей этой Россией к концу дня». Как на этом видео.

@maditheestallion69

Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Тренд предполагает, что люди снимают подобные видео именно под этот звук, но сейчас найти видео американцев под него довольно проблематично.

Русскоязычные тиктокеры отмечают, что «захватили» этот звук и теперь там в основном видео именно пользователей из России.

Внезапный американский тренд разбудил в пользователях из России, как они сами говорят, «спящий патриотизм». И теперь в ответ на американские ролики российская молодежь снимает видео, в которых предупреждает американцев, что в России дети на уроках ОБЖ собирают автоматы. Вот наглядный пример.

@kishmish117

Вы не знаете, на что способны рашин герл

Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Или еще про оружие, но более грубо. Тут автор уточняет, что видео — просто шутка и «движуху» она не поддерживает.

@beily1412

просто шутка,не поддерживаю их движуху

Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Некоторые решили напомнить американцам про закаленную психику российской молодежи, прошедшей испытания ЕГЭ и ОГЭ.

@vanyabobyrev FAKE INFO О чем рассказать в следующих видео? #ЕГЭ #ОГЭ #экзамен #права #школа Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

И, разумеется, российские пользователи пригрозили американцам своим президентом. Не без иронии, конечно.

@everyknoww

во мне просыпается патриотизм когда я вижу этот тренд

Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Неожиданный подъем патриотизма среди российских тиктокеров удивил самих пользователей платформы.

Ролики патриотичного содержания до появления этого тренда у американцев особого одобрения не находили, в комментариях под ними зачастую разгорались споры о российской политике. Более того, в период прошлогодних январских протестов оппозиции роликов в поддержку протестующих было не счесть, ими долгое время были переполнены рекомендации в российском сегменте, пользователи активно поддерживали демонстрантов в комментариях.

На тему внезапно появившегося патриотизма тоже есть тиктоки.

@brrrryau

Если кто не понял, можете по звуку перейти.

Hard N Da Paint - Waka Flocka Flame

Сами пользователи объясняют такое преобразование русскоязычного контента в соцсети довольно просто: любовь к стране была всегда, но она никак не связана с отношением к власти. Вторая причина, которую тоже часто упоминают в комментариях под видео из этого тренда, звучит буквально так: «Критиковать Россию могут только россияне».

Погоня за трендами

Волна в TikTok могла быть запущена искусственно, и в большинстве своем это просто способ попасть в тренды и сделать себя популярным, считает политолог-американист Малек Дудаков.

«В этом участвует какое-то небольшое количество американской молодежи, которая зачастую, возможно, даже не сможет найти на карте мира Россию или Украину и сказать несколько слов о том, что в этих странах вообще происходит. Думаю, для большинства участников не стоит задачи раскачивать ситуацию вокруг России и Украины», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Он признал, что опасения в отношении России у американцев действительно есть, и на фоне ухудшения отношений многие из них рассматривают РФ как противника.

«Но здесь нужно понимать, что это проявляется, скорее, у людей старшего поколения, которые застали «холодную войну» и привыкли считать Россию главным оппонентом США. Среди молодежи в целом отношение к России гораздо более спокойное, это наблюдается и среди населения в целом, и среди политиков. То есть сейчас имеется опыт старшего поколения, но постепенно американская политика, как и само общество, будут омолаживаться. Думаю, что эти настроения будут нивелироваться», — полагает Малек Дудаков.

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