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Политика

Западные пророчества конфликта на Украине и олимпийские скандалы: что пишут телеграм-каналы

Западные СМИ называют новые даты обострения ситуации на Украине

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Ukrainian Defence Ministry/Reuters
Нагнетание Западом напряжения вокруг ситуации на Украине снова оказалось в центре внимания телеграм-каналов. Не остались они в стороне и от ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«Мейстер» напоминает, что уже больше 100 дней прошло с тех пор, как США заявили о «неминуемом вторжении» российских войск на Украину, а войны все нет и нет. The Economist, сделавший темой свежего номера «Украина под угрозой», решил разобраться в этой загадке.

Оказалось, все дело в погоде!

«Погода, местность и война в Восточной Европе настолько тесно переплелись, что для понятия есть особое русское слово. Rasputitsa, буквально «время без дорог», относится к проливным дождям осенью и таянию снега и льда весной, которые превращают улицы в грязные болота. Такие условия, как известно, помешали вторжению Наполеона в Россию в 1812 году. Они также помешали наступлению нацистской Германии на Москву в 1941 году», - сообщает нам The Economist.

«Надо заметить, что журнал нашёл замечательное объяснение: теперь ещё 100 дней, вплоть до климатического лета, можно писать о «неминуемом вторжении» и одновременно объяснять его отсутствие неподходящей погодой», — пишет канал.

А вот ИА «Стекломой» тем временем оценил дипломатическую активность западных лидеров на фоне разворачивающихся вокруг Украины событий.

«Мы всё гадали, кто станет долгожданным спасителем Европы и остановит «неминуемое российское вторжение» на Украину. Борьба за лавры главного миротворца была как никогда ожесточённой.

Джо Байден и Борис Джонсон? Эти двое менее всего заинтересованы в деэскалации украинского кризиса. Владимир Зеленский? Не будем о грустном. Виктор Орбан? Неплохой вариант, но он сам в опале у Брюсселя, плюс Венгрия, чего уж там, не самая влиятельная страна ЕС. Реджеп Эрдоган? Мощная заявка на победу, но все карты спутал положительный тест на ковид по возвращении из Киева.

И всё же победитель нашёлся. В упорной борьбе по изображению бурной деятельности по защите Украины досрочную победу одержал президент Франции Эммануэль Макрон. Именно он заявил, что своим визитом в Москву предотвратил эскалацию конфликта. Всем спасибо, все свободны!

Стоит признать, господин Макрон определённо умеет пользоваться моментом. С тех пор как власти США объявили о «неминуемом вторжении» России на Украину, прошло больше 100 дней. Вторжение отложили сначала на январь, потом на февраль. Вскоре пошли сообщения о переносе войны на март «по просьбе Си Цзиньпина». Западные СМИ успели в деталях выдумать свою собственную, альтернативную вселенную, в которой Россия полностью оккупирует Украину. Продумали вообще всё, вплоть до конкретных фамилий членов марионеточного оккупационного правительства в Киеве. В реальном мире Россия всё никак не вторгалась, что, несомненно, лишний раз подчёркивало её коварную азиатско-византийскую сущность.

В конце концов «вторжение» затянулось до такой степени, что даже Белому дому пришлось признать, что оно уже не «неминуемое». В западном политикуме, как в плохой театральной постановке, повисла неловкая пауза. И именно в этот момент на сцене появляется Эммануэль Макрон на белом коне и всех спасает! Ну как такого героя не избрать на новый президентский срок на грядущих в апреле выборах?

А если серьёзно, то единственным государственным лидером на Западе, кто последовательно следовал по пути деэскалации украинского кризиса и стабилизации отношений с Россией, стал немецкий канцлер Олаф Шольц. Только себя он героем-миротворцем почему-то не объявлял, а за свои действия не получил ничего, кроме огульной критики и голословных обвинений в пособничестве Кремлю. Но это совсем другая история», — полагает канал.

И вообще страшно представить, что будет с милитаризующейся Украиной и ее экономикой, если Россия на нее не нападет, пишет «чисто гипотетически» Никита Кричевский.

«Страновое банкротство – самый легкий вариант. Отсутствие денег в бюджете, неработающие предприятия и население, привлеченное к военным приготовлениям, просто не смогут быстро восстановить украинский экономический потенциал.

Да еще с кучей военного хлама, который нужно оплачивать и обслуживать.

Россия от отсутствия военных действий вздохнет с облегчением, но в материальном плане не пострадает никак.

Дорогие небратья, есть ли у вас план «Б»? Ну, кроме перманентного «минирования» вокзалов, судов и детских садов?»— отмечает профессор в своей «Антискрепе».

А между тем британская газета The Daily Telegraph удалила статью, в которой говорилось, что Россия могла завладеть ДНК главы британского МИД Лиз Трасс — ведь в Москве она сдала ПЦР-тест.

«Материал был написан со ссылкой на самих себя, — рассказывает РИАN. — Ну то есть ещё раз, англоязычная пресса вышла на новый уровень — пугает читателей, что русские охотятся за ДНК западных чиновников».

В свою очередь «Адекват» отметил очень тревожный симптом: наблюдатели ОБСЕ начинают героически валить из донбасских республик.

«Очевидное, слишком очевидное следствие: любые возможные провокации, до перехода Киева в наступление включительно, теперь еще удобнее не увидеть, потому что некем, и объявить российскими фейками. Если этот сценарий разыгран и будет, градус заложенных в него лицемерия и подлости меньше чем запредельным не назвать», — убежден канал.

Ну и в заключении спортивная новость, которая пришла только что.

Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции МОК, WADA и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства снять временное отстранение с фигуристки Камилы Валиевой

«Российская фигуристка примет участие в соревнованиях. Камиле, конечно, успешного выступления. Но то, что ей пришлось пережить в эти дни... Слов, в общем, нет

Стоит отметить еще один момент - CAS учел, что Валиеву поздно известили о положительном результате допинг-пробы и указал на наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением спортсменки

И еще - решение по вопросу награждения медалями российских фигуристов за победу в командном турнире пока не принято. Подававшие апелляции организации отнеслись к решению CAS с уважением. А вот Олимпийский и Паралимпийский комитеты США заявили о разочаровании. Куда ж без главных блюстителей-то... Так что теперь могут попытаться раскрутить свистопляску вокруг медалей», — предполагает «Доктор прописал».

На этом все.
До следующей недели.

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