С оглядкой на Казахстан: почему вождь Туркмении решил передать власть сыну

«Покровитель туркмен» Гурмангулы Бердымухамедов решил, что власть в Туркмении нужно передать молодым, после чего в стране на 12 марта были назначены досрочные выборы главы государства. Почти гарантированно преемником президента станет его 40-летний сын Сердар, который при этом не получит в руки все рычаги власти. «Газета.Ru» разбиралась, действительно ли туркменский вождь собрался на покой и возможны ли перемены в самой закрытой республике бывшего СССР.

Дорогу молодым

В Туркменистане 14 февраля стартовала президентская предвыборная кампания, после того как президент страны и по совместительству Аркадаг — «покровитель туркмен» — Гурмангулы Бердымухамедов рассказал о намерении дать дорогу молодым.

Свое решение Бердымухамедов-старший объяснил в возглавляемой им верхней палате парламента (Халк Маслахаты) тем, что еще два года назад достиг «возраста пророка» (63 года). При этом он не сказал ничего ни о своем полном уходе из политики, ни о преемнике. «Многовекторность чуть-чуть свернется». Куда пойдет Казахстан без Назарбаева Парламент Казахстана утвердил поправки, лишающие первого президента страны Нурсултана Назарбаева оставшихся... 02 февраля 21:15

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям. Свой огромный жизненный и политический опыт я как председатель Халк Масхалаты намерен далее направить в эту область», — сказал президент в 15-ю годовщину своего прихода к власти.

Кандидатом в президенты от правящей Демократической партии был выдвинут его единственный 40-летний сын Сердар, который сейчас занимает пост вице-премьера, — второго по значимости в стране. Премьер-министра в Туркмении нет, так как правительство возглавляет президент.

На той же сессии парламента, где Бердымухамедов-старший поделился личными планами, была принята Национальная программа социально-экономического развития Туркмении на следующие 30 лет, которую представлял уже Сердар. Правда, деталей о ней общественности не сообщили.

Почему Бердымухамедов решился

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Газетой.Ru» сказал, что на решение Аркадага повлиял, вероятнее всего, целый ряд факторов. Среди них не исключена и психологическая усталость Бердымухамедова от пребывания на вершине власти.

«Он сам сказал про возраст пророка, значит, может быть, действительно произошло определенное переосмысление.

А второй фактор — ситуация в Казахстане, которая показала, что вариант транзита власти вне семьи достаточно чреват. Серьезные риски для уходящего человека остаются, даже несмотря на конституционные механизмы. Так что для туркменской власти это был сигнал — как не нужно действовать и как можно этого избежать», — сказал эксперт. «Китайцы — как обычно. Пока выжидали и думали, Россия уже ввела войска в Казахстан» Китай, который первое время активно не реагировал на события в Казахстане, на этой неделе... 29 января 21:25

Политолог-международник Рафаэль Саттаров в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что «Бердымухамедов уходит, чтобы остаться». По его мнению, в Туркмении, как и во всех «неофеодальных режимах с персоналистским привкусом», вопрос о передаче власти мог стать актуальным из-за ухудшающегося здоровья лидера.

«А, во-вторых, Бердымухамедов понимает, что у него во многих сферах кризис, из которого непонятно, как выходить. Его имя носит слишком токсичный характер, чтобы страна могла выйти из тупика, получать международные кредиты, вновь запустить крупные проекты в сфере энергетики.

А страны-соседи показывают пример, — прежде всего, Узбекистан после смерти Ислама Каримова с его курсом на строительство «Нового Узбекистана», теперь и Казахстан.

Так почему бы Бердымухамедову в такой ситуации не опередить неизбежные события и не передать бразды правления для строительства уже «Нового Туркменистана»? Это может позволить начать с чистого листа партнерство, например, с Евросоюзом», — объяснил эксперт.

Саттаров также напомнил, что Туркмению иногда называют Венесуэлой Центральной Азии. По его мнению, в будущем это сравнение снова может стать актуальным, так как «Бердымухамедов будет влиять на страну из больничной койки, как это делал в свое время Уго Чавес».

Притчин согласен с тем, что Бердымухамедов, скорее всего, не планирует полностью уходить из власти.

«Используя ту же казахстанскую модель, мы можем предполагать, что Бердымухамедов сосредоточит в своих руках основные бразды правления и властные полномочия. Но учитывая отношения внутри семьи, у него будет еще больше механизмов контроля за сыном и ситуацией в стране, чем у Назарбаева», — сказал он.

Познакомил с резюме

Почти наверняка преемником станет сын Аркадага Сердар Бердымухамедов, чье имя в переводе означает «вождь». В сентябре 2021 года ему исполнилось 40 лет что, согласно Конституции, и открыло ему возможность претендовать на главный пост Туркмении.

По словам Притчина, по традициям Центральной Азии передача власти к сыну — самый предпочтительный вариант.

«В Туркмении сейчас такой преемник есть, в отличие от случаев Каримова и Назарбаева, у которых были только дочери», — указал он.

За последний год Сердар Бердымухамедов стал более активен и заметен как государственный деятель. Так, в январе этого года он поехал в самостоятельное турне в Иран и Узбекистан, где встречался с президентами этих стран. В апреле 2021 года Бердымухамедов-младший приезжал в Казань на заседание межправительственного совета ЕАЭС, куда Туркмения при этом не входит.

Политолог Саттаров считает, что Бердымухамедов-старший последним своим заявлением просто подтвердил то, о чем давно догадывались как внутри страны, так и в других государствах.

«Сердар уже посетил нужные столицы соседей, словно знакомя их со своим резюме. В Туркмении на самом деле давно уже поняли, кто будет у власти после Аркадага, хотя бы по тому, как Сердара подавала государственная пропаганда последние три года», — сказал он. Что может потерять и приобрести Россия после смены власти в Туркмении Товарооборот между Россией и Туркменистаном не претерпит существенных изменений после ухода Гурбангулы... 14 февраля 19:34

В прошлом зарубежные СМИ писали о Сердаре как о не очень харизматичном человеке, которого, к тому же, больше интересовали вопросы бизнеса, нежели политики. Однако его послужной список выглядит весьма внушительным — он был заместителем иностранных дел, министром промышленности губернатором Ахалского велаята, куда сначала входила столица Ашхабад. Оппозиционные туркменские медиа писали о жестоких методах управления во время пребывания на последнем посту, где любимым выражением в разговорах с подчиненными Сердара якобы стало «Шею сверну». Второе высшее образование Бердымухамедов-младший получил в российской Дипломатической академии МИД по специальности «международные отношения». На первую специальность — инженера-технолога — он отучился у себя на родине, позже также прошел курсы в Женевском центре политики безопасности. Ближе к Назарбаевым, чем к Алиевым Туркмения остается самой закрытой страной бывшего СССР. По уровню политических и гражданских свобод она находится внизу большинства международных рейтингов. На выборах президента Бердымухамедов-старший никогда не получал меньше 89% голосов, а на последних в 2017-м набрал 97,7%. Бердымухамедов-старший запомнился в последнее время, мягко говоря, неоднозначными для главы государства занятиями, которые транслировали по ТВ для утверждения культа личности. Среди них — читка рэпа с внуком о подаренном коне и номер под песню Джастина Тимберлейка с наследниками, жим золотого грифа штанги под аплодисменты министров, велосипедные прогулки. Кроме того, глава государства написал много трудов как по медицине (по образованию он врач), так и об истории туркменской кулинарии и лошадях. В Туркмении наравне с Северной Кореей до сих пор официально не зарегистрировано ни одного случая COVID-19 (сообщалось, что само слово «коронавирус» под запретом), но страна на всякий случай все-таки закупила китайскую вакцину от него. Растет продовольственный кризис, из-за которого, как сообщалось, даже стали раздавать правительственные «пайки». Притчин считает, что в Туркмении после смены президента сложится конфигурация власти, при которой отец останется ключевым игроком, а у сына в любом случае не будет полномочий, чтобы даже при желании кардинально поменять политический уклад страны. «Скорее всего, пока сохранится тот же характер режима. Лишь при будущем возможном отходе от дел старшего, Сердар, может быть, реализует какие-то проекты по реформированию. Но опять же все это возможно только в средне- и долгосрочной перспективе, сейчас же ждать серьезных изменений не стоит», — сказал аналитик.

Эксперт Саттаров допустил, что режим в Туркмении может столкнуться с рядом проблем в ближайшее время, в том числе из-за действий «серых кардиналов».

«У Бердымухамедова есть такие фигуры еще с ниязовских времен. Это и создатель культа личности Туркменбаши Виктор Храмов, и главный по финансовым делам Аркадага Игорь Макаров. Даже рассматривая успешный пример передачи власти от отца к сыну в Азербайджане, можно заметить, что за Ильхамом Алиевым сначала долго «следили» и помогали люди Гейдара — Ремиз Мехтиев и Диляра Сеидзаде. И в Туркмении тоже есть такие люди, которые будут верой и правдой держать курс, помогать самому Гурбангулы Бердымухамедову не выпускать из рук рычаги власти.

На мой взгляд, транзит к сыну никак не обеспечивает нужную стабильность режиму, так как качество элит в Туркмении оставляет желать лучшего. Стоит помнить, что на каждый пример Алиевых в Азербайджане и Асадов в Сирии есть примеры семей Назарбаевых в Казахстане и Мубараков в Египте», — заключил он.