«Морально оправданно». В Госдуме призвали Путина признать независимость ЛНР и ДНР

Жители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) во время празднования 7-й годовщины Дня Республики в Донецке, 2021 год

На Совет Госдумы 15 февраля отправят сразу два проекта о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Первый адресован президенту РФ Владимиру Путину, а второй – в МИД. На Украине заявили, что такое решение вызовет непонимание у всего мира.

Два варианта признания независимости

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее главой Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. В документе сказано, что Госдума просит президента рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств».

В электронной базе данных парламента сообщается, что в Госдуму также внесли второй проект постановления о консультации с МИД России относительно признания независимости самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

«Вносим проект постановления Государственной Думы «Об обращении Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «К президенту Российской Федерации Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики», — говорится во втором документе. Второй проект постановления о признании ДНР и ЛНР внесла в Госдуму «Единая Россия» Второй проект постановления об обращении палаты к президенту России Владимиру Путину признать Донецкую и... 14 февраля 17:49

Инициаторы создания второго проекта — депутаты первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий и зампред этого комитета Артем Туров.

Во втором варианте документа президента также призывают признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД о том, не нарушает ли это международные договоренности, включая минские соглашения.

Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в понедельник поддержал оба варианта постановления о признании республик Донбасса.

Как уточнил источник ТАСС, «авторы второго постановления полагают, что это ускорит процесс». Он пояснил, что речь идет о постановлении об обращении к президенту по вопросу признания ДНР и ЛНР «с предварительным проведением консультаций с Министерством иностранных дел, чтобы в МИД изучили правовую и юридическую сторону».

«За каждое постановление в комитете проголосовали по три человека. Сейчас это вынесено на Совет Думы, и завтра оба постановления могут быть вынесены на обсуждение Госдумы», — рассказал источник.

Суть проектов

«Государственная Дума… выражает однозначную и консолидированную поддержку принятым адекватным мерам в гуманитарных целях по поддержке жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, изъявивших желание говорить и писать на русском языке, желающих соблюдения свободы вероисповедания, а также несогласных с действиями украинских, властей, нарушающих их права и свободы», — говорится во первом документе, предложенном КПРФ.

Авторы отметили, что уже восемь лет жители ДНР и ЛНР живут под обстрелами. Они также ссылаются на данные ООН, согласно которым более 10 тысяч человек погибли, более 50 тысяч ранены. Также депутаты отметили, что власти Украины прекратили выплаты пенсий, социальных пособий и установили полную экономическую блокаду населения и предприятий самопровозглашенных республик.

«Действия украинских властей вполне возможно сравнить с геноцидом собственного народа… Депутаты Государственной Думы считают обоснованным и морально оправданным признание Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — заключили парламентарии. В Госдуме поддержали два варианта постановления об обращении к Путину признать ДНР и ЛНР Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям... 14 февраля 17:49

Второй проект признания независимости ДНР и ЛНР поддерживает эти доводы и предлагает только дополнительно согласовать проект с МИДом России.

Часть Украины

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук, комментируя возможное признание Россией самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявил, что они — часть украинской территории, поэтому такое решение вызовет непонимание у всего мира.

«Они являются составляющей территории Украины, в соответствии с решением ООН. Что касается голосования в Госдуме – это не первое и не последнее решение, которое, может быть, вызовет непонимание всего мира. Что касается парламента Украины, готовится соответствующее постановление, которое еще раз подтвердит принадлежность территорий так называемых ЛНР и ДНР составляющей частью Украины», — сказал Стефанчук журналистам.