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Политика

В Раде предложили убить Байдена ради спасения Украины

Нардеп Украины Илья Кива предложил ликвидировать Джо Байдена для сохранения страны

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Джо Байден и Илья Кива

Джо Байден и Илья Кива

Reuters/РИА «Новости»
Президент США Джо Байден должен быть ликвидирован из-за дезинформации о «нападении России», заявил депутат от ОПЗЖ Илья Кива. По словам украинского нардепа, именно американский лидер – главный сеятель паники и разжигатель войны, который угрожает экономике и безопасности Украины. Одновременно с этим Кива призвал бороться с «трусливым диктатором» Владимиром Зеленским.

Служба безопасности Украины (СБУ) должна разработать и привести в действие план по уничтожению президента США Джо Байдена. Такую идею в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Илья Кива.

«В рамках борьбы с дезинформацией и провокациями. СБУ должно немедленно подготовить план нейтрализации или, если это будет возможно, то и полной ликвидации главного сеятеля паники и провокатора войны – Байдена», — говорится в посте депутата.

По мнению Кивы, именно заявления американского лидера сильнее всего угрожают украинской экономике и национальной безопасности. Он также выразил надежду, что президент Владимир Зеленский пригласил Байдена в Киев «именно с этой [нейтрализации] целью» — чтобы освободить Украину раз и навсегда от «порабощения и колонизации».

Кроме того, 14 февраля Илья Кива заявил, что «Украина – это страна наоборот», поскольку СБУ выпустило заявление о гибридной войне в информационном пространстве и нагнетании паники.

Однако обвинили в этих действиях политиков, которые действуют в интересах «страны-агрессора» (так в Киеве называют РФ), заметил нардеп.

«А так как главным распространителем информации о нападении России является президент Америки Байден – [президент] страны, которая захватила Украину восемь лет назад и сегодня накачивает Украину тоннами бесполезного оружия, системно провоцируя Россию, то исходя из этого можно понять, что СБУ будет теперь бороться с Вашингтоном — дезинформатором и провокатором?» — задался вопросом Кива.

По словам Кивы из третьего поста, в Сети распространяются слухи о его возможном аресте по делу о госизмене.

Нардеп отметил, что оно было возбуждено после того, как политик поздравил с днем рождения президента РФ Владимира Путина. Депутат подчеркнул, что в его высказываниях увидели признаки «сепаратизма».

«Зеленский, ты слабый и трусливый, ты своей глупостью, жадностью и гордыней привел Украину на край гибели и краха. Я точно не боюсь твоих жалких конвульсий и попыток загнать меня, спровоцировать на противоправные действия, незаконно привлечь к уголовной ответственности или устранить физически! Я буду и в дальнейшем бороться, оставаясь верным своим принципам и целям, с твоим, Зеленский, преступным диктаторским режимом, несущим угрозу моему украинскому народу», — написал Кива.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пригласил президента США Джо Байдена в Киев. Это произошло 13 февраля в ходе телефонного разговора.

Источник в кабмине Украины заявил телеканалу CNN, что Байден не ответил положительно на просьбу приехать «как можно скорее». Собеседник журналистов в Белом доме сообщил, что визит Байдена на Украину скорее всего не состоится. Лидеры двух стран обсуждали санкции против России, обострение ситуации в Донбассе и другие вопросы.

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