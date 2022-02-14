«День нападения станет Днем единения»: Зеленский издал указ о новом празднике

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к «великому народу большой страны» – украинцам. Речь президента была посвящена текущей ситуации вокруг Украины. Он заверил граждан, что армия сможет защитить государство, а власти просчитывают любые сценарии и риски. О том, что еще пообещал Зеленский украинскому народу, — в материале «Газеты.Ru».

В видеозаписи, которая длится немногим больше восьми минут, он отметил, что уже не в первый раз Украину пугают войной и назначают дату «военного вторжения». «Но наше государство сегодня сильно, как никогда. Мы стремимся к миру и хотим решить все вопросы исключительно путем переговоров», – заявил украинский президент.

При этом Владимир Зеленский заверил, что киевские власти «вернут» Донбасс и Крым в состав Украины – «исключительно дипломатическим путем».

При этом он добавил, что и Донбасс, и Крым вернутся в Украину. Но подчеркнул, что это произойдет «исключительно дипломатическим путем». Затем глава Украины сделал акцент на армии страны.

«Мы не покушаемся на чужое, но и своего не отдадим. У нас прекрасная армия. Наши ребята обладают уникальным боевым опытом и современным оружием. Это уже в разы более сильная армия, чем восемь лет назад», – уверен Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что от армии его страны «зависит безопасность всего континента».

«Сегодня мы четко понимаем все вызовы, которые стоят перед нами, и что с ними делать. Мы уверены в себе, но не самоуверенны. Мы понимаем все риски. Ежедневно. Мы постоянно следим за ситуацией», – добавил он.

По его словам, украинские власти рассматривают «разные сценарии» развития событий и готовят «достойные ответы». «Мы четко знаем, где рядом с нашими границами чужая армия, ее численность, ее локации, оснащения и ее планы. Нам есть что противопоставить. У нас есть прекрасная армия», – заверил Зеленский.

16 февраля: было – стало

В своем обращении к украинскому народу Зеленский объявил о Дне единения, который назначил на 16 февраля.

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», – заявил Зеленский.

Помимо этого, в 10 утра будет исполнен гимн Украины, а в иностранных диппредставительствах пройдут «имиджевые мероприятия, направленные на единение и поддержку Украины».

Ранее издание Politico со ссылкой на источник утверждало, что американский президент Джо Байден назвал дату «вторжения» России на Украину – 16 февраля. Но официально эту информацию в Вашингтоне не подтвердили, а в СНБО Украины заявили, что нет оснований утверждать, что какие-либо военные действия могут начаться 16-17 февраля.

Обращаясь к украинцам, Зеленский напомнил, что у страны «европейское стремление». «Мы хотим свободы и готовы за нее бороться. Мы все хотим жить счастливо, а счастье любит сильных. Мы никогда не умели сдаваться и не собираемся этому учиться», – подчеркнул он.

Украинский лидер также поручил правительству создать план о повышении денежного довольствия солдат на 30% с начала весны. Власти должны также ускорить формирование территориальной обороны и создать информационную платформу «UАразом» [UAвместе].

Через эту платформу Киев будет в реальном времени информировать украинцев об уровне безопасности и мерах, которые принимают власти для повышения обороноспособности страны.

Чиновники, бизнесмены и СМИ

Зеленский также поручил следить за тем, как чиновники исполняют свои обязанности. Он подчеркнул, что госслужащие, которые уехали с Украины, должны вернуться в течение суток. «Вам народ Украины доверил не только управлять государством, а и защищать его, это ваша прямая обязанность в такой ситуации быть вместе с нами, с украинским народом», – напомнил глава государства.

Он предложил уехавшим чиновникам «стать плечо к плечу с украинской армией, с нашей дипломатией, с нашим народом». На брифинге после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский обращался к депутатам и предупреждал их: в случае отказа от возвращения на родину, последуют «серьезные выводы».

В обращении к народу Зеленский призвал вернуться и бизнесменов, чтобы пройти тест на звание гражданина Украины «достойно». Он подчеркнул, что их сила в людях и стране, благодаря которым они «получили свои заводы и состояния».

Президент Украины затронул и работу СМИ страны. Он заявил, что они должны работать на благо своего государства, объективно освещая события.

«Кое-кому из вас приходится выполнять задания собственников медиа. Большинство из них уже убежали из страны. Работайте на Украину, а не на тех, кто убежал», – сказал украинский лидер.