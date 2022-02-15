Россия не будет вторгаться на Украину, если ее не спровоцируют на это, заявил постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов. В то же время в МИД РФ отметили «провал» западной пропаганды, обещавшей, что РФ нападет на Украину 15 февраля. В Кремле же добавили, что президент России уже шутит, спрашивая не опубликовано ли в западных СМИ «точное время в часах, когда начнется война».

«Контратака»

Чижов заявил, что Россия имеет право «контратаковать», если сочтет, что Киев угрожает населению восточной Украины.

«Если украинцы нападут на Россию, не удивляйтесь, если мы ответим. Или если начнут нагло убивать российских граждан где угодно — на Донбассе или еще где», — сказал Чижов в интервью газете The Guardian.

По его словам, Россия не будет вторгаться в Украину, если ее «не спровоцируют на это».

15 февраля

С января официальные лица США говорят журналистам об имеющихся в их распоряжении разведданных, согласно которым Россия якобы планирует вторжение на Украину. Постпред РФ предупредил Украину о последствиях нападения на Россию Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов заявил, что Россия не планирует... 15 февраля 15:13

По мнению авторов статьи The Guardian, в этом контексте слова Чижова о российском ответе на украинское нападение «прозвучат для западных официальных лиц зловеще».

Запад обвиняет РФ, что она сосредоточила около 145 тысяч военнослужащих на различных участках своей границы с Украиной, в том числе, в Белоруссии, где проходят совместные военные учения. Якобы так Кремль готовит нападение на Украину. Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело.

Однако официальные лица США заявили на выходных, что Россия ускорила планы вторжения и может начать полномасштабное наземное и воздушное наступление уже во вторник – среду.

Так, американское агентство Bloomberg, которое до этого уже по ошибке сообщило о начавшемся «вторжении» РФ на Украину, сообщило со ссылкой на чиновников, что Россия может «напасть» на соседнюю страну 15 февраля. При этом авторы статьи не уточнили, о чиновниках из каких стран идет речь, не называют их должности и фамилии, а также не приводят никаких доказательств.

«15 февраля 2022 войдёт в историю как день провала западной пропаганды войны. Посрамлены и уничтожены без единого выстрела», — отреагировала на американские прогнозы во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram.

16 февраля

Немецкое издание Der Spiegel сообщило, что «нападение России» произойдет 16 февраля. Эта же дата «вторжения» была указана в статье Politico. Авторы сослались на неизвестные источники. Согласно их информации, президент США Джо Байден во время разговора с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может напасть на Украину именно 16 февраля. В Кремле описали реакцию Путина на заявления о «вторжении» России на Украину К заявлениям о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину, и к сообщениям... 15 февраля 15:13

Во вторник глава МИД Великобритании Лиз Трасс, ранее по ошибке не признававшая суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями, выступила с утверждением, что вторжение России на Украину «весьма вероятно».

«Вторжение может быть немедленным, оно может произойти с высокой степенью вероятности. Мы призываем Владимира Путина отойти от края пропасти. Мы готовимся к худшему, именно поэтому мы призываем всех британских подданных покинуть Украину», — заявила Трасс телеканалу Sky News.

По ее словам, это может быть нападение на Киев, или вторжение на восток страны. Она также ожидает «в ближайшие дни» «отвлекающий маневр» со стороны РФ.

«Мы знаем, или мы считаем, что Владимир Путин еще не принял решение, вторгаться на Украину или нет. Есть огромное количество войск, выстроившихся у границы. Мы знаем, что они в состоянии напасть немедленно. Но он может еще передумать. Именно поэтому дипломатия столь жизненно важна. Мы хотим дипломатического разрешения, но не за счет суверенитета Украины», — также отметила Трасс.

Не верим

В самой Украине не слишком верят доводам западных политиков. Так, накануне министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что на сегодня нет оснований для введения военного положения.

«Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Он также уверен, что страна переживет этот кризис, и он носит только информационный характер.

«Военное положение вводится, если наступает агрессия как вторжение, имею надежду, что такого вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», — заключил Резников.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге призвал западных политиков передать властям страны любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки.

«Если есть какая-то у вас или любых людей дополнительная информация относительно стопроцентного вторжения начиная с 16 числа Российской Федерации на Украину, давайте нам эту информацию», — попросил президент. Захарова заявила о провале западной пропаганды войны Предполагаемый день вторжения на Украину, который в западных СМИ «назначили» на 15... 15 февраля 15:13

А глава фракции президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия во вторник призвал проанализировать недостоверную информацию, которую мировые СМИ начали распространять касательно ситуации вокруг Украины.

«Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны <...> Люди должны понимать, что это (паника – «Газета.Ru») стоит сейчас Украине 2-3 миллиарда долларов каждый месяц», — заявил политик в эфире телеканала «1+1».

«Информационное безумие»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил корреспонденту телеканала CNN о готовности Владимира Путина вести переговоры по Украине.

«Президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии», — подчеркнул Песков.

Позже во время пресс-конференции он рассказал, что к заявлениям о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на Украину и к сообщениям о его возможной дате трудно относиться с пониманием.

«Трудно относиться с пониманием, но иногда (президент России Владимир Путин) даже шутит, просит узнать, не публикуется ли точное время в часах, когда начнется война. Порой маниакальное информационное безумие, которое происходит, встречать с пониманием невозможно», — сказал Песков.

Накануне во время встречи президента России с главами МИД и Министерства обороны, министр иностранных дел РФ Лавров сообщил, что российский ответ на решения США и НАТО по предложенным РФ гарантиям безопасности занял десять страниц. Он отметил, что в тексте содержится предупреждение Западу о недопустимости бесконечного затягивания обсуждения вопроса безопасности. Он добавил, что шанс договориться с Западом есть всегда, и РФ планирует наращивать активность этих переговоров.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что часть российских военных учений будет завершена в ближайшее время. Уже во вторник официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков объявил, что войска Южного и Западного военного округов завершили учения на западе России и в Белоруссии и возвращаются в свои гарнизоны.