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Политика

«Многомиллиардные убытки»: почему Киев жалеет, что поддержал слухи о вторжении

Украинские эксперты оценили потери Киева от кампании в СМИ по «вторжению»

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Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года

Боевые машины 9К57 из состава реактивной системы залпового огня «Ураган» во время совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость-2022», февраль 2022 года

Министерство обороны РФ
Владимир Зеленский сожалеет о поддержке темы «российского вторжения» и считает, что Запад играет Украиной, нагнетая слухи о грядущей войне, пишут западные СМИ. Эксперты отмечают, что информационная кампания уже принесла Украине многомиллиардные убытки. При этом остановить военную истерику Киев не в силах, так как не может испортить свои отношения с Западом.

Президент Украины Владимир Зеленский осознанно поддерживал опасения западных государств о подготовке «нападения» России на украинскую территорию, заявил журналист Time Саймон Шустер со ссылкой на источники в окружении главы государства. По его словам, теперь ситуация вышла из-под контроля и в Киеве сожалеют о своем участии в информационной кампании Запада.

«Впервые США предупредили его команду о российском вторжении прошлой осенью, указав вероятность 80%. Украинцы в это не поверили, но увидели перспективу — «больше помощи, больше внимания» — и подыграли. Сейчас сожалеют. Внимания слишком много», — пояснил Шустер.

В то же время, по информации «Страны.ua», в рамках встречи с фракцией президентской партии «Слуга народа» 14 февраля Зеленский рассказывал депутатам, как Украина «поскандалила» со своими западными партнерами из-за нагнетания темы войны.

«Президент сказал, что три наши дружественные страны нагнетают историю с войной. Он на фракции пытался нам объяснить, что нами играют, но мы сопротивляемся. Также призвал показать своим примером, что мы не будем убегать», — отметил источник издания, присутствующий на встрече с президентом Украины.

При этом Зеленский уже не раз официально высказывал недоверие к заявлениям лидеров западных государств относительно «вторжения» России, а также призывал украинцев не поддаваться панике. В частности, в обращении к нации 14 февраля президент Украины прямо заявил, что страну «пугают великой войной».

«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство <…> Любите Украину! Мы спокойны! Мы сильны! Мы вместе!» — подчеркивал Зеленский.

До этого в странах Запада заявляли, что российские военные учения воспринимаются как гипотетическая подготовка агрессии в отношении Украины. Однако 15 февраля Россия начала возвращать войска в места дислокации. «Насчет учений, которые Россия проводит, еще раз подчеркну особо: на своей собственной территории и в соответствии со своими собственными планами, они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он также подчеркнул, что Москва готова продолжить добиваться конкретной реакции от каждой страны на требования России по гарантиям безопасности в Европе.

Почему Киев сожалеет о раскрутке «вторжения»

Заявления президента Украины о том, что панике поддаваться не стоит, пока не срабатывают в полной мере. Несмотря на позицию Зеленского, ряд западных государств сократили свои дипмиссии в стране, а также перевели посольства из Киева во Львов — опасаясь «захвата» столицы. Местные СМИ фиксируют массовый отъезд из Украины депутатов и крупных бизнесменов, сам президент это формально подтвердил, пригрозив принять меры против «сбежавших».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся во мнении, что Киеву есть о чем сожалеть. Так, директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник считает, что определенные сожаления могут быть из-за того, что позиция Киева не была более жесткой в отношении позиции западных партнеров.

«Украинская позиция изначально не шла в унисон с американской, однако параллельно звучали фразы, что агрессия возможна.

В какой-то мере правительству Украины приходилось подыгрывать США или Великобритании, так как нельзя было прямо говорить, что они лгут. На сегодняшний день Киев военно, финансово и политически зависит от западных партнеров.

При этом было четкое понимание, что эта информационная волна несет существенный ущерб национальной экономике — она стоит десятки миллардов долларов, выведенных с украинских активов за это время», — отметил эксперт.

Как пояснил Бортник, потери страны от падения курса облигаций и ценных бумаг государства, прекращения инвестиционных проектов, усиления миграции и сокращения капитализации экономики, по данным правительства на начало февраля, составили $13 млрд. Но, «скорее всего, сумма будет намного больше и измеряться в процентах ВВП».

С этим отчасти согласен украинский политолог Константин Бондаренко. По его словам, темой «российского вторжения» Запад решает свои проблемы и вопросы в противостоянии с Россией, используя Украину как элемент своей игры.

«На Западе не особо заботятся, что думают непосредственно в Киеве. Для страны это уже обернулось многомиллиардными потерями, выведенными средствами из государства, падением ее инвестиционной привлекательности, которое и так было не ахти какое, и сказалось на стабильности национальной валюты. Кроме того, это повлияло на панические настроения граждан. В супермаркетах возле банкоматов очереди людей, которые снимают наличку, потому что они подвержены панике. В итоге эта тема достаточно негативно сказалась как на гражданах Украины, так и стабильности государства в целом», — добавил эксперт.

Может ли Киев остановить западную истерию

С точки зрения Руслана Бортника из Института анализа и менеджмента политики, пойти против западных партнеров Киев не смог бы, поскольку тогда разразился бы политический кризис между Украиной и Западом.

«По сути, Украина оказалась между Сциллой и Харибдой в данной ситуации. С одной стороны, абсолютное понимание, что никакого полномасштабного российского вторжения не будет. А с другой, необходимо не обижать и не вступать в конфликт с западными партнерами. Вероятно, даже прямой конфликт и обвинение Запада в истерии не остановит эту волну. В таких условиях на Западе просто станут говорить об украинских властях как о глупцах, не понимающих, что реально происходит», — указал эксперт.

Политолог Константин Бондаренко также уверен, что у Киева нет никаких возможностей, чтобы хоть как-то повлиять на развитие темы «российского вторжения» со стороны Запада.

«Инструментов для этого у Украины нет, в данной ситуации эта плата за отсутствие субъектности и то, что в 2014 году украинская сторона слишком понадеялась на Запад, подумав, что он сможет за нее решить все проблемы»,

— резюмировал эксперт.

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