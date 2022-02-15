«Украина не заменит полякам Россию». С чем польский министр Рау приехал к Лаврову

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Польши Збигнев Рау (справа налево) во время встречи в Доме приемов МИД РФ, 15 февраля 2022 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим польским коллегой Збигневым Рау, который также исполняет обязанности председателя ОБСЕ. Визит дипломата продолжил «российское турне» западных политиков на фоне опасений о «вторжении» российских войск на Украину. Как прошли российско-польские переговоры и что они значат в контексте исторического противостояния двух стран — в материале «Газеты.Ru»

Ход переговоров

В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Збигнева Рау. Переговоры продлились около часа. Еще до начала официальной части Лавров признался, что было бы неплохо найти точки соприкосновения для достижения позитивных результатов. Рау, в свою очередь, в преддверии встречи дал «программное» интервью «Новой Газете», озвучив уже известные постулаты западных дипломатов: европейская безопасность в опасности; разрешить противоречия можно только с помощью диалога. «Нет, не будем». Россия дала короткий ответ на требование Украины Россия не ведет никакой необычной военной деятельности и не будет участвовать в консультациях ОБСЕ... 15 февраля 17:45

И все же встреча прошла скорее в позитивном ключе. По словам Сергея Лаврова, стороны провели «полезные и содержательные переговоры». По признанию министров, они обсудили весь круг актуальных вопросов региональной безопасности, включая российско-украинский кризис и напряженную обстановку на Южном Кавказе.

«Накопилось немало проблем, которые требуют срочных и обязательных коллективных решений. Доверие находится на рекордно низком уровне», — обратил внимание глава российского МИД.

В то же время Лавров подчеркнул, что в нынешних «непростых условиях» выполнение председательских функций господином Рау имеет особое значение.

«Уверен, его председательство способствует объединительной повестке дня», — отметил Лавров, добавив, что странам необходимо придерживаться «статусно-нейтральных принципов».

Одним из основных мотивов переговоров было обсуждение принципа неделимости безопасности, вокруг которого в последние месяцы разгорелась активная дискуссия.

«Главный вызов для ОБСЕ — это достижение единого понимания фундаментального принципа неделимости безопасности. Этот принцип прежде всего требует избегать действий, которые будут укреплять чью-то безопасность в ущерб другой страны», — пояснил Лавров.

Российский дипломат признался, что направил министрам иностранных дел европейских стран послание с просьбой уточнить, как они сами понимают набор обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности. «Надеюсь, такие ответы по существу поступят», — отметил министр.

По признанию Лаврова, стороны также обсудили инициативу Рау, который предложил возобновить диалог по европейской безопасности. Российская сторона сочла такое предложение «интересным», поскольку это демонстрирует желание снять некоторые проблемы с повестки дня, подчеркнул Лавров.

И все же основным направлением в переговорном процессе по обеспечению безопасности в регионе является диалог с США и НАТО, в ходе которого стороны обсуждают «долгосрочные и правовые гарантии безопасности», представленные на рассмотрение Москвой, уточнил Лавров.

По словам Лаврова, стороны также подтвердили «безальтернативность выполнения минского комплекса мер». В связи с этим Москва рассчитывает, что председательство Польши в ОБСЕ будет содействовать прямому диалогу Киева, Донецка и Луганска. Глава российского МИД также призвал председателя ОБСЕ не оставлять без внимания случаи нарушения свободы слова и прав человека на территории Украины.

«Не надо пропускать кричащие факты, которые говорят о разгуле агрессивного национализма и дискриминации русскоязычного населения.

Это масштабная задача. Хотел бы пожелать господину Рау успешной работы», — резюмировал Лавров.

Польский дипломат также выразил слова благодарности российскому министру. По его словам, основной темой встречи стало состояние европейской безопасности, которая, «находится в глубоком кризисе». «Ситуация на Украине является напряженной и угрожает дальнейшей эскалацией», — отметил польский диплодок. «Польша не собирается воевать с Россией, а хочет заработать на военной истерии» Отставной польский президент Лех Валенса предлагает «ударить по Москве» и говорит о необходимости... 13 февраля 19:52

Рау также упомянул новую инициативу на тему европейской безопасности, целью которой является «снижение риска конфронтации и усиление стабильности и безопасности».

«Эта инициатива поможет больше понять все страны и улучшить подход, а также усилить все три основные правила безопасности – безопасный подход, единства и мирных отношений и неделимость безопасности», — объяснил Рау.

Председатель ОБСЕ выразил надежду, что Москва будет вовлечена в этот процесс и внесет свой вклад в повышение уровня европейской безопасности.

«Диалог — лучший способ решения трудных дел. Надеюсь, что Россия разделяет эту точку зрения. ОБСЕ может и должна применить все усилия чтобы защитить мир в Европе», — отметил Рау.

Польша — миротворец?

Несмотря на председательство Польши в ОБСЕ, политика организации не зависит от внешнеполитического видения польского руководства, обратил внимание старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В то же время Польша может проявить и собственную инициативу по российско-украинскому урегулированию, но тогда Варшаве придется согласовывать свои шаги с союзниками.

«ОБСЕ устроена таким образом, что в этой организации нет единоначалия. То, что Польша председательствует, не означает, что организация подчиняется внешнеполитическому видению польского руководства. На это никто не претендует. Варшава может определить усилия вместе с другими странами, чтобы повлиять на Украину, но уже не в рамках ОБСЕ. Какие-то шаги могут быть инициативой польской дипломатии, чтобы Украина перешла к выполнению минских соглашений», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Офицеров-Бельский.

Эксперт также отметил приверженность Варшавы союзу с Вашингтоном и Лондоном.

«Все-таки Польша очень привержена своему союзу с США. У нее также есть отдельные специфические отношения с Великобританией. Поэтому Варшава будет любые свои инициативы согласовывать с ближайшими союзниками по НАТО. Об особой и отдельной позиции Польши говорить не приходится»,

— заявил эксперт.

Польский взгляд на Украину

Важно отметить: Украина всегда была в фокусе польских концепций о реставрации Речи Посполитой, будь то проект Междуморья или «Польска от можа до можа», напомнил Офицеров-Бельский. В разные эпохи польские мыслители и политики создавали разные конфигурации, однако украинские земли всегда представляли интерес для местных элит. На данный момент польские власти довольно критично оценивают происходящее на Украине.

«Польше не нравится рост национализма и изменения в языковом законодательстве, — рассказал собеседник «Газеты.Ru». — Варшава неоднократно заявляла, что «бандеровская» Украина не будет членом ЕС. В Киеве должны воспринимать эти сигналы серьезно, поскольку Польша обладает достаточно сильным голосом в Евросоюзе».

Несмотря на то что многие концепции типа Междуморья являются рудиментами, определенная доля идей продолжает и сейчас быть актуальной для польского руководства в международно-политическом дискурсе, считает Офицеров-Бельский. «Приготовления к наступлению в Донбассе идут полным ходом, их не скрыть» Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина вовсю готовится к наступлению на Донбасс. Он... 10 февраля 20:11

«Так, доктрина Гедройца — Мерошевского, которая предполагает необходимость определенного буфера между Польшей и Россией, состоящего из независимых стран, актуальна и по сей день», — сказал эксперт.

В тени давнишних обид

Российский МИД напомнил польским коллегам за день до встречи министров, что отношения между двумя странами находятся в неудовлетворительном состоянии. Выстраивание конструктивных отношений с Польшей невозможно в условиях нагнетания Варшавой враждебности к России, обратили внимание в ведомстве.

Примером такой враждебности можно рассматривать заявление экс-президента Польши Леха Валенсы. На прошлой неделе он сообщил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву».

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что рано или поздно польские политики осознают: нормализация и улучшение отношений с Москвой неизбежны.

«Киев не заменит им Россию. Украина — слишком аморфное государство с нестабильным политическим режимом. Один президент оказывается врагом народа и подозревается в измене, с другим вообще непонятно, что будет дальше. По своему весу в мировой политике это неравные силы», — заявил Орджоникидзе.

Бывший дипломат считает, что полякам выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой, так как Россия обладает различными измерениями силы — и в экономическим, и в политическом плане.

«У нас с Польшей нет общей границы, которая могла бы стать источником раздражений и претензий. Если у поляков хватит политического мужества и разумного подхода к мировым проблемам, то они придут к выводу, что альтернативы хорошим отношениям с Москвой у них нет. Вообще у нас нет претензий к Польше, кроме как требований прекратить антироссийскую кампанию, — сказал Орджоникидзе. — Они свои обиды должны трансформировать в шаги, которые помогут улучшить отношения с Россией».