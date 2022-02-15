Ход переговоров
В Москве прошла встреча министров иностранных дел России и Польши Сергея Лаврова и Збигнева Рау. Переговоры продлились около часа. Еще до начала официальной части Лавров признался, что было бы неплохо найти точки соприкосновения для достижения позитивных результатов. Рау, в свою очередь, в преддверии встречи дал «программное» интервью «Новой Газете», озвучив уже известные постулаты западных дипломатов: европейская безопасность в опасности; разрешить противоречия можно только с помощью диалога.
И все же встреча прошла скорее в позитивном ключе. По словам Сергея Лаврова, стороны провели «полезные и содержательные переговоры». По признанию министров, они обсудили весь круг актуальных вопросов региональной безопасности, включая российско-украинский кризис и напряженную обстановку на Южном Кавказе.
«Накопилось немало проблем, которые требуют срочных и обязательных коллективных решений. Доверие находится на рекордно низком уровне», — обратил внимание глава российского МИД.
В то же время Лавров подчеркнул, что в нынешних «непростых условиях» выполнение председательских функций господином Рау имеет особое значение.
«Уверен, его председательство способствует объединительной повестке дня», — отметил Лавров, добавив, что странам необходимо придерживаться «статусно-нейтральных принципов».
Одним из основных мотивов переговоров было обсуждение принципа неделимости безопасности, вокруг которого в последние месяцы разгорелась активная дискуссия.
«Главный вызов для ОБСЕ — это достижение единого понимания фундаментального принципа неделимости безопасности. Этот принцип прежде всего требует избегать действий, которые будут укреплять чью-то безопасность в ущерб другой страны», — пояснил Лавров.
Российский дипломат признался, что направил министрам иностранных дел европейских стран послание с просьбой уточнить, как они сами понимают набор обязательств, которые называются принципом неделимости безопасности. «Надеюсь, такие ответы по существу поступят», — отметил министр.
По признанию Лаврова, стороны также обсудили инициативу Рау, который предложил возобновить диалог по европейской безопасности. Российская сторона сочла такое предложение «интересным», поскольку это демонстрирует желание снять некоторые проблемы с повестки дня, подчеркнул Лавров.
И все же основным направлением в переговорном процессе по обеспечению безопасности в регионе является диалог с США и НАТО, в ходе которого стороны обсуждают «долгосрочные и правовые гарантии безопасности», представленные на рассмотрение Москвой, уточнил Лавров.
По словам Лаврова, стороны также подтвердили «безальтернативность выполнения минского комплекса мер». В связи с этим Москва рассчитывает, что председательство Польши в ОБСЕ будет содействовать прямому диалогу Киева, Донецка и Луганска. Глава российского МИД также призвал председателя ОБСЕ не оставлять без внимания случаи нарушения свободы слова и прав человека на территории Украины.
«Не надо пропускать кричащие факты, которые говорят о разгуле агрессивного национализма и дискриминации русскоязычного населения.
Это масштабная задача. Хотел бы пожелать господину Рау успешной работы», — резюмировал Лавров.
Польский дипломат также выразил слова благодарности российскому министру. По его словам, основной темой встречи стало состояние европейской безопасности, которая, «находится в глубоком кризисе». «Ситуация на Украине является напряженной и угрожает дальнейшей эскалацией», — отметил польский диплодок.
Рау также упомянул новую инициативу на тему европейской безопасности, целью которой является «снижение риска конфронтации и усиление стабильности и безопасности».
«Эта инициатива поможет больше понять все страны и улучшить подход, а также усилить все три основные правила безопасности – безопасный подход, единства и мирных отношений и неделимость безопасности», — объяснил Рау.
Председатель ОБСЕ выразил надежду, что Москва будет вовлечена в этот процесс и внесет свой вклад в повышение уровня европейской безопасности.
«Диалог — лучший способ решения трудных дел. Надеюсь, что Россия разделяет эту точку зрения. ОБСЕ может и должна применить все усилия чтобы защитить мир в Европе», — отметил Рау.
Польша — миротворец?
Несмотря на председательство Польши в ОБСЕ, политика организации не зависит от внешнеполитического видения польского руководства, обратил внимание старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. В то же время Польша может проявить и собственную инициативу по российско-украинскому урегулированию, но тогда Варшаве придется согласовывать свои шаги с союзниками.
«ОБСЕ устроена таким образом, что в этой организации нет единоначалия. То, что Польша председательствует, не означает, что организация подчиняется внешнеполитическому видению польского руководства. На это никто не претендует. Варшава может определить усилия вместе с другими странами, чтобы повлиять на Украину, но уже не в рамках ОБСЕ. Какие-то шаги могут быть инициативой польской дипломатии, чтобы Украина перешла к выполнению минских соглашений», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» Офицеров-Бельский.
Эксперт также отметил приверженность Варшавы союзу с Вашингтоном и Лондоном.
«Все-таки Польша очень привержена своему союзу с США. У нее также есть отдельные специфические отношения с Великобританией. Поэтому Варшава будет любые свои инициативы согласовывать с ближайшими союзниками по НАТО. Об особой и отдельной позиции Польши говорить не приходится»,
— заявил эксперт.
Польский взгляд на Украину
Важно отметить: Украина всегда была в фокусе польских концепций о реставрации Речи Посполитой, будь то проект Междуморья или «Польска от можа до можа», напомнил Офицеров-Бельский. В разные эпохи польские мыслители и политики создавали разные конфигурации, однако украинские земли всегда представляли интерес для местных элит. На данный момент польские власти довольно критично оценивают происходящее на Украине.
«Польше не нравится рост национализма и изменения в языковом законодательстве, — рассказал собеседник «Газеты.Ru». — Варшава неоднократно заявляла, что «бандеровская» Украина не будет членом ЕС. В Киеве должны воспринимать эти сигналы серьезно, поскольку Польша обладает достаточно сильным голосом в Евросоюзе».
Несмотря на то что многие концепции типа Междуморья являются рудиментами, определенная доля идей продолжает и сейчас быть актуальной для польского руководства в международно-политическом дискурсе, считает Офицеров-Бельский.
«Так, доктрина Гедройца — Мерошевского, которая предполагает необходимость определенного буфера между Польшей и Россией, состоящего из независимых стран, актуальна и по сей день», — сказал эксперт.
В тени давнишних обид
Российский МИД напомнил польским коллегам за день до встречи министров, что отношения между двумя странами находятся в неудовлетворительном состоянии. Выстраивание конструктивных отношений с Польшей невозможно в условиях нагнетания Варшавой враждебности к России, обратили внимание в ведомстве.
Примером такой враждебности можно рассматривать заявление экс-президента Польши Леха Валенсы. На прошлой неделе он сообщил, что в случае вторжения России на Украину «должен быть немедленный ответ — нападение на Москву».
Заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе считает, что рано или поздно польские политики осознают: нормализация и улучшение отношений с Москвой неизбежны.
«Киев не заменит им Россию. Украина — слишком аморфное государство с нестабильным политическим режимом. Один президент оказывается врагом народа и подозревается в измене, с другим вообще непонятно, что будет дальше. По своему весу в мировой политике это неравные силы», — заявил Орджоникидзе.
Бывший дипломат считает, что полякам выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой, так как Россия обладает различными измерениями силы — и в экономическим, и в политическом плане.
«У нас с Польшей нет общей границы, которая могла бы стать источником раздражений и претензий. Если у поляков хватит политического мужества и разумного подхода к мировым проблемам, то они придут к выводу, что альтернативы хорошим отношениям с Москвой у них нет. Вообще у нас нет претензий к Польше, кроме как требований прекратить антироссийскую кампанию, — сказал Орджоникидзе. — Они свои обиды должны трансформировать в шаги, которые помогут улучшить отношения с Россией».