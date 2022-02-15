«Нет, не будем». Россия дала короткий ответ на требование Украины

Россия не ведет никакой необычной военной деятельности и не будет участвовать в консультациях ОБСЕ по запросу Украины. Об этом заявили в МИД РФ. Также стало известно, что запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ должны начаться во вторник, в 17.00 мск. На прошлой неделе МИД Украины потребовал встречу с РФ и государствами-участниками ОБСЕ «для обсуждения усиления и перемещения войск» России.

Россия против

«Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу. Россия не ведет никакой необычной военной деятельности», — сказал РИА «Новости» глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он подчеркнул, что «Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности».

Ранее о том, что РФ не примет участия в запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу в ОБСЕ, журналистам сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Нет, не будем (принимать участие – «Газета.Ru»)», — сказал дипломат. Россия отказалась участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ Россия не будет участвовать в запрошенной Киевом встрече по Венскому документу в ОБСЕ, которая... 15 февраля 16:16

Требование «военной прозрачности»

Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности между странами ОБСЕ был подписан в 2011 году. В соответствии с договоренностями, государства ежегодно обмениваются информацией о военных силах и основных системах вооружений, о планировании в области обороны и военных бюджетах. Документ также предусматривает консультации в связи с «необычной военной деятельностью» и опасными инцидентами.

Как сообщил РИА «Новости» источник 11 февраля, в МИД РФ получили по каналам связи ОБСЕ запрос Киева о предоставлении в течение 48 часов информации о районах военной деятельности и численности военных.

При этом источник отметил, что Москва не считает запрос украинской стороны обоснованным. В МИД убеждены, что запрос Киева — это маневр, отвлекающий от собственной «необычной военной активности» и обстрелов Донбасса.

В воскресенье стало известно, что Киев созывает встречу государств, подписавших Венский документ 2011 года, включая Россию. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск Российской Федерации вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму. Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности», — написал Кулеба на своей странице в Twitter.

ОБСЕ хочет переговоров с РФ

По мнению члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошева, страны-участницы ЕС хотели бы вернуться к переговорам с российской стороной. А Украина, призывающая к встрече с членами Венского документа, просто выступает «посредником». В Москве объяснили отказ участвовать во встрече по Венскому документу в ОБСЕ Россия не ведет военной деятельности, которая требовала бы уведомления стран – участниц Венского... 15 февраля 16:16

Шхагошев уверен, что Украину учения, происходящие на территории России, интересуют лишь формально, так как Киев «об этом и так все практически» знает. Но члены ОБСЕ ранее «абсолютно легкомысленно отнеслись к предложениям РФ», поэтому теперь хотели бы вернуться к переговорам с российской стороной, «не рассчитывая на США».

«Именно сейчас, учитывая настойчивость со стороны России, эти страны поняли серьезность наших намерений по обеспечению глобальной безопасности и что РФ не отступит, ОБСЕ ищет причину вновь вернуться к разговору и выдать какой-то более серьезный ответ на российские запросы», — сказал парламентарий РИА «Новости».

Непредвзятое наблюдение

Западные политики обвиняют РФ в якобы готовящемся вторжении на Украину. В качестве аргумента они приводят присутствие более 100 тысяч российских военнослужащих неподалеку от границы с Украиной. В Москве категорически отрицают все обвинения и настаивают, что перемещение войск по своей территории – суверенное дело.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг «вторжения» нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

Во вторник во время встречи с главой МИД Польши Лавров сказал, что необходимо обеспечить непредвзятость наблюдения за ситуацией на Украине силами ОБСЕ, а также прямой диалог Киева, Донецка и Луганска.

«Ожидаем от ее (миссии ОБСЕ – «Газета.Ru») руководства конструктивного рабочего взаимодействия с властями Донецка и Луганска, как того требует мандат этой миссии. И конечно же, согласно этому мандату, миссия не должна оставлять без внимания нарушения прав человека и свободы СМИ на всей территории Украины, что, к сожалению, мы нечасто наблюдаем», — подчеркнул глава МИД РФ.