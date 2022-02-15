Захарова потребовала от Британии извиниться за ложь против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время встречи в Доме приемов МИД РФ, февраль 2022 года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритании пора извиниться за всю ту ложь, что Лондон распространяет насчет «вторжения» России на Украину. Ранее ситуацию вокруг Украины обсудили российский министр иностранных дел Сергей Лавров и его британская коллега Элизабет Трасс. Однако переговоры прошли неудачно, Лавров назвал их общением «немого с глухим». Как разворачивается скандал между российским и британским МИДами — в обзоре «Газеты.Ru».

Лондон убеждает в недостоверной информации насчет Украины как своих поданных британцев, так и весь мир, отметила Захарова в Telegram.

«Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», — подчеркнула представитель МИД.

Таким образом она отреагировала на слова британского министра Трасс. Та заявила, что поверит в отсутствие планов у Москвы по вторжению на Украину только после того, как Россия отведет все свои войска от украинской границы. Пользователи Twitter обвинили Трасс в плохих манерах на встрече с Лавровым Иностранные пользователи Twitter обвинили главу МИД Великобритании Элизабет Трасс в плохих манерах во... 11 февраля 21:43

«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей», — иронично ответила Захарова.

Ранее Лавров и Трасс встретились в Москве, чтобы обсудить Украину, их переговоры состоялись 10 февраля. На пресс-конференции по итогам встречи Лавров сообщил, что у них с Трасс получился «разговор немого с глухим».

«Вроде бы слушаем, но не слышим. По крайней мере, наши подробнейшие разъяснения в общем-то упали на неподготовленную почву. <...> Требование [Великобритании] убрать российские войска с российской территории никоим образом не менялось в ответ на наши аргументы. Это вызывает сожаление как минимум», — пояснил Лавров.

Трасс в ответ сказала, что не была немой или глухой в разговоре с Лавровым. «Я точно не была немой в нашем разговоре. Я четко проговорила позицию Великобритании по ситуации. <...>. Я также слушала министра Лаврова», — подчеркнула она. Глава МИД Британии Трасс заявила о безразличии к «оскорблениям» от Лаврова Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс рассказала, что ей «все равно»... 15 февраля 17:57

Этой пикировкой напряжение между двумя МИДами не ограничилось. На закрытой части переговоров, как рассказали два источника «Коммерсанта», Трасс перепутала принадлежность Ростовской и Воронежской областей. Британский министр была уверена, что они относятся к Украине, а не России.

Во время переговоров Трасс требовала, чтобы Россия отвела войска от украинской территории, а Лавров возражал, что они законно находятся на своей территории, то есть, в пределах России. После очередного требования Трасс об отводе войск Лавров поинтересовался у нее: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?».

«Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами»,— после короткой паузы ответила глава МИД.

Спасать ситуацию пришлось послу Великобритании в РФ Деборе Боннерт. Она объяснила Трасс, что речь идет о российских регионах, чья принадлежность не вызывает сомнений. «В ходе встречи мне показалось, что министр Лавров говорит о части Украины. Я четко обозначила, что данные области являются частью суверенной России», — оправдывалась потом Трасс.

Кроме того, внимание общественности привлек момент переговоров, который попал на видео. На нем Трасс помешала работе переводчиков, начав свою речь раньше времени. Лавров молча остановил ее жестом. Некоторые иностранные пользователи посчитали, что Трасс показала плохие манеры или просто продемонстрировала присущую ей наглость.

Британский обозреватель Мэри Дежевски, в свою очередь, указала, что на встрече с Лавровым Трасс подтвердила худшие стереотипы о невежественных и грубых британских дипломатах.

«Лиз Трасс пробыла с визитом в Москве чуть более суток, однако успела подтвердить все предубеждения России о британской дипломатии: высокомерие, неприветливость, приверженность к лицемерным нравоучениям о «ценностях», — отметила Дежевски.

Журналист назвала визит министра в Москву позором британской дипломатии, так как глава внешнеполитического ведомства Великобритании продемонстрировала низкую подготовку к переговорам.

Сама глава МИД позже заявила, что Лавров нанес ей некие оскорбления. «Честно говоря, мне все равно, какие оскорбления мне наносит Сергей Лавров, я продолжу настаивать на своем», — сообщила Трасс. Какие именно были оскорбления, Трасс не уточнила.