«Агрессор прибег к тактике мелких пакостей»: Украина заявила о кибератаке на сайт Минобороны

Из-за массовых DDos-атак на Украине прекратили работу сайты Минобороны и ВСУ, также о проблемах сообщили несколько государственных банков. Центр информационной безопасности страны считает, что за атакой могли стоять хакеры из России.

Центр информбезопасности Украины сообщил о DDoS-атаке на сайты Минобороны, вооруженных сил, а также государственных Приватбанка и Ощадбанка. Экс-сотрудник ФСБ рассказал о менталитете «русских хакеров» Группировка REvil снова активно проводит атаки в сети — так утверждает ИБ-компания ReversingLabs... 28 января 19:45

«В течение последних часов Приватбанк находится под массированной DDoS-атакой. В работе Ощадбанка также наблюдаются сбои, интернет-банкинг не работает», — сообщил центр в Facebook. По его информации, также были атакованы сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины.

«Не исключено, что агрессор прибег к тактике мелких пакостей, ведь по большому счету его агрессивные планы не срабатывают», — отмечают в центре. Агрессором Украина называет Россию, Киев уже неоднократно обвинял Москву в причастности к кибератакам. Российские власти не раз опровергали подобные обвинения.

В результате кибератаки 15 февраля сайты украинских военных ведомств перестали открываться. На сайте Минобороны отображается сообщение: «Сайт находится на техническом обслуживании». Официальный сайт ВСУ не загружается совсем.

В Минобороны Украины заявили о «вероятной DDoS-атаке, когда фиксировалось чрезмерное количество обращений в секунду». «В настоящее время ведутся плановые технические работы по восстановлению регулярного функционирования [сайта]», — отметили в ведомстве.

Вкладчикам ничего не грозит

По данным Центра информбезопасности, средствам вкладчиков Приватбанка из-за DDoS-атаки ничего не грозит.

«Пользователи «Приват24» сообщают о проблемах с платежами и с работой приложения. В Приватбанке заверяют, что никакой угрозы для средств вкладчиков нет», — отметили в центре. Кибератака затронула только приложение «Приват24», остальные денежные операции выполняются в обычном режиме.

Украинские СМИ пишут, что Приватбанк подвергается массированной атаке уже на протяжении нескольких часов, сам банк сообщил о проблемах с авторизацией клиентов.

«Над ними уже работают наши специалисты. Мы надеемся, что они оперативно восстановят работу сервисов. Сейчас выясняем причины сбоев и отдельно о них сообщим, когда все проясним», — цитирует пресс-секретаря Приватбанка Олега Серга «Страна.ua».

Пользователи Ощадбанка также сообщили о проблемах. Кредитная организация начала проверку и подключила дополнительные серверы.

Не первая кибератака

Украинские госорганы подвергаются атакам хакеров уже не первый раз с начала года. Самая мощная за последние несколько лет кибератака на Украине произошла в ночь на 14 января, когда были атакованы по меньшей мере 70 государственных сайтов, в том числе порталы правительства, Минобрнауки, МИД, Минспорта и других ведомств. Временно было недоступно и приложение госуслуг «Дия». Кибератаки на потоке: как будут взламывать россиян в 2022 году Эксперты уверены — в наступающем году хакеры будут так же активно искать возможность обмануть... 03 января 11:02

Служба безопасности Украины сообщила, что на главных страницах взломанных сайтов хакеры разместили сообщения провокационного характера. Они на украинском, русском и польском языках призвали украинских граждан «бояться и ждать худшего».

В Киеве тогда заявили, что к атакам якобы причастна Россия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг обвинения в адрес России в связи с январскими кибератаками на сайты украинских госорганов.