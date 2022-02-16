«Решили позориться до конца». Захарова раскритиковала Лондон за дезинформацию о «вторжении»

Мария Захарова заявила, что выдуманная Лондоном дезинформация о нападении России на Украину является «неуклюжей попыткой сохранить лицо». Она также назвала ложью данные о вторжении России под «чужим флагом». Ранее таблоид The Sun заявил, что «нападение» состоится 16 февраля в 4:00 по московскому времени.

МИД Великобритании решил позориться до конца, утверждая о вторжении России на Украину, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Когда от России ждали и ждут нападения на Украину Вторжение России на Украину предсказывают уже не первый месяц и даже не первый год. Но если раньше... 15 февраля 21:00

По словам дипломата, выдуманная Лондоном дезинформация о нападении России на Украину — это «неуклюжая попытка сохранить лицо».

«Глава МИД Великобритании Лиз Трасс не сдается, решила позориться до конца, — отметила Захарова. — Видимо, слишком много поставлено на кон».

Как указала представитель МИД, продолжается «кормление» британскими властями местных журналистов и таблоидов относительно «вторжения» России на Украину, даже называются «точные» даты этого. Она напомнила, что таблоиды The Sun и Mirror назвали время «нападения» с точностью до часа.

«Официоз британский просто не может позволить себе распрощаться с той версией, которую скормили средствам массовой «дезинформации» и пытаются спасти лицо неуклюжим способом — вроде и подтверждая ранее дававшиеся заверения и при этом позволяя себе начать некое отступление назад и вбок и придумывание версий про некие «чужие флаги», — считает Захарова.

Она также отметила, что из таких суждений про «чужие флаги» многие и исходят, создавая почву для провокаций. Дипломат напомнила, что Россия не раз говорила об использовании на Украине «чужих флагов», но в контексте возможных провокаций Запада.

«Возможно, речь идет [о том], что они будут использовать свой флаг [Великобритании]. Не знаю, это вопрос к ним», — отметила Захарова.

«Вторжение неизбежно»

Глава британской дипломатии ранее описала вероятный план «вторжения» российских войск без «опознавательных знаков» с последующим захватом Киева за несколько дней, указывает The Independent. «Многомиллиардные убытки»: почему Киев жалеет, что поддержал слухи о вторжении Владимир Зеленский сожалеет о поддержке темы «российского вторжения» и считает, что Запад... 15 февраля 17:32

Она заявила, что Лондону необходимо увидеть полномасштабный вывод российских войск от границы с Украиной, чтобы поверить в то, что у Москвы нет планов вторжения.

«Конечно, наши последние разведданные предполагают, что вторжение неизбежно, что оно весьма вероятно, и что мы видели 100 000 солдат, дислоцированных вокруг границы», — указала Трасс.

Боб Сили, член комитета по иностранным делам палаты общин от консерваторов, заявил, что вывод российских войск не следует рассматривать как «конец истории». Он отметил, что у Москвы по-прежнему «много войск вокруг Украины» и она может «в короткие сроки перебросить больше».

Нападение в 4:00

Британские таблоиды Sun и Mirror со ссылкой на данные американской разведки заявили, что, несмотря на заявления Минобороны России об отводе войск после учений, «нападение на Украину» запланировано в 4:00 мск (3:00 по Киеву) 16 февраля. Огневые позиции не заняты. Что происходит на российско-украинской границе Ни на одном из направлений гипотетического российского «вторжения» на Украину Вооруженные силы... 15 февраля 18:16

По данным источников The Sun, Киев продолжает готовиться к обороне, несмотря на сообщения СМИ об отводе российских войск от границы. Таблоид утверждает, что Москва «почти наверняка» атакует Украину сразу с нескольких точек — на юге, востоке и севере страны.

Американская разведка полагает, что наступление начнется со шквала авиаударов по военным и правительственным центрам управления в Киеве. После ракетных ударов танки РФ перейдут границу, утверждает The Sun. Также предполагается, что российские корабли могут начать штурм южного побережья Украины.

«Российское вторжение назначено на «три ночи завтра» по местному времени с танковыми и ракетными атаками», — говорится в заголовке статьи Mirror, также ссылающегося на источники в разведке США. При этом в подводке к тексту утверждается, что «вторжение начнется в среду в полдень».

Несмотря на то, что Россия объявила о возвращении части войск после учений в места постоянной дислокации, на восточных и южных границах Украины по-прежнему остается 130 тыс. военных, подчеркнули в газете. Там также указали, что 40 тыс. военнослужащих РФ находятся в Белоруссии, где проходят совместные военные учения.

«Мы не можем принимать все, что говорит или делает Россия, за чистую монету. Мы должны подготовиться к защите», — сказал The Sun источник в военных кругах Украины.

Таблоид отмечает, что Киев готовится к войне быстрыми темпами: в городе замечены зенитные комплексы, выдвигающиеся на позиции вместе с колоннами машин Национальной гвардии.

Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения западных политиков о дате вторжения России на Украину отметил, что Владимир Путин иногда шутит по поводу даты «российского вторжения» — якобы президент просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война. «Если украинцы нападут на Россию, не удивляйтесь, если мы ответим» Россия не будет вторгаться на Украину, если ее не спровоцируют на это, заявил постоянный... 15 февраля 15:11

Представитель российского МИДа Мария Захарова ранее заявила, что Лондону уже пора извиниться за сообщения о «вторжении РФ на Украину».

Министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что Россия не собирается начинать войну с Украиной. Он также обвинил западные страны и США в том, что они «истерично» развивают тему угрозы Киеву со стороны Москвы.

Глава Минобороны Сергей Шойгу на встрече с Путиным сообщил, что «часть учений подходит к своему завершению, часть будет завершена в ближайшее время». Южный и Западный военные округа РФ начали возвращение войск в места дислокации, рассказал представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.