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Политика

«Мы вам не враги». Байден обратился к гражданам России

Президент США Джо Байден призвал россиян не воевать против украинцев

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США не считают врагами граждан России, заявил американский президент Джо Байден, обращаясь к американцам. Президент также считает, что россияне не хотят войны с украинцами из-за культурно-исторических связей. По словам Байдена, если Россия нападет на Украину, то из-за санкций США пострадают и простые американцы. Вашингтон ранее уже заявлял, что не считает россиян врагами, однако выражал намерение подорвать экономику РФ в случае войны.

Президент США Джо Байден заявил в ходе обращения к нации, что Америка не считает русских врагами, а намерения дестабилизировать Россию у Вашингтона нет. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

«Обращаюсь и к гражданам России — вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины — страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи», — сказал Байден.

При этом санкции против России, которые Штаты намерен ввести в случае нападения, навредят и простым американцам. «Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома. Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов», — заявил Байден.

Он добавил, что во время Второй мировой войны американцы и русские сражались вместе.

«Вторая мировая война была вынужденной. Однако если Россия нападет на Украину, это будет войной по выбору или войной без повода и причины», — заявил американский президент.

Байден подчеркнул, что США не имеют намерений по отправке на Украину своей армии, если там начнется война. Однако Вашингтон остается членом НАТО и будет придерживаться принципа коллективной обороны.

«Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО», — сказал он.

Кроме того, Байден заявил, что если РФ нападет на Украину, то США будут укреплять свое присутствие в НАТО и «сдерживать дальнейшую агрессию». По его словам, хотя Москва объявила об отводе войск от западных границ, возле рубежей Украины по-прежнему остается 150 тыс. российских солдат. «Вторжение остается вполне возможным», — сказал он.

При этом Вашингтон готов к дипломатическому диалогу с Москвой. «Российские власти публично заявили о готовности продолжать дипломатию. Я согласен. Нужно дать дипломатии все шансы на успех», — сказал он. Дипломатическое урегулирование должно быть использовано до последнего.

«Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», — подытожил президент США, заканчивая свое выступление.

«Не против россиян»

Вашингтон уже не в первый раз заявляет, что не имеет ничего против российских граждан. В конце января агентство Reuters сообщило, ссылаясь на слова сотрудника Совета национальной безопасности Белого дома Пита Харрелла, что новые антироссийские санкции нацелены не против простых граждан РФ, а против экономики России.

«Наши намерения в том, <…> чтобы со временем снизить промышленный потенциал России и сократить производственные мощности, а не в том, чтобы действовать против обычных российских потребителей», — говорил чиновник в ходе выступления.

По словам Харрелла, санкции США должны спровоцировать отток капитала и инфляцию, разорить банки РФ и «привести к непосильным для российских финансовых институтов издержкам». Он добавил, что Вашингтон подготовил «широкий ряд экспортных ограничений» и надеется, что Евросоюз примет схожие меры.

Народ отдельно, власть отдельно

5 февраля американский журналист Дэвид Саттер заявил изданию «Бизнес Online», что США не считают русский народ противником.

«Американцы всегда различают понятия «правительство» и «народ» и нередко предполагают, что правительство может быть врагом собственного народа. Я могу точно сказать, что в Америке врагами человечества русских не считают.

Конечно, если произойдет нападение на Украину (дай Бог, этого не произойдет, но если будет), то отношение к политическим элитам России начнет резко ухудшаться. Оно и сейчас-то не очень положительное. Но, думаю, даже в такой ситуации отношение к русскому народу в целом не изменится», — сказал Саттер.

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