Полемика вокруг признания независимости ДНР и ЛНР: США угрожают России ответными мерами

Обсуждение признания Россией самопровозглашенных республик Донбасса началось на этой неделе из-за соответствующего обращения Госдумы к Путину. Несмотря на то, что в Кремле признают, что такое решение противоречит минским соглашениям, за исполнение которых выступают российские политики и дипломаты, Запад нагнетает обстановку и угрожает ответными мерами. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позиция Запада

Если Россия признает независимость самопровозглашенных республик Донбасса, то это подорвет суверенитет Украины и потребует ответной реакции со стороны западных стран, в том числе США. Об этом заявил глава госдепа Энтони Блинкен.

Дипломат считает, что такое решение Москвы «станет грубым нарушением международного права и поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса».

Помимо этого, министр иностранных дел США уверен, что одобрение резолюции Госдумы по признанию ДНР и ЛНР «будет равносильно полному отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям». То же мнение выразил Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заявив, что таким образом Россия «де-факто и де-юре выйдет из Минских договоренностей со всеми сопутствующими последствиями».

Российская сторона неоднократно указывала, что не является стороной этих договоренностей, как и внутриукраинского конфликта.

В Германии к предложению российских парламентариев тоже отнеслись без энтузиазма. 15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц после встречи с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что одобрение Кремлем законопроекта о признании ДНР и ЛНР станет «политической катастрофой».

Свое мнение он обосновал тем, что такое предложение нарушает минские соглашения, а его поддержка прервет процесс деэскалации.

Признание донбасских республик – это «продолжение акта агрессии в отношении Украины», утверждает спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он подчеркнул, что в ответ на это должны последовать санкции, например, против депутатов Госдумы России, которые проголосуют за принятие законопроекта. Стефанчук заявил, что будет продвигать в СНБО именно такую ответную реакцию Киева.

В комментарии «Газете.Ru» российский парламентарий от КПРФ (эта партия и предложила признать ДНР и ЛНР) Александр Ющенко заявил, что не может идти и речи о введении санкций против законодателей России. Он отметил, что киевские власти в ближайшее время будут вести полемику, которая «абсолютно не имеет никакого значения с точки зрения спасения людей».

Ющенко утверждает, что украинские политики выступают за «уничтожение людей», а российские парламентарии – за «спасение». «Здесь противостояние добра и зла в отношении людей, которые восемь лет оказываются под геноцидом и практически под уничтожением», – сказал он.

Депутат добавил, что власти Украины ввели санкции против своих соотечественников еще в 2014 году. Эти меры были «основаны на расстрелах и убийствах тех, кто хочет жить самостоятельно и говорить на русском языке».

Позиция России

Депутаты Государственной думы России во вторник, 15 февраля, проголосовали за обращение к Путину с предложением признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

В тот же день прошла встреча Путина и Шольца. На пресс-конференции по итогам переговоров Путин отметил, что депутаты ориентируются на мнение россиян. По его словам, жители страны «сочувствуют жителям Донбасса, поддерживают их и надеются, что ситуация коренным образом изменится в лучшую сторону» для жителей юго-востока Украины.

Вместе с тем российский президент заявил, что российские политики и дипломаты будут придерживаться позиции мирного урегулирования конфликта в Донбассе путем минских соглашений, возможности которых «не до конца реализованы». Стоит отметить, что после ответа Путина на предложение депутатов, рубль укрепился по отношению к доллару и евро. Его курс повысился на 30-40 копеек.

Шольц на встрече с журналистами в Москве отметил, что украинский президент Владимир Зеленский, с которым у него прошла встреча незадолго до переговоров с Путиным, пообещал, что в трехсторонней группе по урегулированию конфликта пройдут обсуждения «всех предусмотренных законопроектов по статусу Восточной Украины, по изменению конституции, по подготовке выборов». Именно эти шаги и предусматривает документ, подписанный в 2015 году в Минске.

В Кремле согласны, что признание ДНР и ЛНР не коррелируется с минскими соглашениями: «Это действительно так.... Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер». Так пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, согласны ли в администрации президента, что предложение депутатов нарушает договоренности.

Но в МИД России придерживаются мнения, что альтернативы Минским соглашениям нет. 16 февраля представитель ведомства Мария Захарова заявила, что эти договоренности» – «безальтернативная основа урегулирования в Донбассе». Она напомнила, что Донецк и Луганск при подписании этого комплекса согласились на определенных условиях остаться в составе Украины.

«Мы убеждены, что при наличии политической воли комплекс мер может быть выполнен за, в принципе, в какой-то обозримый срок, причем в срок нескольких месяцев», – добавила Захарова.

Позиция ДНР и ЛНР

Но сейчас главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник полностью приветствуют предложение российских депутатов.

«В языковом, культурном и историческом аспекте Донбасс всегда был и остается частью Русского мира. Мы, безусловно, нацелены на дальнейшее укрепление трансграничного сотрудничества и интеграции с Россией… При этом мы с пониманием и уважением отнесемся к любому решению высшего руководства Российской Федерации», – утверждает Пасечник.

Пушилин поблагодарил членов Госдумы за то, что они решили обратиться к Путину. Что касается решения России он так же, как и Пасечник сказал, что ДНР примет любой результат.

Минские соглашения

Пакет документов был заключен в 2015 году в Минске, чтобы мирным путем разрешить внутриукраинский конфликт на юго-востоке страны, продолжающийся с 2014 года. Если Киев выполнит взятые на себя обязательства, противостояние должно прекратиться. Но это не происходит уже почти восемь лет.

В соглашении также прописана «формула Штайнмайера» (предложение нынешнего президента ФРГ). Это порядок реализации минских соглашений. Сначала должны быть отведены войска от линии соприкосновения и обеспечена безопасность на территории республик. После этого возможно проведение местных выборов в муниципальные органы. В этот день ДНР и ЛНР временно получат особый статус. Затем, когда БДИПЧ ОБСЕ опубликует отчет, подтверждающий легитимность результатов голосования, республики станут полностью автономными.