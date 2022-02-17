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Политика

«Никакого законопроекта не существует»: Песков объяснил позицию Путина о независимости ДНР

В Кремле опровергли заявление главы МИД Франции о безразличии Путина к признанию ДНР и ЛНР

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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, 8 февраля 2022 года

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле, 8 февраля 2022 года

POOL/Reuters
Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин разъяснил французскому лидеру Эммануэлю Макрону позицию по поводу возможного признания ДНР и ЛНР. Париж поставлен в известность, что законопроекта на этот счет не существует, есть только инициатива КПРФ – но ее нужно принимать в расчет. Глава МИД Франции Ле Дриан ранее заявил, что Кремль не всерьез относится к предложению депутатов.

Инициативу депутатов Госдумы по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нужно принимать в расчет, обратного мнения никто в Кремле не выражал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее заявил, что во время встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном Путин якобы сказал, что можно «не брать в расчет» инициативу о признании независимости Донбасса.

«Нюансы здесь искажены — в заявлении господина министра», — заявил Песков. «Конечно, там речь шла о том, что был задан вопрос о законопроекте. И было разъяснено, что это не законопроект, а инициатива, и что никакого законопроекта на этот счет не существует», — пояснил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что «такие рассуждения на свободную тему <…> не помогают, а скорее вредят.

«Мы с большим уважением относимся к министру иностранных дел Франции. В данном случае подобные заявления раскрывают суть и содержание закрытых доверительных переговоров глав государств», — сказал Песков.

По словам представителя Кремля, Путин тогда ответил Макрону, что никакого законопроекта нет, это всего лишь инициатива.

«Это инициатива компартии, Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ). Это их инициатива. И она основной правящей партией, «Единой Россией», не поддержана. Но инициатива такая есть», — сказал российский президент.

Министр иностранных дел Франции Жак-Ив Ле Дриан в свою очередь заявлял на заседании комиссии Сената Франции по международным делам, что Путин заявил Макрону, что это инициатива коммунистов и что он не будет принимать эту инициативу в расчет.

«Это очень хорошо. Потому что если бы этот процесс пошел до конца, то Минские соглашения были бы разрушены», — сказал Ле Дриан на заседании комиссии Сената по международным делам.

Он также заявил в интервью The Financial Times, что Париж будет расценивать признание Москвой независимости ДНР и ЛНР как акт «невооруженной агрессии».

По его словам, такой шаг России точно «нарушит минские договоренности». Однако министр не стал говорить о том, повлечет ли решение российских властей за собой новые санкции Запада.

Песков также отметил, что Путин еще не отвечал на обращение парламентариев о признании независимости республик – однако принял его к сведению и в скором времени примет решение.

15 февраля Депутаты Государственной думы поддержали разработанный коммунистами проект постановления об обращении к президенту Путину. Парламентарии убеждены в том, что признание республик Донбасса позволит защитить население от внешних угроз и пресечь «геноцид по отношению к жителям республик». Дума также сочла признание ЛДНР возможностью «положить начало процессу международного признания обоих государств».

«Киев не соблюдает Минские договоренности. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил главу России Владимира Путина не признавать ДНР и ЛНР, сообщил 15 февраля CNN. «Мы остаемся бдительными и просим [Путина] не выполнять просьбу Думы», — сказал он.

Путин на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что будет исходить из того, чтобы все сделать для решения проблем Донбасса. «Сделать это… из не до конца реализованных возможностей по исполнению минских соглашений», — сказал президент РФ.

Шольц подчеркнул, что признание Россией Донецка и Луганска станет «политической катастрофой» и нарушением минских договоренностей.

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