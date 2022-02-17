Байден призвал готовиться к вторжению России на Украину под чужим флагом «в ближайшие дни»

Президент Джо Байден во время встречи с журналистами на Южной лужайке Белого дома, 17 февраля 2022 года

Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, заявил президент США Джо Байден. По его словам, Москва не просто не отвела войска от границы, но стянула туда новых солдат и технику. При этом не исключена возможность провокации – проведения «операции под чужим флагом», добавил политик. Ранее Байден называл датой вторжения 16 февраля – оно не состоялось. В Кремле считают, что Вашингтон нагнетает обстановку.

Президент США Джо Байден вновь заявил, что Россия готовится напасть на Украину. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Это [вторжение] может произойти в течение нескольких дней», — ответил он на вопрос журналистов о возможности начала военных действий.

Байден добавил, что российское командование стягивает к украинской границе новые силы – несмотря на заявления об отводе частей вглубь страны.

«У нас есть основания считать, что они [РФ] проведут операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти [на территорию Украины]», — подчеркнул американский лидер. «Геополитический троллинг». Назначена новая дата «вторжения» России Россия начнет вторжение в Украину после 20 февраля, сообщает Politico. Ранее это издание обещало... 17 февраля 14:04

По его словам, вероятность такого сценария «очень высока», однако все еще есть возможности для дипломатии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что заявления президента США Джо Байдена нагнетают обстановку.

«К сожалению, продолжается нагнетание напряженности подобными заявлениями», — сказал Песков.

Ранее Пентагон сообщал, что российские пропагандисты снимают фейковое видео нападения на Россию украинских солдат. По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, видео демонстрирует сцены «постановочного ложного взрыва с трупами, актерами, изображающими скорбящих, и изображения разрушенных локаций и боевой техники».

Издание Politico ранее сообщило, что российское вторжение на Украину начнется после 20 февраля. Авторы статьи отметили, что именно в этот день должна завершиться Мюнхенская конференция по безопасности. В ней принимают участие высокопоставленные чиновники США и президент Украины Владимир Зеленский. В статье отмечено, что если РФ нападет, пока украинский лидер находится за пределами страны, это окажется «абсолютным унижением», «геополитическим троллингом, который любит Путин».

Авторы статьи также отметили, что каждый опрошенный ими эксперт назвал «уловкой» заявления официальных представителей России о мирном разрешении кризиса. Якобы Путин «использует дополнительное время, чтобы подготовить предлог для вторжения». Над Украиной безоблачное небо. Как Запад всю ночь ждал «вторжения» России Газеты Британии и США в канун «даты вторжения» России на Украину – 16 февраля... 16 февраля 16:56

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, ситуация напоминает «Женитьбу Бальзаминова» Александра Островского: «Говорят, какая-то комета или планида идeт! Так учeные смотрели на небо в метроскоп и подсчитали всe точно по цифрам: в который день и в котором часу она на землю сядет».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что не может сказать, закончится ли кризис вокруг Украины после 20 февраля. «Не знаю, не мы ее [эскалацию] устраиваем», — сказал он.

Президент США Джо Байден ранее называл 16 февраля возможным днем вторжения России. Однако он признал, что угроза «нападения» преодолима, и есть шанс решить все дипломатическим путем.