Что происходит в Донбассе: под огонь украинских военных попала женщина

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса последние дни возобновили обстрелы. Наблюдатели международной ОБСЕ подтвердили, что на линии конфликта прозвучало множество взрывов. При этом обе стороны обвиняют в нарушении перемирия друг друга. Под удар попали мирные жители с обеих сторон, на украинской территории снаряды прилетели в детский сад.

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали с вечера 16 февраля по 12.20 мск 17 февраля 500 взрывов вдоль линии соприкосновения.

«После 11.20 [17 февраля] мы зарегистрировали около 30 взрывов, то есть напряженность, как может показаться, снижается», — добавили в Организации.

Глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик попросил стороны конфликта неукоснительно придерживаться обязательств по прекращению огня. «Критически важна немедленная деэскалация, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации», — отметил Чевик.

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) утром четверга сообщили, что ситуация в приграничной зоне существенно обострилась. Украинские военные за сутки обстреляли регион четыре раза. По данным ЛНР, они использовали 120-миллиметровые и 82-миллиметровые минометы, гранатометы и крупнокалиберный пулемет. Под огонь попали поселок Золотой, села Сокольники, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Зеленский на катере направился в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился в Донбасс, где утром, 17 февраля... 17 февраля 13:36

Народная милиция ЛНР предположила, что обострение обстановки в Донбассе связано с визитом президента Украины Владимира Зеленского в зону боевых действий. «Происходящее обострение обстановки связано с посещением Зеленским зоны ООС (Операции объединенных сил — «Газета.Ru»), после убытия которого и начались обстрелы территории республик по всей линии фронта. Следовательно, президент Украины лично отдал указания на эскалацию конфликта», — считает милиция.

При этом в ЛНР предупредили, что Украина публикует вбросы о том, что силы республики, якобы, разрушают своими обстрелами гражданские объекты. Милиция указала на несостыковки таких фейков. Например, на публикуемых украинской стороной фотографиях видны серьезные разрушения стен, при этом стекла в окнах тех же зданий полностью целы. «Любой, кто хоть раз видел повреждения зданий от реальных обстрелов, скажет, что это постановочные фото», — обратили внимание военные ЛНР.

Власти Донецкой народной республики (ДНР), в свою очередь, передавали 17 февраля, что украинские силы обстреляли поселок Еленовку, поселок Старомихайловка, село Сигнальное на донецком направлении, поселки шахт имени Гагарина и Изотова на горловском направлении и села Петровское и Новоласпу на мариупольском направлении. Противник применил минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

Известно о первых жертвах. «По предварительной информации, в результате НРПО (нарушения режима прекращения огня) со стороны ВФУ (Вооруженных формирований Украины) ранение получила мирная жительница Старомихайловки», — отметило представительство ДНР.

Милиция ДНР заявила, что в ответ на агрессию открыла огонь по украинским позициям. Представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник в связи с обострением конфликта сказал, что «режим тишины на линии боевого соприкосновения разорван в клочья».

Украинские военные опровергли информацию о том, что они обстреливали донбасские районы. Представитель украинской Операции объединенных сил (ООС), наоборот, утверждает, что это украинские силовики первыми попали под огонь, но не стали отвечать на него. Пресс-секретарь президента России Песков: обстановка в Донбассе нагнетается Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле фиксируют сообщения... 17 февраля 13:34

По сообщению украинской стороны, противник за последнее время применял против запрещенное минскими соглашениями оружие. «Сохраняйте спокойствие и верьте ВСУ (вооруженным силам Украины)», — призвала украинская армия.

Украинский Генштаб указал, что противник «с особым цинизмом» обстрелял из тяжелой артиллерии Луганскую станицу.

«Снаряды попали в объект детского сада. По предварительным данным, ранения получили два мирных жителя», — сообщили ВСУ.

Жители приграничных районов Донбасса при этом говорят, что не испытывают особой тревоги из-за участившихся обстрелов. «У нас в Алчевске (город областного значения Луганской области) утром очень отдаленно было слышно [выстрелы]. <...> Cейчас все тихо и спокойно. Тревоги не чувствуется, уезжать не планируем», — рассказала жительница Алчевска Елена Хижко. «Режим тишины разорван в клочья». Что известно про обострение в Донбассе В самопровозглашенных ЛНР и ДНР утром в четверг сообщили о сильном обострении обстановки... 17 февраля 11:51

«Последний раз подобное было давно, летом. Уезжать не намерен, уже привык. Бывало и погромче. <...> Паники никакой нет, поселок живет обычной жизнью. Автобусы ходят, магазины работают, ЖКО метет улицы», — поделился житель Гольмовского (поселок городского типа в Донецкой области) Вадим Рудавин.

«Наши окраины <...>, конечно, как их обстреливали, так и обстреливают. А есть центры, есть Буденовка, куда не залетало ни одного снаряда, и никто этой войны не слышал. Поэтому у каждого, как говорится, жизнь своя», — резюмировал житель Донецка Геннадий.