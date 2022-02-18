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Политика

«Они — угроза безопасности»: Трюдо призвал положить конец охватившим Канаду протестам

Власти Канады начали замораживать счета протестующих против коронавирусных ограничений

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В Канаде уже несколько недель не стихают протесты против ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Взбунтовались местные дальнобойщики — в знак протеста они блокируют фурами улицы и мосты. На фоне протестов в стране впервые в истории ввели федеральный режим ЧП. Он позволил властям перейти к активным действиям — например, блокировать банковские счета митингующих. Чем недовольны канадские дальнобойщики, и как власти пытаются с ними справиться — в обзоре «Газеты.Ru».

Протесты против коронавирусных ограничений начались в Канаде 22 февраля. Их спровоцировали новые ограничения на въезд из США: власти вели 14-дневный карантин для непривитых канадских дальнобойщиков.

В ответ те запустили акцию «Конвой свободы». В знак несогласия из провинции Британская Колумбия выехала колонна водителей и направилась к столице страны, городу Оттава. По дороге колонна становилась все масштабнее, к ней присоединялись водители из других канадских регионов.

К 29 января «конвой свободы» добрался до Оттавы. Дальнобойщики блокировали центр города ярко разукрашенными фурами, начали разводить костры на улицах, днем и ночью сигналить в автомобильные клаксоны. Магазины в центре города были вынуждены закрыться, премьер-министр Канады Джастин Трюдо с семьей в целях безопасности покинул столичную резиденцию и уехал из Оттавы. Кроме громких протестов участники акции отличились осквернением памятников — танцевали на Могиле неизвестного солдата, вставили в руку другого памятника древко с перевернутым флагом Канады.

Протест дальнобойщиков поддержали некоторые другие группы населения, даже часть индейцев. Митингующих в столице подбадривали акциями в Квебеке, Ванкувере, Виннипеге и прочих крупных городах страны.

Дальнобойщики в конце января заблокировали шоссе на канадско-американской границе между провинцией Альберта и штатом Монтана — это главная дорога для перевозки товаров между Канадой и США.

В начале этого месяца, 8 февраля, протестующие заблокировали мост Амбассадор над рекой Детройт, через который проходит примерно четверть грузооборота между США и Канадой.

Мэр Оттавы Джим Уотсон 7 февраля объявил чрезвычайное положение. Он заявил, что город полностью вышел из-под контроля, а демонстрантов больше, чем полицейских. По оценке Washington Post, в начале февраля на улицах Оттавы находились не менее пяти тысяч человек и около тысячи грузовиков.

«Мы в меньшинстве, и мы проигрываем эту битву», — признал мэр.

Протестующие выдвинули требования: отменить паспорта вакцинации и обязательную вакцинацию для представителей ряда профессий, отправить в отставку федеральное правительство и премьер-министра.

Однако власти Канады не собирались идти им навстречу. Премьер страны назвал участников конвоя «маргинальным меньшинством».

«Свобода слова и собраний — краеугольные камни демократии, но нацистская символика, расизм и осквернение военных памятников — нет», — подчеркнул он.

Трюдо отметил, что новые ограничения не должны затронуть канадских дальнобойщиков, так как по статистике 90% из них вакцинированы. Профсоюз перевозчиков не поддержал манифестантов и объявил, что большинство водителей согласились с вакцинацией. Точно также протест, несмотря на начальный успех, не получил одобрения у большей части населения Канады. По данным опроса, в котором участвовало 1 410 респондентов, только 32% заявили, что разделяют взгляды протестующих.

14 февраля, впервые в истории страны, премьер-министр ввел режим чрезвычайного положения федерального уровня. Он позволяет правительству временно пренебрегать гражданскими правами протестующих и объявить их акции незаконными. Власти предупредили, что в целях борьбы с протестами могут без суда заморозить личные и корпоративные банковские счета митингующих, арестовать их, отобрать у них лицензию дальнобойщика и страховку на машину, принудительно эвакуировать их транспорт.

После этого полиция приступила к активным мерам. Мост Амбассадор, неделю закрытый дальнобойщиками, расчистили, около 30 митингующих арестовали. «Мы собираемся вернуть себе весь центр города [Оттавы]. У нас есть хороший, хорошо обеспеченный ресурсами план по прекращению оккупации», — подчеркнул замначальника столичной полиции Стив Белл.

Он уточнил, что, возможно, полиции придется применить меры «к которым мы привыкли в Оттаве». До сих пор протест в Канаде не оборачивался столкновениями с полицией или массовыми беспорядками. Власти Канады также подчеркивали, что не будут привлекать для борьбы с демонстрантами армию.

По подсчетам AP, сейчас в центре столицы остаются более 300 грузовиков.

В четверг, 17 февраля, Трюдо подчеркнул, что настала пора остановить протесты. «Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность. Они [демонстранты] — угроза нашей экономике и нашим отношениям с торговыми партнерами. Они — угроза общественной безопасности», — cказал премьер.

Заместитель премьер-министра Христя Фриланд сообщила в четверг, что власти начали замораживать банковские счета протестующих в Оттаве. «Эти меры принимаются и будут только усиливаться», - сказала она, не уточнив, счета скольких канадцев уже заморожены.

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