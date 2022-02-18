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Политика

«Пацан сказал — пацан сделал»: Лавров призвал США «соблюдать международные понятия»

Лавров потребовал от США вести себя честно при переговорах с Россией

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Евгений Одиноков/ТАСС
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал США и их союзников по НАТО «соблюдать понятия на международной уровне». Он заявил, что МИД заинтересован в переговорах с Госдепартаментом, но будет добиваться честного отношения к России в переговорах по гарантиям безопасности. При этом Лавров подчеркнул, что Москва не будет обсуждать только безопасность Украины – ее интересует, чтобы защищена была вся Восточная Европа.

Россия будет добиваться от США честного отношения в переговорах по международной безопасности. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в разговоре с RT, сообщается на сайте МИДа.

«Мы договаривались с госсекретарем Энтони Блинкеном, что когда Россия направит свой документ [по гарантиям безопасности] и они ознакомятся с нашим видением ситуации, он был бы готов встретиться. Мы оба в этом заинтересованы. Это отвечает нашим интересам и планам», — подчеркнул Лавров.

Он добавил, что Москва будет подробно разъяснять США и их союзникам по НАТО, что пустых обещаний недостаточно – как письменных, так и устных.

«Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — сказал министр.

Лавров также впоследствии подчеркнул, что Россия не желает обсуждать только гарантии безопасности Украины – в русле предложения украинского президента Владимира Зеленского.

«Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому что Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона [Восточной Европы], региона ОБСЕ», — сказал он.

Накануне, 17 февраля, МИД РФ опубликовал российский ответ на предложения США по проекту Москвы о гарантиях безопасности. На 11 страницах заявлено, что Штаты не дали конструктивного ответа, и Россия может отреагировать «путем реализации мер военно-технического характера».

Кроме того, МИД называет обвинения США и других западных стран в подготовке российского вторжения на Украину «попытками давления и обесценивания предложений России».

Обвинения Запада в подготовке Россией вторжения на Украину названы «попытками оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности». Угрозу реального конфликта между Москвой и НАТО создаст вступление Украины в НАТО, заявили в МИДе.

«Наша инициатива <…> предполагает отнюдь не односторонние уступки Российской Федерации для обеспечения ее безопасности, а предполагает согласование принципов, которые будут обеспечивать безопасность всех», — добавил Лавров.

Зеленский накануне призвал США и НАТО предоставить Киеву гарантии безопасности, сравнимые с гарантиями стран-членов Североатлантического альянса. При этом документ, по его мнению, должны подписать и Вашингтон, и Москва.

В начале февраля президент РФ Владимир Путин призвал Зеленского соблюдать минские соглашения. Он напомнил во время пресс-конференции слова президента Украины о том, что тому «ни один пункт не нравится» из минских соглашений. «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять», — сказал тогда российский президент.

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