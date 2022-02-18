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Политика

«Чем раньше, тем лучше». Путин призвал Киев и Донбасс сесть за стол переговоров

Путин выступил за переговоры Киева с представителями ДНР и ЛНР

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Киев должен как можно скорее согласовать политические, экономические и гуманитарные меры по завершению конфликта в Донбассе с Донецком и Луганском, заявил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что процесс урегулирования «буксует», и призвал стороны сесть за стол переговоров, чтобы предотвратить обострение ситуации.

Президент России Владимир Путин призвал Киев сесть за стол переговоров с самопровозглашенными республиками Донбасса, чтобы урегулировать конфликт, который грозит серьезным обострением.

«Все, что нужно сделать Киеву — это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры по завершению этого конфликта», — сказал Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко (цитата по ТАСС).

На встрече лидеры вновь назвали выполнение минских договоренностей залогом восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности, для чего необходим открытый диалог. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — заключил российский президент.

Процесс урегулирования внутриукраинского конфликта «по-прежнему буксует», а все усилия и контакты на уровне советников лидеров стран «нормандской четверки» и консультации с зарубежными партнерами не помогают, констатировал он. «Киев не исполняет минские соглашения и, в частности, категорически отказывается от прямого диалога с Донецком и Луганском, саботирует по сути выполнение договоренностей о внесении изменений в конституцию, по особому статусу Донбасса, местным выборам и амнистии — по всем ключевым вопросам минских соглашений», — подчеркнул Путин.

В Киеве по-прежнему не согласны идти на переговоры с Донецком и Луганском: президент Украины Владимир Зеленский накануне вновь назвал диалог с ДНР и ЛНР «бессмысленным». «Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть, и в детский сад попасть, в школу. Вот это они решают», — объяснил политик в интервью «РБК Украина» свое нежелание садиться за стол переговоров.

Зеленский добавил, что ожидает прямых переговоров с Москвой и не хочет общаться с «посредниками». «Я президент Украины, почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?» — сказал он.

Украинский лидер также раскритиковал минские договоренности. По его мнению, они изначально были «бездарно составлены» и ставят Киев в заведомо проигрышную позицию. Он предложил России и США разработать «глобальный документ по безопасности», в котором было бы «три-четыре-пять пунктов о безопасности» Украины.

В ожидании «вторжения»

С начала 2022 года западные политики, разведка и СМИ предупреждали о готовящемся вторжении российских военных на Украину. Президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран даже называл точную дату атаки — 16 февраля. Утверждения о гипотетическом нападении звучат до сих пор.

«Я, честно говоря, не обращал просто на это внимания, вбросов очень много. Постоянно реагировать на них — это себе дороже», — ответил Путин на вопрос журналиста о том, как он «пережил вторжение».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее рассказывал, что президент иногда в шутку просит узнать, не публикуется ли где-то точное время начала войны. По мнению представителя Кремля, с пониманием относиться к такому «маниакальному информационному безумию» со стороны Запада невозможно.

По итогам переговоров с Лукашенко Путин еще раз подчеркнул, что совместные учения России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022», период проведения которых как раз совпал с прогнозируемыми датами «атаки», никому не угрожают. «Эти учения имеют сугубо оборонительный характер», — сказал он. «На этих мероприятиях очень много представителей, атташе зарубежных стран, которые своими глазами наблюдают за происходящими событиями», — добавил президент, уточнив, что о замысле и целях маневров было объявлено заблаговременно.

Обострение конфликта

Обстановка в Донбассе ухудшилась в четверг, 17 февраля. Самопровозглашенные ЛНР и ДНР и Вооруженные силы Украины обвинили друг друга в обстрелах. Как сообщают в ДНР, военнослужащие ВСУ применили минометы калибром 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие.

В Донецке предупреждают, что управляемые Киевом войска в ближайшее время начнут наступление. С 18 февраля организован массовый выезд населения Донбасса в Россию в связи с опасностью развязывания Украиной военных действий.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует наступление и рассчитывает на дипломатическое урегулирование ситуации.

По информации ООН, жертвами конфликта в Донбассе за прошедшие восемь лет стали более 13 тыс. человек, пострадали еще около 44 тыс.

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