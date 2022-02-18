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Политика

ДНР и ЛНР объявили об эвакуации. LIVE

Глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале массовой эвакуации граждан в Россию

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Эвакуация людей в Донецке, 18 февраля 2022 года

Эвакуация людей в Донецке, 18 февраля 2022 года

Alexander Ermochenko/Reuters
В ДНР и ЛНР объявлена массовая эвакуация населения. По мнению руководства республик, президент Украины Владимир Зеленский вот-вот отдаст приказ о наступлении. Командующий ВСУ Виталий Залужный заявил, что украинская армия не собирается «освобождать Донбасс военным путем». В Донецке тем временем прогремел мощный взрыв, люди стоят в очередях к банкоматам, а машины — в очередях на АЗС. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.
Трансляция
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20:00

Эвакуацию жителей Донбасса уже прокомментировали в штабе Операции объединенных сил Украины (ООС). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не рассматривается в принципе.

По словам украинского главкома, жителей ЛДНР «используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития».

«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий - политико-дипломатический», — сказал Залужный.

19:58

В Донбассе на линии разграничения уже несколько дней продолжаются перестрелки. Тем не менее, воевать никто открыто не собирается, и стороны перекладывают ответственность за выстрелы из артиллерии друг на друга.

19:54

Массовая эвакуация из ДНР в первую очередь коснется женщин, детей и стариков, заявил Пушилин. То же самое происходит в соседней ЛНР. Людей из Донбасса планируют вывозить в Ростовскую область России. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, в регионе уже создан оперштаб, а Ростов справится с приемом беженцев.

19:53

«Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

19:50

Добрый вечер, уважаемые читатели. Сегодня «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию военной тревоги в самопровозглашенных республиках Донбасса. Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию, в городах звучат сирены и объявления гражданской обороны из громкоговорителей. Люди пытаются снять деньги в банкоматах и заправить машины про запас.

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