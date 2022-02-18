ДНР и ЛНР объявили об эвакуации. LIVE

Эвакуацию жителей Донбасса уже прокомментировали в штабе Операции объединенных сил Украины (ООС). Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что информация о наступлении украинских военных и силовом сценарии освобождения Донбасса не рассматривается в принципе.
По словам украинского главкома, жителей ЛДНР «используют для эскалации ситуации в целях решения очередного кровопролития».
«Военно-политическое руководство Украины не предвидит и планирует наступательных операции на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий - политико-дипломатический», — сказал Залужный.
В Донбассе на линии разграничения уже несколько дней продолжаются перестрелки. Тем не менее, воевать никто открыто не собирается, и стороны перекладывают ответственность за выстрелы из артиллерии друг на друга.
Массовая эвакуация из ДНР в первую очередь коснется женщин, детей и стариков, заявил Пушилин. То же самое происходит в соседней ЛНР. Людей из Донбасса планируют вывозить в Ростовскую область России. По словам депутата Госдумы Виктора Водолацкого, в регионе уже создан оперштаб, а Ростов справится с приемом беженцев.
«Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик», — заявил глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.
Добрый вечер, уважаемые читатели. Сегодня «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию военной тревоги в самопровозглашенных республиках Донбасса. Главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию, в городах звучат сирены и объявления гражданской обороны из громкоговорителей. Люди пытаются снять деньги в банкоматах и заправить машины про запас.