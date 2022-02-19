«Они дали СССР обещание не расширять НАТО»

Der Spiegel нашел документальное подтверждение обещаний нерасширения НАТО на восток. Издание ссылается на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Эксперты в Германии полагают, что они являются подлинными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Западные страны обещали руководству СCCР в 1991 году не расширять НАТО на восток. Соответствующее утверждение приводит немецкое издание Der Spiegel. «НАТО — порождение холодной войны». Китай против продвижения альянса на восток Попытки расширения НАТО лишь способствуют формированию политических блоков и возникновению противостояния... 08 февраля 10:43

В его распоряжении оказались архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном. Он рассказал, что первоначально документ якобы находился под грифом «Секретно».

Речь в нем идет о встрече представителей МИД США, Великобритании, Франции и ФРГ, состоявшейся в Бонне 6 марта 1991 года.

«В ходе переговоров в формате 2+4 [переговоры с участием ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США об урегулировании в отношении Германии] мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы [реки] Эльбы (в тексте далее уточняется, что речь идет не об Эльбе, а о реке Одер — «Газета.Ru»). Поэтому мы не можем предложить Польше и другим [странам] членство в НАТО», — отметил, согласно документу, представляющий ФРГ Юрген Хробог.

Эта точка зрения совпадала с официальной позицией федерального правительства канцлера Германии Гельмута Коля и министра иностранных дел Ганса-Дитриха Геншера, отмечает издание.

В свою очередь, представитель США Раймонд Зайтц отметил, что «Советскому Союзу дали четко понять, что в переговорах 2+4, а также в рамках других переговоров не будут извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы». Песков высказался о мюнхенской речи Путина и расширении НАТО на восток Президент РФ Владимир Путин в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году ставил вопрос... 19 февраля 12:02

«НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на восток», — сказал он.

Комментируя публикацию Der Spiegel, эксперты в Германии указывают, что распространенные документы, вероятно, являются подлинными. «Я думаю, что это правда.

Они дали обещание не расширять НАТО. По крайней мере, чтобы не вводить натовские войска в Восточную Европу.

Но тогда эти страны боялись России, особенно в Литве, Эстонии и Латвии. Тем не менее, лично я выступаю против любой войны!» — заключил в беседе с «Газетой.Ru» преподаватель политологии из Ольденбурга Аксель Гёрлиц.

Гарантии безопасности

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В обоих документах, в частности, прописано обязательство исключить дальнейшее продвижение НАТО на восток и отказаться от размещения угрожающих России систем оружия за пределами стран, в которых они были в 1997 года (до подписания акта Россия — НАТО, предусматривающего запрет на размещение ядерного оружия на территории новых членов НАТО). Spiegel обнаружил архивный документ с обещаниями о нерасширении НАТО Немецкий журнал Spiege l опубликовал архивный протокол, в котором содержатся высказывания западных... 19 февраля 12:02

На момент распада СССР в 1991 году членами НАТО были 16 государств.

Это 12 стран, подписавших в 1949 году Североатлантический договор о создании блока, — Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Еще четыре страны присоединились к альянсу в 1950-1980-х годах — Греция и Турция (с 1952 года), ФРГ (с 1955 года) и Испания (с 1982 года), напоминает ТАСС.

C объединением Германии в 1990 году территория альянса расширилась на земли бывшей ГДР.

В ходе переговоров по объединению была достигнута договоренность о том, что иностранные (не германские) войска не будут размещаться на территории бывшей ГДР, и, предположительно, устная договоренность о нерасширении НАТО на восток. Наличие такой договоренности (и ее последующее нарушение со стороны НАТО) декларируется российским руководством, но отвергается альянсом.

В начале 1990-х годов в связи с окончанием холодной войны и распадом СССР альянс начал создавать различные механизмы консультаций с бывшими странами Варшавского договора (1955-1991).

В 1994 году было принято решение о принятии в НАТО бывших советских республик. Занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон говорил, что такое решение может стать «самосбывающимся пророчеством» и приведет к «отчуждению» России. «Нельзя исключать вооруженное нападение». Почему Швеция не хочет в НАТО Свобода от военных альянсов способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет... 16 февраля 16:16

В июле 1997 года к участию в альянсе пригласили Венгрию, Польшу и Чехию, а затем другие государства бывшего соцлагеря.

С конца 90-х в НАТО вступили 14 стран: в 1999 году — Венгрия, Польша и Чехия; в 2004 году — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония; в 2009 году — Албания и Хорватия; в 2017 году — Черногория, в 2020 году — Северная Македония. Таким образом, сейчас НАТО объединяет 30 стран.

В апреле 2008 года на встрече в Бухаресте лидеры альянса заявили, что «со временем смогут присоединиться к альянсу» Украина и Грузия.

Россия неоднократно высказывалась против расширения НАТО на Восток, считая, что этот процесс привел к росту напряженности в Европе.