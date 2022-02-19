Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Олимпиада Новости
Новости
Спорт
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Депутаты партии Зеленского привезли в Донбасс дроны 17:25
В Госдуме предложили отдавать беженцам ЛНР и ДНР квартиры умерших... 17:23
Сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей... 17:14
СК завел уголовное дело по факту обстрела Ростовской области... 17:07
Из Луганска в Россию отправился первый с 2014 года... 17:07
Фигуристы Тарасова и Морозов стали серебряными призерами... 17:02
Германия пригласила Украину на встречу G7 16:58
В Германии оценили угрозу войны на Украине 16:50
МИД РФ ответил Шольцу, назвавшему нелепыми заявления о геноциде... 16:47
Джонсон и Зеленский призвали Россию к переговорам... 16:46
Политика

«Новая эра». В ЕС считают, что Россия лишает себя светлого будущего

Глава ЕК заявила, что санкции против России затронут высокие технологии и энергетику

Слушать
Остановить
close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала поведение «Газпрома» по поставкам газа в Евросоюз на фоне высоких цен «очень странным». Она также заявила о том, что ее ведомство разработало срочные меры на случай нарушения поставок газа. Чиновница также заявила, что основанный на «темном прошлом» образ мышления может лишить Россию процветания в будущем.

«Серьезный пакет санкций»

«Газпром» сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслировалась службами ЕС.

По ее словам, Еврокомиссия выработала срочные меры на случай нарушения поставок газа. Поэтому ЕС не грозят проблемы с голубым топливом этой зимой, даже если поставки из России полностью прекратятся.

Фон дер Ляйен также отметила, что газ занимает около 24% в энергетическом балансе Евросоюза, ЕС импортирует 90% потребляемого «голубого топлива», порядка 40% внешних закупок приходится на Россию. Это ощутимая зависимость, от который Еврокомиссия считает необходимым избавиться, считает глава Еврокомиссии.

Она заметила, что Евросоюз контактировал с рядом поставщиков СПГ на фоне скачка цен на газ, в том числе с США, для увеличения закупок. По ее словам, ЕС мог бы заменить поставки российского «голубого топлива» импортом СПГ.

Саммит лидеров стран ЕС может быть созван в течение нескольких часов, если будет необходимо принять политическое решение по санкциям в отношении России из-за Украины, добавила фон дер Ляйен.
«Европейский совет будет созван в течение (нескольких) часов, если будет необходимо принять политическое решение, если Россия ударяет или начинает войну против Украины. Подготовительная работа... идет уже много недель», — рассказала она.

По ее словам, ЕС готовит «серьезный пакет финансовых и экономических санкций» против России, который может быть применен в случае эскалации. Предполагается, что он будет включать в себя меры в отношении энергетики, передовых технологий, доступа к рынкам капитала.

Позже Урсула фон дер Ляйен написала в своем Twitter, что основанный на «темном прошлом» образ мышления может лишить Россию процветания в будущем. Она констатировала, что в настоящее время мир столкнулся с крупнейшим наращиванием войск в Европе со времен «холодной войны». Глава ЕК считает, что «угрозы» РФ в отношении Украины — попытка переписать правила международной системы.

Она также заявила, что Россия и Китай пытаются сформировать «новую эру», которая бы заменила действующий международный порядок. Глава Еврокомиссии также уверена, что конфликт на Украине «создала Россия».

Газ как угроза

Ранее глава Еврокомиссии говорила, что ЕС хочет заменить российский газ американским, поэтому будет развивать энергетическое партнерство с США. По ее мнению, Россия использует поставки газа «как угрозу».

«Мы должны стать независимыми от этого (поставок российского газа – «Газета.Ru») и последовательно работать с надежными поставщиками газа», — сказала Урсула фон дер Ляйен, выступая в онлайн-режиме на конференции «Европа 2022», организованной в Берлине.

Она рассказала, что Евросоюз «выстраивает партнерство по энергетической безопасности с США». «В первую очередь» речь идет «о поставках СПГ» (сжиженный природный газ).

«Нельзя исключать, что Кремль продолжит использовать газ как средство угрозы, и поэтому мы должны стать более независимыми», — заявила глава ЕК.

Накануне был обнародован отчет британской консалтинговой группы Wood Mackenzie, согласно которому, даже если российский трубопроводный газ «продолжит поступать весной и летом, зима — 2022/23 начнется так же, как и эта, — с рекордно низкими запасами».

Рост цен на голубое топливо

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой «на день вперёд» превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами — высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не имеет никакого отношения к этому кризису — европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но «Газпрому» нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+