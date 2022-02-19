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Политика

«Я не знаю, чего хочет президент России»: Зеленский настаивает на встрече с Путиным

Зеленский объяснил, зачем ему нужны переговоры с Путиным

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Reuters
Владимир Зеленский продолжает настаивать на встрече с Владимиром Путиным. Он вновь предложил встретиться и объяснил, что не знает «чего хочет президент РФ». В Кремле до этого заявляли, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но Украина не смогла ответить на вопрос, с какой целью их проводить.

Президент Украины Владимир Зеленский на конференции по безопасности в Мюнхене вновь заявил о необходимости встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я не знаю, чего хочет президент РФ, поэтому предлагаю встретиться», — сказал Зеленский.

В ходе мероприятия он также инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума. Зеленский отметил, что если они не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по гарантиям безопасности для Украины, то Киев может поставить обязательства стран-гарантов под сомнение.

По словам Зеленского, за отказ от третьего в мире ядерного потенциала Украина получила гарантии безопасности.

«Оружия у нас нет. Как и безопасности. Нет и части территории, которая по площади больше чем Швейцария, Нидерланды или Бельгия. А главное — нет миллионов наших граждан. Всего этого нет. Но кое-что есть. Это право. Право требовать перейти от политики умиротворения в обеспечение гарантий безопасности и мира», — цитирует его «Интерфакс».

На вопрос журналистов, не опасался ли он лететь в Германию на фоне «нарастающей угрозы от России», политик ответил, что Украина в надежных руках — своих военных и граждан, передает УНИАН.

Зеленский подчеркнул, что считает «важным» свой приезд в Германию. «И хочу вам сказать, что я сегодня позавтракал на Украине и поужинаю также на Украине. Надолго я не улетаю», — сообщил он, после чего покинул мероприятие.

Зачем Зеленскому встреча?

Несколько дней назад Зеленский уже предлагал российскому президенту встретиться для переговоров. При этом он заявлял о своей готовности к «любому формату» встречи.

Зеленский отмечал, что готов к «прямым переговорам два с половиной года». «Как только Россия публично говорит, что она готова говорить о деэскалации, о двусторонних отношениях, поверьте мне, каждый раз мы фиксируем все эти выходы в медиа и каждый раз после этого мы делаем в том или другом виде запрос России, чтобы эта встреча в том или ином формате состоялась. Кроме публичной позиции, в реальности они не готовы с нами общаться», — цитирует Зеленского ТАСС.

По его словам, встреча с Путиным может разблокировать отношения между Киевом и Москвой.

«Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят», — отмечал Зеленский в интервью «РБК-Украина».

Он считает, что такие переговоры дадут сторонам понять, «есть ли смысл через полгода встречаться и продолжать разговор».

«Президенты могут выйти со встречи и сказать: «В ближайшие 5–10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живем на одной Земле», — указал Зеленский. По его мнению, такое развитие событий для Украины тоже будет хорошим результатом.

Зеленский только за последние полгода минимум пять раз выражал заинтересованность во встрече с Путиным в любом формате. Он даже просил о помощи и посредничестве в организации встречи европейских лидеров, включая премьер-министра Италии Марио Драги.

«Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня [на встрече по Украине в Брюсселе в рамках саммита ЕС]», — цитирует ТАСС итальянского премьера.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган уже неоднократно выражал готовность организовать встречу Путина и Зеленского.

Позиция Кремля

В свою очередь пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указывал, что Киев, хотя и не раз предлагал встречу на уровне глав государств, никогда не говорил, с какой целью.

«Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью? Потому что Киев говорит: давайте встречаться, но мы будем говорить только про Донбасс. Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс, у вас к нам вопросы по другим темам? Молчат», — рассказал Песков.

Он ранее указывал, что перспектива контактов Москвы и Киева на высшем уровне пока не просматривается, поскольку не меняются модальности и статус предыдущих договоренностей, передает ТАСС. Тогда же представитель Кремля говорил о готовности Путина к диалогу при наличии соответствующей повестки.

Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявлял, что Зеленского готовы принять в Москве для обсуждения нормализации двусторонних отношений, но если украинский президент хочет обсуждать вопросы Донбасса, то следует обратиться в контактную группу по соответствующей теме.

В статусе глав государств Путин и Зеленский встречались лишь один раз — на саммите «нормандской четверки» в Париже в 2019 году. Тогда Зеленский заявлял, что между ним и Путиным «ничья», и обещал, что разногласия не помешают дальнейшему диалогу.

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