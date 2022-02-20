«Сначала мы хотим решить проблему Курил, а уже потом подписать мирный договор»

Япония в последнее время стала активнее выражать свою позицию по конфликту на Украине, при этом не отказываясь от территориальных претензий к России. Замглавы бюро по европейским делам МИД Японии Шуичи Токуда пояснил «Газете.Ru», в чем состоит позиция Токио по обострению на Украине и событиям в Казахстане, и может ли его страна сделать шаг назад по вопросу Курил.

— Сейчас идет обострение ситуации на Украине. Интересна позиция Японии по этому поводу. Мы слышим из Японии заявления, что она может ввести серьезные санкции против России. Почему в Токио готовы пойти на это ради Украины?

— Да, ситуация там обостряется из-за того, что российское правительство усиливает свое военное присутствие рядом с границами с Украиной. Конечно, из-за этого внимание нашего правительства также приковано к этому обострению, мы с очень большим опасением смотрим на эту ситуацию.

Позиция Японии очень четко прописана в заявлении министров иностранных дел G7 в декабре 2021 года. Япония хотела бы добиваться деэскалации вокруг Украины именно дипломатическим способом. Японское правительство всегда поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это наша твердая позиция. Мы очень с большим опасением смотрим на данную ситуацию. Мы по-прежнему хотим продолжать действовать дипломатическими методами в ближайшее время вместе с другими государствами, в том числе с нашим союзником США.

— Как бы вы описали современный уровень российско-японских отношений? Как вам кажется, становятся ли они лучше или хуже в последнее время, и могут ли они в принципе быть лучше в условиях конфликта больших держав?

— Знаете, принципиально наши позиции не меняются. Для нас очень важны отношения между Японией и Россией. Наша позиция в том, что мы должны идти таким курсом: сначала мы бы хотели решить вопросы, связанные с мирным договором. Это главный политический вопрос. А дальше идут экономические, культурные, — мы хотели бы развивать отношения между нашими странами по широкому спектру. Это углубление отношений, конечно, принесет большую пользу для интересов двух государств.

— Вы сами в первую очередь отметили проблему заключения мирного договора. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров тоже говорил, что Россия хочет вести переговоры об этом, а не о территориальной проблеме. Из Токио же Россия регулярно слышит, что для заключения мирного договора нужно решить территориальный вопрос, существование которого Москва не признает. Могли бы вы прояснить, чего все-таки хочет Япония — мирного договора или все же в первую очередь решить вопрос с Курилами?

— У японского правительства твердый курс идти к заключению мирного договора, но для этого сначала нужно решить вопросы, связанные с «северными территориями»

(японское обозначение Южных Курил — «Газета.Ru»).

— У нас есть Московская декларация 1956 года, по которой Советский Союз соглашался после заключения мирного договора передать Японии два острова. Вроде бы сейчас стороны ведут переговоры на ее основе. Вы можете сказать, что Токио готов идти на какие-то отступления от традиционной позиции? Или и сейчас речь по-прежнему идет о всех четырех островах?

— Вы знаете, между Россией и Японией существуют различные документы. Среди них — заявление в Токио 1993 года, заявление 2001 года в Иркутске, и да, декларация 1956 года. Оно — единственное, которое было утверждено и ратифицировано как Японией, так и СССР, поэтому действительно имеет силу до сих пор. И как раз в статье 9 данного заявления четко прописаны два пункта.

Первая фраза в этой декларации — «согласились на продолжение после восстановления нормальных дипломатических отношений переговоров о заключении Мирного Договора». Под «продолжается» как раз и имеются в виду вопросы, связанные со всеми четырьмя островами. Да, после мирного договора СССР по той декларации соглашался передать два острова — Хабомаи и Шикотан Японии, но это только вторая фраза.

— То есть, Япония готова вести переговоры только о всех четырех островах?

Да, мы хотим продолжать переговоры о мирном договоре с учетом обсуждения всех четырех островов. Принципиальная позиция Японии в том, что суверенитет над всеми четырьмя островами принадлежит ей.

Поэтому наше правительство принципиально хочет решить территориальный вопрос, а потом заключить мирный договор.

— Знают ли в Японии, что в 2020 году в Конституцию России были внесены поправки, где говорится о неотчуждаемости территорий. Есть ли смысл вообще с учетом этого в переговорах?

— Уже после поправок в российской Конституции, в сентябре 2021 года господин Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Фумио Кисидой четко заявил, что у него есть намерение вести и дальше переговоры о мирном договоре с Японией. Вот и все.

— Токио рассматривает в вопросе Курил только дипломатические методы?

— Конечно.

— 7 февраля в Японии был тот самый День «северных территорий». Посольство России в Японии публиковало информацию, что около их здания проходили антироссийские акции со стороны ультраправых организаций, они даже пытались проникнуть внутрь. Могли бы вы как представитель МИД прояснить, что это было?

— Принципиально в Японии существует свобода слова. Но если какое-то движение представляет опасность для других людей или дипломатов, то на это, конечно, реагирует полиция, которая принимает соответствующие меры. И, конечно, Япония, как принимающая сторона, обеспечит безопасность посольств с помощью МИД и полиции.

— Путин говорил на ВЭФ, что с территории Японии исходят угрозы России. Токио не может гарантировать, что близ российских границ не будут не размещены, например, американские ракеты. Слышат ли в Японии эти опасения России и не считают ли их важными, в том числе для подписания мирного договора? Япония планирует продолжать милитаризацию своей территории?

— Мы воздерживаемся от комментариев по каждой официальной российской речи. Но можем сказать, что всегда вели откровенный диалог по вопросам безопасности между Японией и Россией. Конечно, мы обращаем большое внимание на безопасность всего региона. Здесь мы всегда будем действовать вместе с союзником США, учитывая их отношения с Россией.

— Недавно были события в Казахстане, митинги, беспорядки, — есть разные оценки. Какое отношение Японии к ним?

— Позиция японского правительства по протесам в Казахстане в январе 2022 года состояла в том, что мы ждали мирного разрешения этой ситуации без применения насилия между народом и властями Казахстана.

«Газета.Ru» благодарит посольство Японии в России за помощь в организации этого интервью.