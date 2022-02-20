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Политика

«Ее Величество испытывает легкие симптомы». Елизавете II диагностировали COVID-19

Королева Елизавета II заболела коронавирусной инфекцией

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Global Look Press/Keystone Press Agency
Отметившая недавно 70-летие своего правления Елизавета II заразилась коронавирусом. У монарха наблюдаются легкие симптомы, похожие на простуду. Сын королевы, принц Чарльз, ранее сдал положительный тест на COVID-19. Уточнялось, что он встречался с матерью за два дня до сдачи анализа. Сама Елизавета II накануне плохо себя чувствовала и передвигалась с трудом.

У британской королевы Елизаветы II диагностировали COVID-19, сообщило агентство Reuters со ссылкой на Букингемский дворец. У нее присутствуют незначительные симптомы болезни.

«Ее Величество испытывает легкие симптомы, похожие на простуду, но рассчитывает продолжить выполнять несложные обязанности в Виндзоре в течение следующей недели», — заявили во дворце.

«Она будет продолжать получать медицинскую помощь и будет следовать всем соответствующим указаниям», — добавили представители монарха.

Как сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источник, в окружении королевы есть случаи заражения.

«Насколько я понимаю, несколько случаев коронавируса были диагностированы у команды в Виндзорском замке. Очевидно, что те, кто находится вокруг нее, также сейчас подхватили его», — рассказал собеседник издания.

Корреспондент BBC Николас Уитчелл уточнил, что «можно с уверенностью говорить» о том, что королева полностью вакцинирована. Известно, что первую прививку от коронавируса она сделала в январе 2021 года.

В четверг, 17 февраля, британские СМИ сообщили, что Елизавета II на встрече с контр-адмиралом Джеймсом Маклаудом в Виндзорском замке передвигалась с трудом: она всем телом опиралась на трость, но даже с ее помощью у королевы не получилось сделать хотя бы пару шагов. «Как видите, я не могу двигаться», — впервые признала свою слабость на публике королева (цитата по Daily Mail).

Положительный тест Чарльза

Встреча с Маклаудом стала первой после паузы, которую королева была вынуждена взять из-за того, что принц Чарльз, ее сын и наследник, сдал положительный тест на коронавирус. Результат анализа был получен 10 февраля, через два дня после контакта с матерью.

После известия о положительном тесте Чарльза Букингемский дворец в течение нескольких дней отказывался сообщать, был ли у королевы положительный или отрицательный результат, ссылаясь на конфиденциальность медицинских данных. Там утверждали, что на прошлой неделе у нее не было никаких симптомов. В Великобритании действуют правила, согласно которым прошедший вакцинацию человек может не уходить на карантин после контакта с зараженным, если не заболел сам.

Принц Чарльз и его супруга Камилла Паркер-Боулз в день получения теста ушли на самоизоляцию. Чарльзу пришлось отложить визит в Винчестер, где он должен был открывать памятник ростовщице Ликориции Винчестерской, кредитовавшей в Средние века королевскую семью. Это второй раз, когда 73-летний принц заражается коронавирусом. До этого он болел весной 2020 года. Принц переносил заболевание легко.

Пару недель назад королева отметила 70-летие своего правления. Накануне платинового юбилея она провела свое первое крупное публичное мероприятие более чем за три месяца, встретившись с работниками благотворительной организации в Сандрингемском доме. В октябре королеву внезапно госпитализировали, она провела сутки в больнице, после чего «ушла в отпуск» в связи с состоянием здоровья, «чтобы отдохнуть».

В январе в Великобритании был снят режим строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19, в стране будет отменено обязательное предъявление COVID-сертификатов. Санитарные меры отменили, несмотря на произошедший из-за «омикрона» скачок новых случаев заболевания. В стране привито 83% населения. Среднее число заболевших в сутки снизилось до 45 тыс.

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