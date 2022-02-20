«Англичанка раскусила коварные планы»: Захарова посмеялась над Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что европейским странам нужно объединиться и «противостоять Путину», который «угрожает» Прибалтике и Западным Балканам. Представитель МИД России Мария Захарова считает, что «Трасс не так проста, как кажется».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пошутила в своем Telegram-канале:

«А Лиз Трасс не так проста, как кажется. Раскусила англичанка наши коварные планы по захвату Калининградской области».

Британский дипломат ранее сообщила, что из-за российского президента Владимира Путина «страны Балтии в опасности и Западные Балканы тоже», пишет Daily Mail.

«[Президент России Владимир] Путин сказал публично, что он хочет создать великую Россию, что он хочет вернуться к ситуации, как это было раньше, когда Россия контролировала огромные территории Восточной Европы», – заявила Трасс.

Она подчеркнула, что союзники Соединенного Королевства должны «противостоять Путину». «На следующей неделе это может быть Украина, но тогда какая страна будет следующей?» – задалась она вопросом.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также считает вероятным «вторжение» России на Украину. По его словам, если это произойдет, то «демократическое государство будет разрушено», а «шок отзовется по всему миру».

Джонсон также предсказал, что Россия «мрачно предвещает», что «нападение» может произойти в ближайшие дни, и что мир не может «недооценивать серьезность этого момента».

Такие заявления со стороны Запада звучат после уже обозначенного Минобороны России вывода войск с юга страны после учений.

Незадолго до этого Трасс заявила в эфире LBC, что сообщения о возвращении войск не видела. «Наши последние разведданные говорят о том, что вторжение может произойти в ближайшее время. Это крайне вероятно (highly likely), мы видели сотни тысяч военных, стянутых к границе», – утверждала дипломат.

По ее словам, Британия сможет убедиться в обратном при «полномасштабном отводе войск».

В российском МИДе считают, что подобные заявления со стороны западных стран являются «многодневным марафоном информационного террора». «С подачи правящих кругов прежде всего США и Великобритании ведущие мировые СМИ организуют настоящую истерию с целью промыть читателям и зрителям мозги, создать постоянными повторами русофобских репортажей новую реальность, убедив всех в неотвратимости «российского вторжения на Украину», – говорится в заявлении дипведомства.

Дипломаты подчеркнули, что «коллективный Запад» называет все новые даты военного «вторжения» России, приписывая ей «несуществующие схемы». При этом западные союзники «лицемерно отвергают факт страданий жителей Донбасса от преступных деяний киевского режима».

В тексте приводится ряд недавних заявлений представителей США и Британии. В частности, речь шла о словах министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и ее американского коллеги Энтони Блинкена «о готовящейся сфабрикованной провокации».

16 февраля Мария Захарова призвала Лиз Трасс извиниться за распространение дезинформации о том, что Россия якобы в скором времени проявит агрессию против Украины. По словам представителя российской дипломатии, Трасс «обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления – правда».

При этом Захарова подчеркнула, что заявления британского министра иностранных дел «полностью укладываются в проводимую странами НАТО во главе с Вашингтоном и Лондоном дезинформационную кампанию», а Лиз Трасс во многом стала лицом этой кампании.

Вместе с тем Захарова подчеркнула, что Москва неоднократно утверждала, что не будет нападать на какую-либо страну.

Но даже переговоры Трасс и ее российского коллеги Сергея Лаврова не помогли в урегулировании разногласий. На совместной с Трасс пресс-конференции 10 февраля Лавров заявил, что у дипломатов состоялся «разговор немого с глухим».