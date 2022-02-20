Избежать войны. Макрон поговорил с Путиным и Зеленским

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор продолжительностью 1 час 45 минут. Лидеры обсуждали, как избежать «крупной войны в Европе». Путин заявил, что киевские власти только имитируют переговорный процесс и упорно отказываются выполнять минские соглашения. После разговора Макрон созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера Франции Эммануэля Макрона начался в воскресенье в 11:00 по парижскому времени (13:00 мск).

«Беседа с президентом Путиным началась, как и планировалось, в 11 утра», — сообщил Елисейский дворец. Там подчеркнули, что разговор двух президентов представляет собой «последнее возможное и необходимое усилие, чтобы избежать крупного конфликта на Украине».

«[Макрон] готов к новым шагам ради стабильности и мира и не исключает новых миссий», — отметили в администрации французского президента.

Лидеры России и Франции общались 1 час 45 минут.

О чем поговорили Путин и Макрон

После разговора пресс-служба Кремля раскрыла детали беседы, указав, что стороны провели «обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации». «Россия не хочет даже произносить слово «война» Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал заявления о датах «вторжения» на Украину элементом... 20 февраля 18:17

Путин заявил французскому коллеге, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков, а также выразил озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения.

Президенты признали целесообразным активизировать поиск дипломатических решений в ситуации вокруг Украины. «Эти контакты призваны способствовать восстановлению режима прекращения огня и обеспечению прогресса в деле урегулирования конфликта вокруг Донбасса», — сообщили в Кремле.

Путин подчеркнул, что «Киев лишь имитирует переговорный процесс, упорно отказывается от реализации минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».

Он также указал, что накачка Украины оружием провоцирует Киев на силовое решение в Донбассе.

«В результате страдают мирные жители ДНР и ЛНР, которым приходится эвакуироваться в Россию для спасения от усиливающихся обстрелов», — отметили в Кремле.

Там также рассказали, что Путин «вновь акцентировал необходимость того, чтобы США и НАТО со всей серьезностью отнеслись к требованиям России по обеспечению гарантий безопасности и отреагировали на них конкретно и по существу».

По данным Елисейского дворца, главы государств согласились с тем, что необходимо добиваться прекращения огня на востоке Украины. Президенты также договорились в ближайшие часы организовать встречу рабочей группы, главной задачей которой станет выработка условий для прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Стороны также условились о проведении встречи глав МИД Франции и России.

«Они договорились… о необходимости поддерживать дипломатическое решение нынешнего кризиса и делать все для его достижения. Для этого в ближайшие дни и недели будет вестись напряженная дипломатическая работа. Министр Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан встретится со своим коллегой господином Лавровым в ближайшие дни», — говорится в сообщении.

Путин и Макрон в последний раз разговаривали по телефону 12 февраля, а 7 февраля президенты провели многочасовую встречу в Кремле.

Макрон поговорил с Зеленским

Сразу после разговора с Путиным Макрон созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Беседа продолжалась около получаса, сообщил телеканал BFM, не уточняя ее подробности.

Сам Зеленский заявил, что в ходе разговора с Макроном выступил за немедленный созыв контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и введение режима тишины. Макрон поговорил с Зеленским после беседы с Путиным. Обсуждали, что делать с Донбассом Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон созвонились после телефонной беседы... 12 февраля 23:36

«Продолжая вчерашний разговор, проинформировал Эммануэля Макрона о текущей ситуации в сфере безопасности и новых провокационных обстрелах. Мы выступаем за активизацию мирного процесса. Мы выступаем за немедленный созыв трехсторонней контактной группы и немедленное введение режима тишины», — написал президент в Twitter.

Макрон уже беседовал по телефону с Зеленским поздно вечером 19 февраля.

«Провел срочный разговор с президентом Эммануэлем Макроном, — написал Зеленский в Twitter. — Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования». Он рассказал, что проинформировал Макрона об обострении ситуации на линии соприкосновения. В администрации французского президента сообщили, что Зеленский заверил Макрона, что «не будет отвечать на провокации на линии соприкосновения в Донбассе».

Представитель Елисейского дворца считает, что «Россия сосредоточила достаточно сил, чтобы осуществить вторжение на Украину, если этого захочет». «Военная акция против Украины принесла бы войну в центр Европы», — цитирует сообщение Елисейского дворца ТАСС.