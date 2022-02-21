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Политика

«Не проявил командирских качеств». Что известно о деле экс-министра обороны Казахстана

В Казахстане задержали бывшего министра обороны Мурата Бектанова

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Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов

Экс-министр обороны Казахстана Мурат Бектанов

Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Мурата Бектанова, отправленного в отставку с поста министра обороны Казахстана 19 января, спустя месяц задержали сотрудники Генпрокуратуры республики. Его подозревают в бездействии во время январских беспорядков. Ранее президент страны Касым-Жомарт Токаев утверждал, что Бектанов якобы «не проявил командирских качеств». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Генеральная прокуратура Казахстана задержала бывшего министра обороны республики Мурата Бектанова. Его подозревают в бездействии в период январских беспорядков, проинформировали в понедельник, 21 февраля, в пресс-службе надзорного ведомства.

«19 февраля Генпрокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе по статье 452 Уголовного кодекса республики Казахстан. 20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления», — отмечается в сообщении.

В релизе также говорится, что «иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия».

Согласно действующему в стране законодательству, по статье «Бездействие власти» неисполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет, а в условиях боевой обстановки — от пяти до 10 лет. За то же преступление в военное время ответственным лицам грозит от 10 до 20 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность. Конкретная часть статьи, по которой обвиняют Бектанова, пока не названа.

Сообщения о том, что Бектанов задержан, появились накануне, однако официально эту информацию подтвердили только в понедельник.

19 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с утверждением, что «из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства» армия во время массовых беспорядков не выполнила поставленных задач.

В тот же день он отправил Бектанова в отставку, объяснив это тем, что тот якобы «не проявил командирских качеств».

На должность главы ведомства назначили Руслан Жаксылыков. Он начал военную карьеру в 1983 году, окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Был командиром бригады внутренних войск Казахстана, заместителем командующего и командующим внутренними войсками республики.

Массовые протесты и беспорядки

Жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области 2 января массово вышли на улицы с призывом снизить цены на газомоторное топливо. Позже протесты охватили весь Казахстан. Власти объявили о снижении цены на сжиженный газ в Мангистауской области, но ситуация не стабилизировалась. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева, которого Токаев сменил на посту председателя Совета безопасности.

К 5 января в Казахстане митинги переросли в массовые беспорядки. На подавление выступлений направили армию, также была задействована миротворческая миссия по линии ОДКБ.

На две недели на территории страны ввели режим ЧП, правительство было отправлено в отставку. 11 января Токаев утвердил состав нового кабмина, в котором Бектанов сохранил пост, но — как оказалось впоследствии — ненадолго.

Как россияне оценивают события в Казахстане

87% россиян знают о протестах в Казахстане, свидетельствуют результаты соцопросов. В качестве причины начала массовых акций 48% респондентов называют недовольство людей ростом цен и ухудшением качества жизни, 35% — провокацию зарубежных сил. 17% заявили, что «люди устали от длительного правления Назарбаева».

67% опрошенных положительно относятся к участию российских войск в операции ОДКБ. Около половины (46%) респондентов полагают, что после этих событий отношения России и Казахстана останутся на прежнем уровне. Еще треть (33%) видят потенциал улучшения двусторонних отношений.

63% россиян считают правильным привлечение силовиков со стороны властей Казахстана для разгона протестующих. 23% респондентов осудили это решение в опросе ВЦИОМ.

Отвечая на вопрос о то, какие силы стоят за волнениями в Казахстане в январе, россияне чаще всего склоняются к тому, что протесты координировали страны Запада — так ответили 25%. В версию о провокации исламских радикалов и террористов верят 17%, а 15% опрошенных обвиняют в разжигании протестов политическую оппозицию в Казахстане — противников правления и Токаева, и Назарбаева. 14% считают, что зачинщиками митингов, которые привели к погромам, стали криминальные структуры и организованная преступность. 21% россиян уверены, что протесты в Казахстане начались стихийно. 46% опрошенных полагают, что они были заранее спланированы и организованы, сообщается в исследовании ФОМ.

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