Обострение в Донбассе и Олимпиада в Пекине: что пишут Telegram-каналы

Обострение ситуации в Донбассе и скандал в фигурном катании на Олимпиаде — что интересовало Telegram-каналы на прошлой неделе.

Начнем с обострения ситуации в Донбассе. На этот счет пару соображений имеет ИА «Стекломой».

«Раньше выражение «война в прямом эфире» означало беспрерывное и максимально всестороннее освещение СМИ боевых действий. Сейчас мы видим, что «война в прямом эфире» — это война, которая целиком и полностью происходит внутри газетных полос, телерепортажей и онлайн-публикаций.

Орудия не стреляют, танки не едут, самолёты не летят. Но стоит открыть новостную ленту — и вот вам видео с колоннами бронетехники (следующими неизвестно откуда и неизвестно куда), воинственные заявления политиков, ссылки на данные каких-то разведок, интервью с местными жителями («я так-то ничего не видел и не слышал, но война точно будет, зуб даю») и, разумеется, комментарии аналитиков и экспертов.

<...> Разбомбленные дома, ширящиеся ряды могил, живущие в подвалах дети, голодающие старики — для жителей Запада это просто мемы в новостной ленте на экране смартфона, бесконечно далёкий и чуждый мир. <...> Что-то вроде Афганистана или Йемена в декорациях «совьет блок». <...>

Да, звучит обидно, но это факт. И единственный способ изменить это отношение — заставить с собой считаться. По большому счёту именно этого Россия добивалась на протяжении всей своей истории. И будет добиваться впредь», — убежден канал.

В этом контексте интересен тот факт, что на минувшей неделе немецкий журнал Der Spiegel опубликовал очень интересную статью о том, как профессор Бостонского университета Джошуа Шифринсон обнаружил в Национальном архиве Великобритании документ с обещаниями Запада о нерасширении НАТО на Восток.

Речь идет о протоколе встречи представителей внешнеполитических ведомств США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне 6 марта 1991 года.

Согласно документу, который ранее носил гриф «секретно», немецкий дипломат Юрген Хробог отмечал: «В ходе переговоров в формате «Два плюс четыре» [ГДР, ФРГ, Франции, СССР, Великобритании и США] мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы Эльбы [скорее всего, он перепутал Эльбу и Одер]. Поэтому мы не можем предложить Польше и другим членство в НАТО».

С позицией Хробога на переговорах согласился представитель США Раймонд Зейтц: «Мы ясно дали понять Советскому Союзу — в переговорах «Два плюс четыре», а также в других переговорах […] НАТО не должно ни формально, ни неофициально расширяться на Восток», — процитировал Der Spiegel документ.

«Публикация этого материала в Der Spiegel опровергает слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что альянс «никогда не обещал не расширяться». Очень занимательная статья. Не только из-за своего содержания, но и потому что после знакомства с ней возникает логичный вопрос: что за сигнал подаёт уважаемое немецкое издание, публикуя такой текст?» — задается вопросом РИАN.

На фоне постоянного разговора о санкциях глава Минфина США Джанет Йеллен сделала ценное признание: в случае введения новых дискриминационных мер против России, включая в том числе меры экспортного контроля, неизбежны глобальные последствия с ущербом для многих стран-партнеров США.

«В первую очередь это касается энергетических проблем и вопрос даже не столько в замещении российских газа и нефти по объему (в гипотетическом случае запрета на их поставки в ЕС), сколько в цене этого замещения, которая может оказаться неподъемной для очень многих отраслей, работающих на грани безубыточности. В условиях кризиса, когда лишних ресурсов просто нет, это будет даже не соломинка на хребте верблюда, а целое бревно.

Особенно интересно в этих условиях будет оценить политическую устойчивость ЕС – пойдут ли отдельные страны на потенциальное банкротство во имя политических ценностей? Представляется, что диссидентов может оказаться много», — констатирует «Мейстер».

Но немного отвлечемся от украинской тематики. И вспомним про Олимпиаду, где политическая составляющая играет все более значительную роль.

«Адекват» полагает, что в лице Камилы Валиевой, занявшей по итогам личных соревнований только четвертое место, многим недругам России было «очень удобно ненавидеть всех нас».

«Ненавидеть упоенно, безнаказанно, ненавидеть за то, что мы не просто другие, но еще и способны защищать свое право быть собой силой, порождающей на их стороне многолетний нутряной страх. Тот самый страх, который в самой основе их ненависти.

С Камилой у них сейчас получилось. С нами всеми - выйдет с точностью до наоборот. Сегодняшний день, кажется мне, добавит в наше коллективное сознание такие бездны отношения к ним, что останутся в силе и поколение спустя. И заодно укрепит понимание, что никакого права на слабость у нас не может быть никогда, иначе сожрут в тот же миг и с чавканьем.

А Камилу мы вернем к жизни и победам обязательно, все вместе, шаг за шагом», — уверен канал.

И завершим обзор минувшей недели внутренней проблематикой.

Президент России на расширенной коллегии МВД в четверг высказался за быструю высылку из страны мигрантов в случае нарушения российских законов.

В последнее время тема правонарушений с их стороны все чаще оказывается в заголовках новостей

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность - (должны) служить основанием для быстрого принятия и исполнения решения о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», - сказал Владимир Путин.

Глава государства также заявил о необходимости самых жестких мер против организаторов нелегальной миграции.

«В общем, тренд очевиден, констатирует «Доктор прописал». — И глава государства еще раз подтвердил, какой будет политика в этой сфере (если, конечно, у кого-то еще сомнения в этом были)».

В свою очередь, Никита Кричевский заметил, что Минкульт приостановил общественные обсуждения проекта указа президента об утверждении «Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» в действующей редакции.

«Это необходимо для выработки новых подходов к подготовке и обсуждению документа, позволяющих объективно и всесторонне учесть все мнения, доводы и замечания, поступившие в адрес разработчиков», — так объяснили в ведомстве свое решение.

Профессор в этой связи полагает, что формализация имманентных психологических установок невозможна в принципе. «Иначе придется давать определения таким категориям, как Бог, вера, честность, предательство или справедливость...» — подчеркнул он в своей «Антискрепе».

На этом все.

До следующей недели.